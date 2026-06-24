La explosión de Ayyoub Bouaddi: campeón de oratoria y matemático, es la sensación del Mundial con 18 años

Marruecos

Haití

Lleva apenas dos partidos en un Mundial y ya el planeta fútbol habla de él. Ayyoub Bouaddi, mediocentro del Lille, 18 años, ha convertido el Grupo C de la cita que se juega en Estados Unidos, México y Canadá en su particular escenario de presentación ante la élite mundial.

Primero un empate histórico ante Brasil (1-1), después una victoria trabajada contra Escocia (1-0). Marruecos debe certificar este miércoles (00:00 hora peninsular) su pase a la siguiente ronda ante Haití.

Y este chico nacido en Senlis, que estudia matemáticas a distancia y ganó un concurso de oratoria en el Palacio del Elíseo, tiene mucho que ver en ello.

Hablar de Bouaddi es hablar de control. No del balón únicamente, sino del espacio, del tiempo, de la presión.

En su debut mundialista frente a la pentacampeona del mundo, fue el jugador de Marruecos que más veces tocó el esférico (86), más pases completó con precisión -60 de 66, un 91% de acierto-, más conducciones protagonizó (23) y más kilómetros recorrió sobre el césped del MetLife Stadium (11,87).

Encima, ganó nueve duelos por tierra, realizó seis recuperaciones y firmó nueve interceptaciones. Y todo eso en su primer partido oficial como internacional absoluto.

Juega de mediocentro, aunque su perfil lo acerca más a ese concepto moderno de 'todocampista' que resiste las etiquetas. Tiene la corpulencia necesaria para imponerse en la lucha física -mide 185 centímetros- y la finura técnica del futbolista formado en la cantera francesa. No le quema el balón. Lo trata con mimo, lo distribuye con lógica y, cuando la situación lo exige, progresa con él pegado al pie generando situaciones de peligro.

Ayyoub Bouaddi dando un pase en el Brasil - Marruecos del Mundial. EFE

Samir Nasri, que lo conoció en el Lille, lo describió con precisión el año pasado, en vísperas de una eliminatoria de Champions contra el Borussia Dortmund: "Tiene 17 años, pero juega como uno de 30. Es tranquilo, sereno, tiene precisión técnica, inteligencia en el posicionamiento, no tiene miedo bajo presión… es el regulador del juego del Lille".

De Creil al Elíseo

Para entender a Bouaddi hay que retroceder hasta Creil, una localidad a unos cincuenta kilómetros al norte de París, en el departamento del Oise. Allí creció en el barrio del Plateau, en el seno de una familia marroquí.

Su padre, Hassan Bouaddi, exjugador de balonmano y exteniente de alcalde de la ciudad, siempre tuvo claro que el deporte y los estudios no eran caminos divergentes. Ayyoub lo vivió como un mandato natural. A los cinco años ya chutaba en el AFC Creil. A los trece ingresaba en la cantera del Lille.

Pero la educación nunca quedó relegada. Bouaddi se saltó quinto de primaria y en el colegio de Bourgognes de Chantilly brilló siempre un año por delante de sus compañeros. Con apenas 16 años obtuvo el bachillerato científico con matrícula de honor.

Entonces, mientras comenzaba a abrirse paso en el fútbol profesional, se matriculó en una licenciatura de matemáticas a distancia. Algo inusual, siendo pocos los jóvenes que compaginan los estudios con la élite deportiva.

Su precoz madurez intelectual tuvo un escaparate singular en junio de 2023. Con 15 años, Bouaddi participó en la final del concurso de oratoria de los centros de formación de clubes profesionales franceses, celebrada en el Palacio del Elíseo en presencia de Brigitte Macron.

Su tema ("¿Es el resultado superior a la manera?) ganó. La paradoja es que ese adolescente que reflexionaba en voz alta sobre el valor de los medios frente a los fines defendería pocos meses después esa misma filosofía sobre un campo de fútbol.

Crecimiento imparable

El 5 de octubre de 2023, con 16 años y tres días, Bouaddi debutó con el primer equipo del Lille en un partido de Conference League ante el KÍ Klaksvík de las Islas Feroe. Se convirtió así en el jugador más joven en disputar un encuentro de competición europea de clubes.

