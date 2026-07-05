Raúl Jiménez, ante su víctima favorita: 6 goles a Pickford y el sueño de llevar a México en volandas ante Inglaterra

El fútbol es caprichoso y guarda los mejores guiones para el final. En los octavos de final del Mundial, la selección mexicana se cita con la historia ante una potencia: Inglaterra. Para muchos, el cruce despierta los viejos fantasmas del "no se puede"; para Raúl Jiménez, representa la oportunidad de su vida.

El delantero del Tri llega en el momento más maduro de su carrera y con el mapa exacto para derribar el muro británico y meter a México, en volandas de su gente, en los cuartos de final.

El camino de Raúl Jiménez en las Copas del Mundo ha sido una carrera de resistencia. Durante más de una década, el torneo le mostró su cara más amarga. En Brasil 2014 y Rusia 2018 tuvo que conformarse con ser un espectador de lujo, sumando un puñado de minutos a la sombra de Oribe Peralta o Javier Hernández.

Raúl Jiménez celebra su gol contra Ecuador. REUTERS

Lo peor llegó en Catar 2022. Aquel Mundial fue un calvario de críticas; arrastrando una dolorosa pubalgia, su inclusión en la lista fue vista como un capricho. Raúl jugó mermado, el Tri se estrelló en fase de grupos y la sensación de que su romance con los Mundiales quedaría inconcluso se instaló en el ambiente.

Pero el destino le tenía reservada una revancha en su propia casa. Hace apenas unos días, el grito contenido durante 12 años por fin se liberó. Raúl Jiménez marcó su primer gol en una Copa del Mundo, rompiendo una maldición eterna y asumiendo los galones de líder absoluto del ataque mexicano.

Aquella anotación fue la liberación de un futbolista que ha vuelto a nacer mil veces. Con ese impulso anímico y la confianza por las nubes, el "Lobo de Tepeji" asume la responsabilidad de guiar al equipo frente a un rival que conoce a la perfección por sus batallas en la Premier League.

Su víctima favorita

Si hay un hombre en la expedición inglesa que mirará con preocupación al atacante mexicano, ese es Jordan Pickford. La estadística que rodea este emparejamiento es oro puro para el Tri: el guardameta titular de los 'Three Lions' es la víctima favorita de Raúl Jiménez.

A lo largo de sus etapas en el fútbol inglés con los Wolves y el Fulham, el delantero mexicano le ha marcado un total de seis goles al arquero, una cifra que ningún otro guardameta en el mundo ha tenido que sufrir de sus botas. Jiménez conoce cada debilidad de Pickford: sabe cómo ganarle por arriba, hacia qué poste le cuesta más reaccionar y cómo ganarle la batalla psicológica en el área.

Pickford, durante un partido del Mundial. REUTERS

El partido de octavos de final ya no se ve como una utopía. Con la jerarquía de un delantero que ha conquistado los estadios más hostiles de Inglaterra y el impulso de haber espantado sus propios demonios mundialistas, Raúl Jiménez se planta ante su destino.

El sueño de los cuartos de final pasa por las botas de un lobo que ya sabe lo que es morder en Inglaterra y que hoy quiere hacer historia con el país entero a sus espaldas.