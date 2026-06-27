Portugal, en el laberinto de los cruces: entre España, como en 2010, o Argentina y el primer Messi-Cristiano en un Mundial

El fútbol tiene una manera de fabricar sus propios relatos y este sábado, en el Hard Rock Stadium de Miami, Portugal juega a elegir el suyo.

Contra Colombia, en el último partido del Grupo K, la selección de Cristiano Ronaldo no solo se juega el primer puesto de grupo: se juega el lado del cuadro en el que quiere vivir este Mundial.

Y de esa decisión -voluntaria o impuesta- puede depender el mayor encuentro que el fútbol nunca ha podido regalar: Messi contra Cristiano en una Copa del Mundo, en el que con toda probabilidad será el último que ambos disputen.

Colombia llega al partido como líder del grupo con la puntuación perfecta, dos victorias en dos jornadas. Portugal, en cambio, acumula cuatro puntos después de empatar en el debut contra la República Democrática del Congo y golear después a Uzbekistán.

La aritmética es sencilla: una victoria lusa, primera de grupo; cualquier otro resultado, segunda. Pero lo verdaderamente importante no es el número que acompañe al nombre de Portugal en la clasificación, sino la dirección que toma a partir de ahí.

El camino del primero: hacia Argentina

Si Portugal gana en Miami y se clasifica como líder del Grupo K, el cuadro oficial lo sitúa en dieciseisavos el 3 de julio, en Kansas City, contra el mejor tercero de los grupos D, E, I, J o L. Un rival en principio asequible, de esos terceros que se cuelan en la fiesta por la puerta trasera.

Superado ese escollo, el camino lleva a los octavos contra el ganador del partido entre Suiza o, de nuevo, un mejor tercero, otro cruce que en el papel no alarma.

Pero la verdadera cita aparece en los cuartos de final. El cuadro pone al primero del Grupo K en la misma parte que Argentina, que llega como primera del Grupo J con autoridad aplastante: seis puntos, cinco goles a favor, ninguno en contra, y un Messi que en solo dos partidos ya se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras su hat-trick inicial contra Argelia.

Diseño: Juan López Cachón

El escenario tiene nombre propio: el primer Messi contra Cristiano de la historia de los Mundiales. Llevan dos décadas dominando el fútbol mundial, han disputado seis Copas del Mundo cada uno, y nunca han coincidido en el mismo partido de una.

Los sorteos y los resultados siempre lo impidieron. El 2026 puede ser la última oportunidad, y la pelota está en el tejado de Portugal.

El camino del segundo: hacia España

La otra opción tiene un sabor diferente, más cargado de historia reciente. Si Portugal no derrota a Colombia este sábado y termina como segundo del Grupo K, el cuadro la empareja en los dieciseisavos contra el segundo del Grupo L.

Ese segundo se dirime también este sábado entre Ghana y Croacia, que llegan a la última jornada con cuatro y tres puntos respectivamente. Un cruce en principio manejable, aunque tanto Ghana como Croacia -finalista en 2018- tienen argumentos para no ser tratados como 'cenicientas'.

El verdadero impacto de ser segunda vendría en los octavos. Tras certificar España el liderato de su grupo en Guadalajara, ante Uruguay, se medirá en la siguiente ronda contra el segundo del Grupo J, entre Austria y Argelia; y el ganador podría medirse con Portugal en octavos.

Cristiano Ronaldo, tras caer Portugal con España en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica. EFE

España contra Portugal en octavos de un Mundial: exactamente como en Sudáfrica 2010, cuando David Villa sentenció con un gol en el minuto 63 y la Selección siguió su camino hacia el título.

Un vuelco que nadie más puede provocar

Todas las grandes favoritas han cumplido hasta ahora. Brasil, Alemania, Países Bajos, España, Francia y Argentina ya aseguraron la clasificación como primeras de grupo.

Inglaterra, en el Grupo L, tiene cuatro puntos como Ghana y debería certificar el primer puesto ante una Panamá ya eliminada, aunque un empate también le podría bastar si Ghana y Croacia no terminan igualados en el marcador decisivo.

En ese paisaje de favoritas en orden, Portugal es la gran excepción con poder de agitar el cuadro. No porque esté en riesgo de eliminación -está clasificada virtualmente- sino porque su decisión este sábado, o la que Colombia le imponga, tiene la capacidad de reordenar el gran relato del torneo.

España y Argentina, dos de las candidatas más sólidas, tienen pendiente saber si el equipo de Cristiano vendrá a buscarlas o si las evitará. La respuesta llega el sábado por la noche en Miami. Y con ella, el mapa de lo que puede ser este Mundial.