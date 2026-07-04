Lopes Cabral, el autor del gol del Mundial que llevó al límite a Argentina y vivía con bolsas de basura como cortinas

Argentina

Cabo Verde

Cuando Sidny Lopes Cabral se perfiló en la frontal del área de Miami, en el minuto 103 de los dieciseisavos de final, nadie imaginaba que un lateral de Cabo Verde iba a firmar uno de esos goles que se quedan pegados a la memoria colectiva.

Argentina acababa de ponerse por delante en la prórroga, el campeón del mundo controlaba casi todo menos el marcador, y el guion invitaba a un cierre rutinario. Entonces apareció él: control cerca del vértice izquierdo, recorte hacia dentro para dejar atrás a Alexis Mac Allister y un disparo con comba que se clava en la escuadra lejana, fuera del alcance del Dibu Martínez.

Era el 2-2, un estallido de incredulidad que obligó a Messi y a los suyos a sufrir hasta el final y que certificó, a ojos del planeta, que Sidny Lopes Cabral es mucho más que un nombre exótico en una alineación africana.

¡ES UNA SALVAJADA! 🤯 ¡ES EL MEJOR GOL DEL MUNDIAL! 🚀



LO DE CABO VERDE EN ESTE MUNDIAL NO TIENE SENTIDO 😯 EL GOLAZO DE LOPES CABRAL PARA EMPATAR A ARGENTINA EN LA PRÓRROGA 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sDT6IcS7eI — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

Ese golpeo perfecto, que muchos ya señalan como el mejor gol del Mundial, es el epílogo -por ahora- de una biografía que condensa lo que significa abrirse camino desde la periferia del fútbol global.

Nacido en Róterdam en 2002, hijo de padres caboverdianos, Lopes Cabral creció en un entorno donde la diáspora mantuvo vivo el vínculo con el archipiélago y el balón era idioma común.

Optó por representar a Cabo Verde, siguiendo el camino de su hermano mayor, Rodny, y se convirtió en símbolo de una selección que debutó en una Copa del Mundo derribando pronósticos: antes del torneo, les daban apenas un uno por ciento de opciones de alcanzar los cruces.

Precariedad y racismo en Alemania

El presente de Sidny se escribe en luces de neón, pero su pasado reciente habla de sombras muy diferentes. En 2022, cuando ficha por el Rot-Weiß Erfurt de la quinta división alemana, su salario rondaba los 1.000 euros mensuales y vivía en un apartamento casi vacío.

No había muebles, tampoco cortinas: para cubrir las ventanas utilizaba bolsas de basura negras, un detalle que se ha convertido en metáfora de todo lo que ha tenido que atravesar para llegar a Miami.

En una entrevista con The Guardian recordó que en esa etapa llamó llorando a su hermano, dudando de si valía la pena seguir, y aseguró que aquellas noches heladas y aquellos entrenamientos calados por la lluvia le dieron "la fuerza" con la que hoy compite en la élite.

El camino hasta el Mundial tampoco ha sido lineal. Formado entre academias neerlandesas y un paso por el Helsingborg sueco, Lopes Cabral encadenó después experiencias en Erfurt y en el Viktoria Köln, sin escapar al racismo en determinadas plazas del fútbol alemán que él mismo ha denunciado.

Es en 2025 cuando encuentra la estabilidad en el Estrela da Amadora portugués, donde su impacto como lateral ofensivo llama la atención del Benfica. José Mourinho pide su fichaje a finales de año y el club lisboeta le hace caso. Sidny pidió que en su camiseta apareciera "Lopes Cabral" para honrar ambos apellidos familiares.

Sidny Lopes Cabral, en el Benfica, dialogando con Vinicius en un partido de Champions. Europa Press

En este Mundial, Cabo Verde se ha sostenido sobre una idea: disciplina defensiva y confianza ciega en que el sufrimiento también puntúa. Lo demostraron ante España, a la que dejaron en cero en su debut, y lo reafirmaron ante Argentina, donde el guion les colocó dos veces por detrás y dos veces encontraron respuesta.

El gol de Lopes Cabral en Miami es la cristalización estética de ese espíritu. También es el cuarto tanto de su carrera internacional, la confirmación de que su rol va más allá de cerrar su banda.

Cuando el balón besó la escuadra del Dibu y el estadio se quedó unos segundos en silencio, Sidny corrió hacia la grada, se golpeó el escudo y abrazó a su novia y a sus compañeros como quien se sacude años de dudas y techos bajos.

Aun así, el cuento no terminó en hazaña completa: Argentina acabó imponiéndose 3-2 y avanzó a octavos gracias a un cabezazo del Cuti Romero desviado por Diney Borges hacia su propia portería. Pero, a diferencia de tantos partidos que se olvidan al apagarse las pantallas, el legado de ese gol permanece.

El mundo ha descubierto a Sidny Lopes Cabral la noche en que hace temblar a Argentina, pero su historia llevaba tiempo cocinándose en silencio entre viajes low cost, salarios de supervivencia y apartamentos con bolsas de basura como cortinas.

Ahora, con un traspaso al Trabzonspor turco ya cerrado y un Mundial que lo ha puesto en el mapa, el reto será convivir con las expectativas sin perder la perspectiva de quien sabe que, hace apenas cuatro años, su realidad estaba a años luz de los focos.

Para Cabo Verde, su figura es la prueba de que un país de poco más de medio millón de habitantes puede producir talentos capaces de mirar a los ojos -y, por un instante, asustar- al campeón del mundo.