Un año después, el 2 de octubre de 2024 -su propio cumpleaños-, salió de titular en la fase de liga de la Champions ante el Real Madrid. El Lille ganó 1-0. Al final del partido, la afición del Pierre-Mauroy le cantó el "cumpleaños feliz". El club que preside Florentino Pérez grabó entonces en su retina el nombre de ese chico que les había apagado las luces con 17 años.

El pasado mes de enero, con los 18 casi recién estrenados, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar las 50 apariciones en Ligue 1 con el Lille, batiendo el récord que ostentaba nada menos que Eden Hazard.

Ayyoub Bouaddi, en un lance del juego con Modric en el Lille - Real Madrid que se disputó en 2024. EFE

Antes de llegar a este Mundial, Bouaddi ya acumulaba cerca de 100 partidos como profesional con el conjunto del norte de Francia.

La decisión que Marruecos esperaba

Bouaddi se había formado en todas las categorías inferiores de la selección francesa, desde la sub-16 hasta la sub-21. Francia le quería. Pero Marruecos le llamaba de otra manera. Sus padres son de origen marroquí; en casa, el vínculo con el país norteafricano siempre estuvo presente.

La federación marroquí llevaba meses cortejándole, y el propio Walid Regragui -seleccionador antes de ser sustituido en marzo por Mohamed Ouahbi- lo había reconocido públicamente un año antes:

"Por supuesto, Bouaddi es uno de los mejores jugadores del futuro en el panorama mundial del fútbol, y hacemos todo lo posible para que venga con nosotros. El día que esté con nosotros, estaremos felices", dijo Regragui.

La FIFA autorizó el cambio de selección el 15 de mayo. Días después, Bouaddi publicó en Instagram una foto suya de niño, animando a Marruecos en el Mundial de Rusia 2018. En su declaración pública, matizó que esa decisión "no le quitaba el orgullo y la gratitud de haber podido llevar la camiseta de Francia cuando era joven".

Su entrenador en el Lille, Bruno Genesio, se mantuvo al margen deliberadamente. "No es mi papel ni mi trabajo aconsejarles en eso, cuando es una elección que debe guiarse por lo que llevas dentro. Elegir una nación es algo muy poderoso y pertenece a cada uno", dijo en rueda de prensa tras conocer la decisión de su jugador.

Debut mundialista y tirón del mercado

El Mundial de Marruecos es el de Bouaddi. En el debut ante Brasil, el mediocentro del Lille fue la figura del partido por encima de Casemiro o Bruno Guimarães en términos de influencia táctica.

Después, en el 1-0 a Escocia logrado con un gol de Ismael Saibari a los 71 segundos de partido, Marruecos consolidó su posición dentro del Grupo C. Con Bouaddi manteniéndose como el eje.

Tras el primer partido, el jugador habló con The Athletic con la contención que define su personalidad: "Me siento verdaderamente feliz de saber que algunos clubes se interesan por mí. Pero en estos momentos estoy centrado únicamente en la Copa del Mundo y lo daremos todo para lograr el mejor resultado posible en el torneo".

Esa mesura contrasta con el terremoto que está generando en los despachos de media Europa.

Ayyoub Bouaddi disputando un balón en el Escocia - Marruecos del Mundial. EFE

El periodista Patrick Berger, de Sky Alemania, confirmó que el Real Madrid envió varios representantes, incluido su jefe de ojeadores Juni Calafat, a observarle en directo ante Brasil en Nueva Jersey. Otros clubes como PSG, Arsenal, Liverpool y Bayern Múnich también siguen de cerca su progresión.

El Lille, que le renovó hasta junio de 2029, no tiene prisa. Su presidente Olivier Létang ha dejado claro que una oferta de 50 millones de euros no sería suficiente, y desde el entorno del club se maneja un precio de al menos 70 millones.

El más contundente ha sido Olivier Giroud, excompañero de Bouaddi en el Lille, en declaraciones a la BBC días atrás: "Será complicado para el Lille quedárselo. Lo único que tiene que hacer es mejorar la finalización, algo de lo que en el equipo nos burlamos mucho de él. Necesita ser más agresivo delante de la portería y, si lo consigue, le veo en el Real Madrid desde la temporada que viene".

Giroud también le comparó con dos mitos del mediocampo mundial: "Es una mezcla de Vieira y Busquets".

Hay algo poéticamente coherente en todo esto. Un chico que ganó un concurso de oratoria debatiendo si el resultado es superior a la manera, ahora demostrando sobre el césped que se puede tener las dos cosas. Y que el fútbol, como las matemáticas, también tiene sus propias verdades irrefutables.