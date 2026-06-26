Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | Horario, alineaciones con Mbappé y sin Haaland y última hora, en directo

El Noruega - Francia se presenta como uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Frente a frente estarán una de las selecciones llamadas a convertirse en la gran revelación del Mundial y una de las máximas favoritas para levantar el título.

🔴 ¿Dónde ver el Noruega - Francia?

El partido entre Noruega y Francia podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre Noruega y Francia se disputa este viernes 26 de junio a las 21:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones confirmadas

Noruega: Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb; Larssen.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo; Koné, Tchouaméni; Dembélé, Doué, Olise; y Mbappé.