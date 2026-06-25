Alfonso Pérez: "España se ha quitado el lastre de ser una selección favorita que no ganaba nunca nada"

Alfonso Pérez fue un delantero de culto en la Selección a finales de los años 90 y principios de los 2000. Sus goles cautivaron y su figura se convirtió en algo más que un mero futbolista. No hay más que recordar a miles de niños vistiendo sus famosas zapatillas de colores en aquella época.

Ahora desde un prisma más relajado pone la vista en el Mundial en el que España es una de las grandes favoritas. La situación ha cambiado con respecto a su época y el sambenito de los cuartos de final se ha esfumado entre los recientes éxitos.

Alfonso cuenta en su conversación con EL ESPAÑOL que ve al equipo de Luis de la Fuente pasando como primera de grupo, reconoce el favoritismo del combinado nacional y apunta a la clave entre la calidad y el físico como tecla del éxito en el fútbol actual.

Alfonso Pérez celebra un gol con la Selección.

El foco sobre España

El exdelantero entendió las dudas tras el primer empate, pero piensa que España lo tiene todo bajo control para estar en la siguiente fase: "Teniendo en cuenta que España es una de las favoritas, cuando empiezas con un empate que nadie se esperaba entran las dudas. Pero creo que todos somos conscientes de que España tiene una gran Selección, que era cuestión de tiempo ganar".

Además, ve a la Selección como primera de grupo antes de su enfrentamiento contra Uruguay: "Ahora mismo creo que prácticamente tenemos la clasificación para la siguiente fase pero siempre es importante quedar primero por los cruces. Queda el partido de Uruguay, pero entiendo que España va a quedar primera de grupo", cuenta Alfonso.

Para el exdelantero es clave que ahora la Selección se ha quitado un peso de encima con respecto a su época, el de ser una aspirante que, sin embargo, nunca ganaba nada.

9-6-1996 Eurocopa de Inglaterra 1996 en Leeds



🇪🇦 España 1 (Alfonso 74')

🇧🇬 Bulgaria 1 (Stoichkov 65')@alfonsito0007 pic.twitter.com/ZwzlqK3gjn — 🇪🇸 Efemérides Selección 🇪🇸 (@EfeSeleccion) June 9, 2026

"Creo que España siempre ha sido una de las favoritas, pero es verdad que nos hemos quitado el lastre de la selección favorita que no ganaba nunca nada. Nosotros, con los equipos que teníamos, podíamos haber hecho mejores papeles, pero siempre teníamos la fama de llegar a cuartos de final y no pasar de ahí", recuerda el exfutbolista.

"Nos quitamos ese lastre, y hoy por hoy si se sigue hablando de España como favorita es porque ya tiene un bagaje importante habiendo sido campeona del mundo y de Europa, también de la Nations League. También hay que ver cómo juega la Selección y el equipo que tiene, y eso da pie a que te tengan en cuenta", asevera Alfonso Pérez.

¿La segunda estrella?

Con la experiencia que le da el hecho de haber jugado en Mundial de Francia '98, Alfonso valora la posibilidad de que España vuelva a salir campeona del mundo y sume su segunda estrella sobre el escudo.

"Ahora es complicado decirlo porque hay un tramo muy largo con selecciones muy potentes, pero también hay que tener un poco de suerte en estas fases que empiezan ahora. Llegan los partidos únicos y puede ocurrir cualquier cosa, así que hay que tener un poco de suerte", comenta.

Alfonso habla también sobre Luis de la Fuente y su labor al frente de la Selección: "Creo que es un seleccionador que conoce perfectamente a los jugadores, porque a muchos los ha tenido en las categorías inferiores. Está claro que cada uno haríamos nuestra alineación, pero es un buen entrenador que sigue teniendo un concepto de fútbol bueno arrastrado por los éxitos".

Dice el exdelantero que ahora España "es un equipo no tan físico, pero sí de mucha calidad", y apunta a la combinación entre "calidad y físico" como clave del éxito, aunque con el primer concepto como base porque "así es como se ganan los partidos".

"España ganó un Mundial con Iniesta, Silva, Xavi, Villa y jugadores pequeños de mucha calidad", advierte Alfonso.

Además, analiza el estado de forma de Lamine Yamal: "Lo importante es que esté bien físicamente. Estar dos meses con problemas físicos es complicado, pero para él, con la edad que tiene, el Mundial es un escaparate para ver su calidad".

El problema de los cuartos de final

Durante mucho tiempo España llevó colgado el cartel a cada Mundial de tropezar en los cuartos de final. Aquel cruce se convirtió en una especie de maldición para la Selección hasta 2010.

"Era lo que había en aquella época, que no pasábamos de cuartos. A lo largo de la historia hemos tenido jugadas desgraciadas, arbitrajes, fallos de un delantero o de un portero... Eso te marca. Pero lo que se te queda es que no pasas a semifinales, esa era la cruz", recuerda Alfonso sobre aquel muro a derribar.

Además, echando la vista atrás, rememora su recuerdo más dulce con la Selección: "Recuerdo el gol contra Yugoslavia en la remontada. Sobre todo por pasar a la siguiente fase y por ser el gol en el tiempo añadido".

El formato y el dinero

Alfonso también analiza el nuevo formato con más selecciones participantes que nunca en el Mundial. Tiene claro que, más allá de los alicientes deportivos, todo se debe a la búsqueda del dinero.

"Creo que es todo un tema económico. Esto se engloba en todo el mundo y se clasifican equipos que quizás no tienen tanto nivel pero que en su zona han sido los mejores, como por ejemplo Cabo Verde. Al final esto es dinero, y cuantas más audiencias haya y más selecciones participen, más dinero", sentencia Alfonso.

"Es otro formato, hay más equipos y más participación. A mí me está llamando Estados Unidos la atención", cuenta el de Getafe.

Pregunto por otras favoritas al margen de España, Alfonso habla de las principales selecciones: "Puede haber algunos resultados sorpresa como los primeros partidos de España y Portugal, pero al final las selecciones que tienen que estar ahí son las que van a acabar en la siguiente fase".

"Francia, Argentina, Inglaterra, Brasil... El núcleo duro de las selecciones potentes van a estar en dieciseisavos. Es verdad que algunos equipos africanos por la pelea y por el físico te pueden dificultar, pero a la larga estarán los mejores y los que mejor juegan al fútbol", sentencia.