Eustaquio se viste de héroe ante Sudáfrica y guía a Canadá hacia los octavos del Mundial por primera vez en su historia

El canadiense rompió el cerrojo sudafricano en el minuto 92 para provocar la locura en la afición norteamericana.

Sudáfrica 0

1 Canadá

Sudáfrica murió en la orilla. Cuando tenía la prórroga en la mano, un latigazo de Eustaquio en el 92' hizo saltar por los aires la eliminatoria y permitió que Canadá se clasificara por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial.

Un gol justo tras lo visto a lo largo del partido. Los norteamericanos dominaron y la resistencia sudafricana duró hasta el añadido. Un balón muerto en el área que acabó con un disparo cruzado y rompió todas las ilusiones de los africanos.

Canadá no baja de la nube. En su primer Mundial como anfitriones están haciendo historia. Sudáfrica fue su primera víctima y ya esperan a Marruecos o Países Bajos en la siguiente ronda.

Dominio estéril

El intercambio de golpes inicial entre Sudáfrica y amagó con dinamitar el partido por la vía rápida. El pitido inicial desató un arranque vibrante, con transiciones vertiginosas en ambas direcciones que hacían presagiar una primera parte repleta de goles.

De hecho, apenas se cumplía el minuto 7 cuando Mokoena se animó con un zapatazo lejano desde la frontal que encendió las alarmas en la zaga canadiense. Sin embargo, la efervescencia duró poco. Hacia el minuto 13, a pesar de esa inercia de ida y vuelta, el peligro real en las áreas empezó a escasear y el choque entró en una fase mucho más densa.

El punto de inflexión definitivo llegó con la pausa de hidratación. El parón le sirvió a Sudáfrica para reorganizarse y aplicarle un auténtico "cloroformo" al encuentro. Los africanos durmieron el ritmo, tocaron con paciencia y anestesiaron por completo a una Canadá a la que se le apagaron las luces.

Buchanan, durante el partido contra Sudáfrica. REUTERS

A los norteamericanos, a pesar de querer llevar la iniciativa, les faltó chispa y frescura para romper líneas, lo que permitió a Sudáfrica asentarse y sentirse cada vez más cómoda sobre el césped.

Toda esa calma se rompió en el minuto 44 con una triple ocasión clarísima para Canadá que milagrosamente no acabó en gol. En un saque de esquina, Bombito se elevó por encima de todos y conectó un testarazo que la defensa sudafricana tuvo que despejar desesperadamente en la misma línea.

😳 ¿QUÉ HA PASADO AQUÍ?



Modiba y Williams protagonizan una salvada increíble para Sudáfrica 🇿🇦#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2VsTxFH03i — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

Tras dos rechaces agónicos en el área pequeña, el balón le quedó franco a Buchanan, pero su disparo a quemarropa se topó con una estirada salvadora del portero. Fue un susto mayúsculo que perdonó una Canadá dominadora en el tramo final, dejando en evidencia los graves problemas de Sudáfrica a balón parado antes de marchar a vestuarios con el 0-0.

El guion del encuentro no varió demasiado tras el paso por los vestuarios. Canadá llevó el peso del juego y cerca estuvo de abrir la lata pasada la hora de partido. Oluwaseyi se plantó en el mano a mano ante Williams, pero el portero sudafricano le ganó la partida.

El balón voló por el aire y, cuando David se relamía para empujarla, apareció Mbokazi como un obús para despejar el esférico a córner. Un serio aviso de Canadá, cada vez más cerca del gol.

EUSTAQUIO METE A CANADÁ EN OCTAVOS 🇨🇦



Los canadienses llegan a esta ronda por primera vez en su historia #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rtI8Kscg5n — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

Sudáfrica mantuvo bien su cerrojo e incluso se atrevió con varios contragolpes en los últimos minutos. Sin embargo, fue ahí cuando recibieron el castigo. Un centro lateral, un mal despeje de la zaga africana y el balón le cayó a Eustaquio, quien fusiló tras un control con el pecho.

Estalló de alegría el combinado canadiense. Los sudafricanos se tumbaron en el suelo desconsolados. El golpe llegó en el 92', casi sin tiempo para la reacción. Una épica que Sudáfrica intentó a la desesperada, pero que no estuvo cerca de llegar.