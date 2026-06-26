Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | Horario, alineaciones con Mbappé y sin Haaland y última hora, en directo
La Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland juegan en uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial, un choque que decidirá al líder del Grupo I.
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El Noruega - Francia se presenta como uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Frente a frente estarán una de las selecciones llamadas a convertirse en la gran revelación del Mundial y una de las máximas favoritas para levantar el título.
🔴 ¿Dónde ver el Noruega - Francia?
El partido entre Noruega y Francia podrá verse en España a través de DAZN, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial de 2026. También estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV, que integran la señal de DAZN en sus paquetes deportivos.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Noruega y Francia se disputa este viernes 26 de junio a las 21:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones confirmadas
Noruega: Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb; Larssen.
Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo; Koné, Tchouaméni; Dembélé, Doué, Olise; y Mbappé.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | La adaptación de la FIFA
La FIFA ha tenido que adaptar uno de los símbolos más visibles de cada partido del Mundial: el trofeo que acredita al MVP (el mejor jugador del partido).
El organismo ha establecido una excepción para dos colectivos muy concretos: los futbolistas musulmanes que así lo soliciten y los jugadores menores de edad.
El motivo es que el galardón está patrocinado y diseñado por Michelob Ultra, una marca de cerveza que forma parte de la cartera de patrocinadores oficiales del torneo.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | Mbappé no falla: titular
La alineación que saca Didier Deschamps también presenta algunos cambios con respecto al once que saltó al terreno de juego ante Iraq, aunque la presencia de Mbappé en el once no cambia ni un ápice. El francés liderará el temido frente de ataque de un equipo que quiere mantener su etiqueta de favorito.
Francia sale con: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo; Koné, Tchouaméni; Dembélé, Doué, Olise; y Mbappé.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | El once del combinado nórdigo
La suplencia de Haaland no es la única novedad en el once que saca para este partido Stale Solbakken: tampoco juega Martin Odegaard. El combinado nórdico saltará al terreno de juego con: Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb; Larssen.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | ¡¡Haaland es suplente!!
Ha saltado la sorpresa en el once Stale Solbakken: Erling Haaland no formará parte del once titular que se enfrente a Francia. No vamos a tener un cara a cara entre Haaland y Mbappé desde el comienzo del partido. El noruego parte en el banquillo mientras que el francés está en el once de Francia.
El ansiado enfrentamiento entre ambos tendrá que esperar a la segunda parte o quizás no se vea esta tarde.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | ¿Cómo llegan los vikingos?
Noruega afronta este encuentro con el objetivo de cerrar la fase de grupos midiéndose a una de las grandes potencias del fútbol europeo. La selección nórdica, impulsada por una generación de gran talento, encara el choque frente a Francia como un examen de máxima exigencia dentro de un grupo especialmente competitivo.
Francia, mientras tanto, comparece una vez más en el Mundial con la vitola de favorita para llegar a las rondas finales.
Con una plantilla amplia, repleta de calidad y experiencia en grandes citas internacionales, el combinado francés buscará completar una sólida fase de grupos para afrontar las eliminatorias desde una posición privilegiada.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | El Mundial de los cracks
Esta Copa del Mundo está dejando muchos más destellos en clave individual que a nivel grupal. No se habla tanto de selecciones favoritas como de nombres propios, de grandes estrellas que están brillando con luz propia en el mejor escenario del planeta.
Comen aparte Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Es así por motivos obvios. El argentino, porque con 39 años se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Un 'hat-trick' primero y un doblete después. Y directo a la historia. Es, además, el máximo artillero de esta edición con 5 tantos.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | Haaland vs Mbappé
Más allá de la pugna por las posiciones, el partido tiene el gran atractivo del cara a cara entre Mbappé y Haaland, líderes de una Francia que es una de las grandes favoritas y de una Noruega en un gran momento de forma que aspira a ser la revelación del Mundial.
El noruego y el francés llegan con dos dobletes cada uno, pero el '9' del Real Madrid, campeón del mundo en 2018, está a dos tantos de Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales, mientras que el del Manchester City es un recién llegado tras 28 años de ausencia de Noruega.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | El liderato del grupo, en juego
Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero 'Les Bleus' lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.
El primero del grupo se medirá en dieciseisavos a un tercero que podría ser Suecia, Japón o Paraguay, pero quedará en el mismo lado del cuadro que Alemania -con un posible cruce en octavos de final- o, previsiblemente, España.
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Noruega - Francia, Mundial 2026 hoy | Arranca la cobertura en directo
¡Comenzamos! EL ESPAÑOL inicia la narración en directo del partido entre Noruega y Francia, correspondiente a la última jornada del Grupo I del Mundial de 2026. Sigue aquí el minuto a minuto, las mejores jugadas y todas las reacciones del encuentro.