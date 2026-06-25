Vinicius pone las cosas en su sitio para derrotar a Escocia y mete a Brasil en los cruces como primera de grupo

La pentacampeona logró el pase como líder con los mismos puntos que Marruecos, que terminó segunda tras ganar a Haití. Los escoceses, terceros, deberán esperar para saber si pasan a dieciseisavos.

Escocia

Brasil

La primera fase de este Mundial deja claro que Brasil es Vinicius. O al menos el jugador del Real Madrid es una parte indispensable de la pentacampeona. El equipo de Ancelotti ya está en los dieciseisavos de final como primera de grupo y eso es en buena parte al '7', que ya suma cuatro goles. [Así vivimos la victoria de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026]

No fue el partido más brillante. Escocia cavó su propia tumba y le abrió de par en par las puertas de la victoria a su rival con dos errores groseros en la primera parte. Lo pagarán caro, porque ahora tendrán que esperar para saber si son equipo de la próxima ronda tras quedar terceros con tres puntos.

La segunda plaza fue para Marruecos, que sufrió pero remontó y ganó a una batalladora Haití. Se despidió la debutante con honores de esta Copa del Mundo.

Vinicius, felicitado por los jugadores de Brasil. REUTERS

El doblete de Vinicius en la primera mitad dejó claro que el partido iba a ser algo parecido a un crucero para el equipo de Ancelotti. Sin complicaciones, casi sin rival y con el mínimo desgaste.

Todo buenas noticias, porque fue incluso el día que regresó Neymar al equipo. Se acabó el teletrabajo para él. También se terminó el trámite. Ahora empieza lo serio.

Regalo de Escocia y polémica

Con Neymar ya en el banquillo y Brasil todavía buscando en cierto modo su identidad de juego, la selección de Carlo Ancelotti se puso seria para hacer pronto el trabajo y no dejar los deberes para el final.

El inicio fue clarificador. Siete minutos, eso fue lo que tardó Brasil en golpear y en empezar a decantar la victoria a su favor. Quería ganar y olvidarse de lo que hiciera el resto, así que dicho y hecho.

Lo que pasa es que si a la calidad de una selección superior le sumas los regalos inverosímiles del rival inferior, el resultado cae por su propio peso. McKeena se metió en un lío él solito, se durmió con el balón en los pies dentro de su propia área y el resto ya lo hizo la pentacampeona.

TRES PARTIDOS. TRES GOLES.



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Cunha fue a la presión y metió el pie, el balón salió rechazado donde estaba Vinicius, que regateó a Gunn con sutileza y anotó a puerta vacía. Tercer gol en tres partidos, fiel a su cita cada día. El Mundial de los grandes no hay quien lo pare.

No fue un aplastamiento lo de Brasil. De hecho, Escocia puede presumir del dudoso mérito por momento de tener más posesión que Brasil. ¿Para qué? En realidad, para nada.

Matheus Cunha, en la pelea por el balón. REUTERS

Los de Ancelotti no necesitaron tener su día más inspirado. De hecho, siguen lejos de ser un equipo que enamore o que incluso se posicione el primero en el listado de favoritas en este Mundial. Vinicius buscó el segundo con un disparo lejano con el exterior que se marchó fuera.

Y poco después llegó el segundo. De nuevo Vinicius, otra vez un error clamoroso de Escocia, que parece que llegados a este punto nunca acierta a competir.

Esta vez fue Hendry el que se durmió en los laureles y dejó que Vinicius le robara la cartera. El del Real Madrid enfiló el camino hacia el área con la portería entre ceja y ceja, y en el mano a mano ante Gunn definió por bajo.

Vinicius remata de cabeza en su segundo gol ante Escocia. REUTERS

Hubo celebración, subió el 2-0, pero entonces el VAR reclamó la atención del colegiado pasados unos instantes. Decía que podía haber falta de Vini sobre el defensa de Escocia. Terminó cediendo a los cantos de sirena el árbitro principal, aunque parecía que Vinicius le había ganado la posición a Hendry con legalidad.

Los minutos pasaban y Brasil lo tenía todo bajo control. No porque fuera un torrente de ocasiones y juego, qué va, pero sí porque Escocia no aportaba nada más que dudas al partido. Todo apuntaba a la renta mínima antes del descanso, pero había más tela que cortar.

¿QUE UNO ME LO ANULA EL VAR? Pues marco otro y me lo bailo. ¡ESTE SÍ QUE VALE! 👀



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En el tiempo añadido volvió a aparecer el de siempre. Escocia regaló la posesión en la salida de balón desde su área, Cunha robó, Bruno Guimaraes la puso al segundo palo y Vinicius remató a gol. Se la comió Gunn. Doble fallo de los escoceses, víctimas de sus propios errores.

Vuelve Neymar

Escocia fue la nada más absoluta en la primera mitad, pero al menos tras el descanso demostró que podía ser algo más que una mera comparsa.

McTominay fue quien puso el primer remate a puerta de los escoceses. Lo hizo con un cabezazo que se fue directo a las manos de Alisson, algo forzado, pero un remate, al fin y al cabo.

A aquello le siguieron dos caídas de jugadores de Escocia dentro del área, pero los reclamos al árbitro fueron tímidos porque ellos mismos sabían que por allí no había pasado absolutamente nada.

Alisson detiene uno de los remates de Escocia. REUTERS

Paquetá revivió a Brasil con un disparo desde la frontal, tan sólo el preludio del tercer gol que estaba por llegar. Esta vez, al menos, fue todo mérito de Brasil y nada de culpa por parte de Escocia.

Una buena acción al primer toque terminó con Casemiro encontrando a Bruno Guimaraes y este regalándole el gol a Cunha. Premio a la insistencia constante desde el inicio para el delantero.

Quedaba media hora por delante y lo más interesante ya se centraba en el banquillo. ¿Llegaría a jugar Neymar algunos minutos?

Neymar debuta en el Mundial 2026. REUTERS

Mientras tanto, Escocia dio un par de avisos, especialmente un remate de Shankland que obligó a Alisson a estirarse. Pero a falta de quince minutos para el final, la fiesta.

Neymar sustituyó a Cunha y la 'torcida' se vino abajo. Ovación cerrada para el jugador del Santos, como si llegara el mesías. Tampoco tuvo tiempo para aportar mucho, pero al menos ha vuelto. Y está listo para la hora de la verdad.

Escocia 0 - 3 Brasil

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson (Anthony Ralston, m.82), Scott McKenna, Jack Hendry, Andrew Robertson (Kieran Tierney, m.46) Gannon Doak (Ryan Christie, m.82), Kenny McLean, Lewis Ferguson, John McGinn (Findlay Curtis, m.90+1); Scott McTominay y Lawrence Shankland (Che Adams, m.90+1).

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (Alex Sandro, m.82); Casemiro (Fabinho, m.66), Bruno Guimarães, Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, m.66); Vinícius Júnior, Matheus Cunha (Neymar, m.76) y Rayan (Endrick, m.82).

Goles: 0-1, m.7: Vinicius Junior; 0-2, m.45+3 Vinicius Junior; 0-3, m.60: Matheus Cunha.

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos. (México). Amonestó a los brasileños Danilo y Fabinho

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.