España supera a una agresiva Uruguay tras un grave error del portero y se medirá a Austria o Argelia en dieciseisavos

El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará al segundo clasificado del grupo de Argentina en los cruces.

Uruguay

España

No ha sido la mejor fase de grupos, es cierto. España ha dejado luces y sombras, dudas y convicciones, pero lo importante es que está en los dieciseisavos de final y además como primera de grupo. [Así vivimos la victoria de España ante Uruguay en el Mundial 2026]

Sin brillo, la Selección aprovechó para pasar por encima de un equipo en seria descomposición como Uruguay. Ni Bielsa ha sido capaz de levantar el desastre. Los charrúas se despidieron del Mundial por todo lo bajo, siendo un cadáver andante desde el primer día. Adiós a las primeras de cambio en un grupo con Cabo Verde y Arabia Saudí.

El partido se decidió por un tremendo fallo de Muslera. Ya había ruido sobre el portero y el relevo generacional, y con sus 40 años cometió uno de los errores más groseros de su carrera deportiva. Uno de esos que quedará marcado para siempre por las consecuencias. Bielsa se lo cargó en el descanso.

EL GOL DE BAENA 🔥

EL REGALO DE MUSLERA 🤝



ESPAÑA LO GRITA. ESPAÑA LO AGRADECE.#DAZNMundial pic.twitter.com/Z786uktRMs — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

España, pese al triunfo, reabrió las dudas. Una montaña rusa esta fase de grupos con luces y sombras. Este choque quedará en un punto medio, pero evidencia algunas de las carencias con las que ha llegado la Selección a este Mundial.

Olmo reactivó al combinado nacional en la segunda parte, pero hubo incertidumbre hasta el final. España ya espera rival, llegará del segundo clasificado del grupo de Argentina.

El regalo de Muslera

Se jugaba Uruguay la vida. Se disputaba España 'sólo' el primer puesto. Esa pequeña diferencia de objetivos hizo mella en una primera parte sin brillo que decantó Muslera, para desgracia de los sudamericanos.

Una combinación inicial en el primer minuto entre Lamine Yamal y Oyarzabal parecía aventurar lo que estaba por llegar, pero nada más lejos de la realidad. Aquello fue un espejismo, porque el partido se fue trabando poco a poco.

Los motivos estaban claros. Uruguay no tiene fútbol. Lleva sin jugar a nada en todo el Mundial, y hoy no se iban a recuperar milagrosamente. España, por su parte, tampoco tuvo su día más inspirado. Entre la falta de claridad y el cortocircuito que provocaron los charrúas, costó mucho.

Lamine Yamal, durante el partido contra Uruguay. EFE

A esto hubo que añadirle un par de sustos de Unai Simón que a punto estuvieron de costarle caros a España. Estaba la cosa como para encima reabrir el debate de la portería que, por fortuna, parece ya olvidado y cosa del pasado. O del futuro incluso, pero no de este Mundial.

Quiso Lamine sacar del letargo a la Selección pasado el primer cuarto de hora de juego. Lo hizo con un zurdazo que se estrelló entre la maraña de piernas que había en el área, una acción que tampoco sirvió como punto de inflexión ni como palanca para la reacción.

Entonces pareció que, sin demasiado brillo, España comenzó a coger el timón del partido. Un fallo de Muslera avisó de lo que estaba por venir tras el saque de esquina de Baena, y un centro de Llorente no encontró por muy poco el remate de Mikel Merino en el área.

Oyarzabal protesta una decisión del árbitro. REUTERS

Entonces llegó el tiempo muerto, el de la pausa de hidratación. Ese que sigue condicionando partidos. A España no le sentó bien porque volvió a la pereza. Tras el segundo error de Unai Simón llegó el disparo de Bentancur desde la frontal del área. Parecía que Uruguay terminaba mejor el primer acto, pero entonces España encontró un aliado inesperado. O quizás no tanto, viendo el Mundial que lleva.

Baena, de nuevo apuesta de Luis de la Fuente, pisó área, se revolvió y armó la pierna derecha a la media vuelta. Aquel lanzamiento no tenía casi ningún peligro salvo por el matiz de que iba entre los tres palos. El primero del partido. Flojo, el esférico parecía que iba a las manos de Muslera, pero el veterano portero se confundió con el bote y terminó regalando el gol.

Baena celebra su gol ante Uruguay. REUTERS

Tremendo fallo para una selección que estaba contra las cuerdas y que va a rozar un ridículo histórico en un grupo con Cabo Verde y Arabia Saudí. 40 años Muslera, el país clama por el relevo generacional.

El partido se embarra

Marcelo Bielsa es un tipo particular, seguramente de lo más extraño y también ingenioso que se ha sentado en un banquillo en los últimos años. Como no se casa con nadie, dejó a Muslera a modo de severo castigo en el banquillo en el descanso. Cambio de portero. Sin contemplaciones pese a que pudiera necesitar esa sustitución más adelante en una posible situación desesperada.

El partido se embarró. Salió a relucir la cara más dura de Uruguay. No es simple fama, pegan de verdad. Fue un milagro que Canobbio no viera la tarjeta en los compases iniciales, pero sí la vieron Sanabria y Valera.

En estas, Bielsa siguió a lo suyo, como cobrando facturas antes de lo que parece una salida inminente de La Celeste. Fuera Fede Valverde con más de media hora por jugar. Tremendo mensaje. Cierto es que el Mundial de Fede es de suspenso clarísimo.

Lamine Yamal recibe una falta en el partido ante Uruguay. REUTERS

España seguía sin estar. Pedri, desconectado. Y eso significa que España no carbura. Quitó De la Fuente al canario, también a Mikel Merino, para dar entrada a Olmo y Fabián. Lo pedía el partido y lo vio bien el seleccionador.

Precisamente Olmo estuvo a punto de matar el partido. Lamine, bastante gris, hizo de las suyas por la banda derecha, dejó el balón franco para su compañero en el Barça pero Olmo no supo cómo dirigir el disparo.

Uruguay lo intentó hasta el final. Hubiera sido imperdonable que se hubiera marchado de este Mundial sin al menos tener un arranque de dignidad. Pero le faltaron ocasiones claras. Unai solventó las que tuvo y por si fuera poco Ferran perdonó un gol cantado en el mano a mano. Hubiera sido la tranquilidad.

Por suerte Uruguay ya estaba en la lona y no hubo más. Los charrúas se quedan fuera del Mundial a las primeras de cambio y con un tufo a fracaso tremendo. España seguirá haciendo su camino.

Uruguay 0 - 1 España

Uruguay: Muslera (Sergio Rochet, m.46); Varela, Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria (Brian Rodríguez, m.70); Ugarte (De la Cruz, m.45), Valverde (Fede Viñas, m.56), Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, m.60), Mikel Merino (Dani Olmo, m.60); Lamine Yamal (Nico Williams, m.76), Oyarzabal (Ferran Torres, m.76) y Baena (Yeremy Pino, m.66).

Goles: 0-1: Baena, m.42.

Árbitro: Ismail Elfath (EE. UU.). Amonestó a Juan Sanabria (m.53), Varela (m.58), De la Cruz (m.93) y expulsó a Canobbio (m.95) por parte de Uruguay. En España, sacó cartulina amarilla a Baena (m.47)

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Guadalajara ante 45065 espectadores. Previo al inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos