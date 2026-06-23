Mbappé celebra su centenario con Francia con dos goles ante Irak y mantiene su particular pulso mundialista con Messi

El Mundial 2026 parece ser un tablero de ajedrez donde Lionel Messi y Kylian Mbappé disputan una batalla implacable por el trono de la genialidad. Apenas unas horas después de que el astro argentino deslumbrara al mundo con un doblete magistral frente a Austria, la estrella francesa recogió el guante y respondió con la misma moneda ante Irak (3-0), firmando otra actuación de época para demostrar que su hambre de gloria no da tregua. [Narración y estadísticas del partido]

Ambos parecen dispuestos a devorar el récord de 16 goles de Klose en Mundiales. Messi suma ya 18 y Mbappé 16, con todavía margen de acudir a más citas mundialistas. El delantero del Real Madrid volvió a ser diferencial. Ejerció de líder, se echó el equipo a la espalda y demostró por qué Francia es una de las claras candidatas a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Irak apenas puso oposición y los galos sellaron su pase a la siguiente ronda tras superar un partido que duró toda una eternidad. El choque se mantuvo aplazado durante 2 horas en el descanso y tras el paso por vestuarios Francia apretó el acelerador para triturar a su rival y solventar la papeleta por la vía rápida.

También brilló Olise. Un día más, el jugador del Bayern de Múnich fue el estilete que con su precisión dejó a sus compañeros varios goles a merced. Asistió a Mbappé en el primero e hizo lo propio con Dembélé en el tercer tanto de los 'bleus'.

En racha

Empeñado en seguir la estela de Messi tras su nueva exhibición frente a Austria, Mbappé saltó al césped del Lincoln Field con el cuchillo entre los dientes y dispuesto a seguir agrandando su leyenda en la Copa del Mundo. Le bastaron 14 minutos para dar un golpe sobre la mesa y dar su 15º mordisco en un Mundial.

Un golazo fruto de una combinación con Olise. Una pared con su nuevo socio y un disparo seco, certero, desde fuera del área con la pierna izquierda imposible para un Basil que no pudo evitar el tanto a pesar de rozar el cuero con la yema de los dedos.

Mbappé celebra su gol contra Irak. REUTERS

Abrió la lata pronto el combinado de Didier Deschamps, quien jugó a placer durante el transcurso de los primeros 45 minutos. Irak, algo timorata, apenas pudo inquietar a la portería de Mike Maignan, quien no dejó de ser un mero espectador antes del paso por los vestuarios.

Un descanso que se alargó hasta las 2 horas fruto de las tormentas eléctricas en Philadelphia que obligaron a activar el protocolo de seguridad. 120 minutos sin fútbol que sirvieron para dejar la segunda parte en un asalto totalmente distinto a lo visto en los primeros 45 minutos.

Golpe mortal

Debía mejorar Irak, pero lejos de eso se pegó un tiro en el pie en los primeros compases que dejaron todo visto para sentencia. Tahseen sacó de puerta buscando en corto a su portero, pero su pase defectuoso acabó en los pies de Dembélé. El 'mosquito' se la regaló a Mbappé que firmó su doblete a portería vacía. Igualaba los 16 goles de Klose para ponerse de nuevo a la estela de Messi.

Crecieron los franceses con el segundo gol y los iraquíes se disolvieron como un azucarillo. Olise estrelló un balón en el larguero apenas 5 minutos después, Rabiot perdonó acto seguido con un cabezazo a placer, pero la tercera acabó en la cazuela.

Fue obra de Dembélé. El Balón de Oro se estrenó en el Mundial fusilando con la pierna derecha a Basil tras una buena cesión de Olise con el exterior. Restaba media hora por jugar y el partido quedó visto para sentencia.

Mbappé y Dembélé celebran el gol del jugador del PSG. REUTERS

Llegaron los cambios, bajó el ritmo de juego y el último tramo de partido fue un puro trámite. Mbappé buscó su hat-trick con ahínco y pudo hacerlo con un remate de volea en el 78' que salió ligeramente desviado. También en el 90' después de una magistral cabalgada que dejó por el camino a dos defensores iraquíes, pero su disparo se marchó alto.

Ganó Francia que selló su clasificación a los dieciseisavos de final. Mbappé está de dulce y los galos parecen estar a punto para recuperar su cetro perdido en 2022. Con el genio de Bondy todo es más fácil.