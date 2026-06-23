Haaland tumba a Senegal y desata la locura de Noruega que presenta su candidatura a revelación del Mundial

Erling Haaland no entiende de contextos ni de clemencia. Para el 'Cyborg', el fútbol es un territorio de conquista perenne. Da igual la magnitud del escenario, el linaje del rival o la presión del debut: su instinto devorador permanece inalterable.

Tras irrumpir en su estreno mundialista con dos zarpazos, el ariete escandinavo volvió a esculpir un doblete de oro puro en el trascendental triunfo de Noruega frente a Senegal (3-2). Una exhibición de poderío que confirma lo inevitable: cuando el gigante tiene hambre, el planeta fútbol solo puede sentarse a observar.

Esta victoria no solo sella el billete de los nórdicos hacia los dieciseisavos de final, sino que lanza un aviso ensordecedor al resto de potencias.

¿Y QUIÉN MÁS? EL MAYOR DE LOS VIKINGOS 🇳🇴



ERLING BRAUT HAALAND 🫡

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En una Copa del Mundo que ha comenzado como un tablero de ajedrez donde Leo Messi impuso su ley con dos goles ante Austria y Kylian Mbappé reclamó su trono devorando a Irak, Haaland no estuvo dispuesto a quedarse a la sombra.

El delantero noruego reclamó los focos con la soberbia de quien se sabe destinado a marcar una época, respondiendo al desafío de los grandes mitos contemporáneos con una nueva cátedra de efectividad.

El primero de sus goles fue una oda a la complicidad estética: Martin Odegaard frotó la lámpara para trazar una asistencia de precisión quirúrgica, y Haaland ejecutó la sentencia con la frialdad de un cirujano.

El segundo, sin embargo, desafió las leyes de la anatomía. Con un reverso plástico e inverosímil para un cuerpo de su envergadura, el atacante giró en un suspiro para batir a Mendy, mandando el cuero a guardar y clausurando cualquier conato de rebelión senegalesa.

Con la clasificación en el bolsillo y las eliminatorias en el horizonte, Noruega se sacude definitivamente el cartel de invitada para opositar seriamente a gran revelación del torneo.

Dominio nórdico

El pitido inicial dio paso a un arranque eléctrico. Noruega impuso sus condiciones desde el primer suspiro. Apenas corría el minuto 3 cuando Édouard Mendy tuvo que ponerse la capa de héroe para desviar un testarazo potentísimo de Ajer.

Aunque el asedio nórdico era sofocante, la selección africana logró resistir el envite inicial e igualar el ritmo del encuentro apostando por transiciones a velocidad de vértigo.

Con el paso de los minutos, la intensidad inicial degeneró en un carrusel de imprecisiones. La prisa por castigar el área rival penalizó a ambos bandos con pérdidas absurdas, personificadas en entregas defectuosas de Sørloth y Diatta.

Holmgren celebra su gol contra Senegal. REUTERS

Tras algunas réplicas aisladas de Jackson y Gueye, Mendy volvió a emerger como el salvador de los suyos en el 37', firmando una estirada antológica ante un latigazo a bocajarro de Martin Ødegaard.

Agonizaba la primera parte y el destino le jugó una mala pasada a Senegal. En el 44', un incomprensible error de Kalidou Koulibaly en la salida de balón le regaló el esférico a Marcus Pedersen; el lateral no titubeó en el mano a mano y fusiló al guardameta para firmar el 1-0. El castigo pudo ser definitivo antes del descanso, pero la madera repelió un violento remate de Erling Haaland.

La hora del 'Cyborg'

El paso por los vestuarios desató la tormenta perfecta del delantero del Manchester City. En el 49' Odegaard frotó la lámpara y filtró un pase milimétrico para que Haaland, con un implacable zurdazo cruzado, pusiera el 2-0 en el marcador.

Lejos de bajar los brazos, Senegal tiró de orgullo y contestó de inmediato. En el 54' Ismaïla Sarr castigó un grave despiste de la zaga europea y recortó distancias (2-1) colándose como un puñal por el pasillo central.

Haaland celebra su primer gol contra Senegal. REUTERS

No obstante, la ilusión africana fue un espejismo que duró un suspiro. En el 59' Berg colgó un centro preciso desde el perfil izquierdo y Haaland, haciendo gala de una agilidad asombrosa, se giró en el aire para rematar de primeras. Su doblete selló un inapelable 3-1, sentenciando prácticamente el choque al cumplirse la primera hora de juego.

Lo intentó hasta el final Senegal que recortó distancias en el añadido por medio de Sarr y cerca estuvo de culminar la remontada con un cabezazo del propio Sarr en el minuto 98. Se libró Noruega, que fue superior en el cómputo global y cerró su pase a los dieciseisavos.