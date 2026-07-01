La tensa despedida de Bielsa de Uruguay: "Nunca hice más concesiones con un jugador como con Valverde"

El ciclo de Marcelo Bielsa al mando de la selección de Uruguay ha concluido de forma abrupta tras la inesperada eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Durante una prolongada comparecencia ante los medios en el estadio Centenario, el técnico argentino asumió el peso de la derrota y detalló los profundos cortocircuitos metodológicos que marcaron su relación con el vestuario.

Uno de los focos principales de conflicto giró en torno a la carga teórica que el técnico imponía al grupo. El estratega confesó que tuvo que flexibilizar sus métodos ante el agotamiento mental manifestado por sus jugadores.

"Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Yo tengo formas de explicar por qué siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas. Ellos preferían que ese tiempo se redujera y yo también accedí a eso", relató el técnico.

Las modificaciones se aplicaron en varias facetas de la preparación diaria.

"Las charlas que he dado son colectivas y tienen que ver con el rival a enfrentar, o [...] donde se explica el entrenamiento que vamos a hacer. Eso lo hice para reducir el tiempo que estábamos en el campo. Y además los jugadores me pidieron eso para que los entrenamientos no fueran tan fraccionados", añadió el exseleccionador.

Bielsa reconoció, además, que "pidieron reducir las charlas colectivas sobre partidos anteriores. Yo siempre pensé que analizar errores y virtudes de lo hecho era algo conveniente".

Fede Valverde, en un duelo con Laporte en el España - Uruguay del Mundial. EFE

El entrenador detalló que ajustó su dinámica audiovisual basándose en consejos para lidiar con las nuevas generaciones, pero que finalmente debió claudicar por completo.

"Todo eso lo registré y las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas. 10 minutos de video. [...] La recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera, y así lo hice, porque el destinatario final del mensaje tiene derecho a decir 'esto me sirve y esto no, esto lo prefiero y esto no'", explicó.

La relación con Valverde

Otro momento álgido de la conferencia abordó los rumores sobre un supuesto choque personal con Fede Valverde, el centrocampista del Real Madrid, agudizados tras su sustitución en el duelo definitivo frente a España.

El preparador desmintió rotundamente haberlo dejado en evidencia. "Usted me está diciendo que si yo cambio un jugador al minuto 60 lo expongo. Eso no se sostiene. Los entrenadores sustituyen e ingresan jugadores [...] porque es parte de su función. De ninguna manera considero que lo expuse. A Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque", afirmó con contundencia.

Para disipar cualquier duda sobre disputas internas, enfatizó su admiración por el volante. "Si existe algún conflicto, ignoro el origen, porque yo nunca he tenido un problema con Valverde y siempre ha sabido del respeto que yo tengo por él, primero por los minutos que juega en su equipo [...] y segundo por el tipo de jugador que es", subrayó.

Lejos de apuntar contra la figura del equipo, destacó su nivel de compromiso táctico.

"Cuando empezó el trabajo de la eliminatoria le dije: 'Mira, puede que necesite que juegues de lateral', y le nombré cinco extremos izquierdos top a los que él anuló en la cantidad de partidos que jugó en esa posición en el Real Madrid. 'Puede que juegues de extremo', y le conté los partidos de altísimo nivel que él protagonizó jugando en esa posición, 'o puede que juegues en tu posición natural que es volante interior'. La respuesta de él fue de absoluta generosidad: 'en el puesto que necesite'", reveló.

Finalmente, sentenció el debate: "Yo nunca tuve un problema con Valverde, nunca. Y creo que él es merecedor, y nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece. Fue un jugador que juega la cantidad de partidos que juega al año".

Así, con una autocrítica profunda y revelaciones sobre la convivencia, se cerró una etapa que generó altas expectativas pero culminó en una dolorosa decepción.