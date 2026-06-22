Cabo Verde lo vuelve a hacer y frena a Uruguay, que deja en bandeja a España el primer puesto del grupo

El pequeño país africano rescató un meritorio empate contra el equipo de Marcelo Bielsa y además anotó sus dos primeros goles en una Copa del Mundo.

Uruguay

Cabo Verde

Uruguay se estrelló y se acerca al abismo. Cabo Verde volvió a hacer la machada y ya huele la gloria. La debutante selección africana rascó un empate que le deja en una posición soñada para certificar su pase a dieciseisavos de final en la tercera jornada. [Así vivimos el empate entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial]

Volvieron a aparecer todos los males del equipo de Bielsa. No tiene fútbol, no tiene calidad, y por si fuera poco la seguridad defensiva también ha desaparecido. Dos errores groseros para poner en bandeja dos goles a un rival que va camino de ser la revelación de este Mundial.

Cabo verde está invicta después de jugar contra España y Uruguay. Se jugará el pase ante Arabia. ¿Por qué no? Llegados a este punto, parece lo más sencillo. Esta vez los africanos anotaron sus dos primeros goles en una Copa del Mundo y ya son la sensación del torneo.

Cabo Verde celebra el empate de Valera. REUTERS

Una sorpresa frustrada

Arrancó con fuerza el partido Uruguay. Debía hacerlo. Primero, porque estaba avisada de lo que había hecho Cabo Verde en el anterior partido ante España. Segundo, porque lo necesita ante la falta de talento para construir juego, aunque eso no es nada nuevo.

Los primeros minutos fueron un monólogo de La Celeste. Empuje, intensidad y un cerco a Cabo Verde en su propio campo del que parecía imposible salir.

El dominio del conjunto de Marcelo Bielsa era evidente, tanto como que le costaba encontrar también el camino claro hacia el gol. Mucho dominio y pocas ocasiones. Quizás mucho ruido y pocas nueces.

Fede Valverde, ante Benchimol en el Uruguay - Cabo Verde. REUTERS

La primera clara de verdad llegó además en el momento en el que Uruguay pudo correr con espacios. Bentancur robó, Canobbio lanzó la contra y Fede Valverde, dentro del área y con todo a favor, incomprensiblemente no terminó de rematar la faena.

El zurdazo del jugador del Real Madrid se fue demasiado cruzado cuando medio estadio ya estaba cantando gol en Miami.

El partido apenas contemplaba otra opción que no fuera la de presenciar el primer gol de Uruguay tarde o temprano, pero entonces los renglones del guion se torcieron en el sentido que nadie esperaba.

LO DE ESTE MUNDIAL ES DE MANICOMIO. LO DE ESTE MUNDIAL ES MUY GRANDE 😱



Cabo Verde marca el primer gol de su historia en la Copa del Mundo... PARA PONER A URUGUAY CONTRA LAS CUERDAS 🇨🇻#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JN1v2f43P0 — DAZN España (@DAZN_ES) June 21, 2026

Cabo Verde gozó de una falta lejana que, aparentemente, no conllevaba demasiado peligro para la portería de Muslera. Kevin Pina creyó más que nadie. Armó su pierna derecha, aprovechó que Araújo y Viñas se abrieron en la barrera y con la fuerza de todo un país anotó el primer gol de la historia de Cabo Verde en los Mundiales.

Un momento histórico, una explosión de júbilo que quedará para la posteridad. Si contra España lograron el primer punto, marcar el primer gol era casi mejor.

Uruguay se quedó estupefacta. En absoluto contemplaba este escenario y trató de reaccionar con un disparo de Valverde, casi el único que lo intentaba.

Los jugadores de Cabo Verde celebran el gol de Pina. REUTERS

Sin embargo, por momentos comenzaron a entrar serias dudas en el cuadro de Bielsa. Faltaba fútbol, llegó la precipitación. El plan comenzó a ser bombear balones al área o el recurso de los disparos lejanos de Valverde. Pocos argumentos y Cabo Verde que crecía.

Entonces llegó un final matador. En el 44' Valverde colgó otro balón al área, Bentancur remató al poste y el rechace lo aprovechó Araújo para poner el empate. Aire para los de Bielsa, que al menos se veían con la igualada antes del descanso.

LUIS SUÁREZ APLAUDE LA REMONTADA CELESTE 🇺🇾



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Pero había más. Se añadieron cinco minutos, y hubo otro más de propina. En ese último llegó la remontada de La Celeste. Ugarte la puso, Araújo peinó y Canobbio remachó. 2-1 y fuego solventado.

Otra vez Cabo Verde

Parecía que todo podría comenzar a ser cuesta abajo para Uruguay una vez que le había dado la vuelta a la situación. Sin embargo, da la sensación de que esta selección no va sobrada de nada. Ni de confianza, ni de fútbol, ni de gol. De nada.

Lopes Cabral avisó para Cabo Verde al poco de la reanudación con un disparo desde la frontal que se quedó en nada. Pero era tan sólo el preludio de lo que estaba por llegar.

A Cabo Verde no le había bastado con sumar su primer punto en la historia de los Mundiales, tampoco con anotar su primer gol. Quería más, y lo iba a conseguir. Este equipo está convencido.

El fallo garrafal de Uruguay contribuyó a ello. Una cesión terrible de Olivera terminó en tragedia. Varela estuvo listo e intuyó el fallo. Se llevó el balón, sorteó la también terrorífica salida de Muslera y anotó a puerta vacía.

Si el primer gol de los caboverdianos había sido un terremoto, qué decir del segundo. De nuevo, Uruguay contra las cuerdas y obligada a remontar con un fútbol que seguía sin convencer. Bielsa ponía caritas desde la banda.

Cabo Verde celebra el empate de Valera. REUTERS

Rozó de nuevo el gol La Celeste, pero el tanto fue anulado después de una jugada embarullada en la que había fallado Vozinha, el héroe del partido contra España.

El resto fue un quiero y no puedo de Uruguay. Una selección impotente, un equipo sin ideas, cada vez más desdibujado según pasaban los minutos.

Canobbio se lamenta por el empate de Uruguay ante Cabo Verde. REUTERS

Pudo evitar la debacle Fede Valverde en el tiempo añadido con un remate al que no llegó por poco, o Canobbio, que mandó a las nubes una contra clarísima. No fue así.

Cabo Verde rascó su segundo punto en el Mundial y sigue escribiendo historia. La Uruguay de Bielsa se queda colgando del abismo, con un pie fuera y el otro pendiente de ver qué puede hacer en la última jornada ante España.

Uruguay 2 - 2 Cabo Verde

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.69), Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo (Brian Rodríguez, m.82) y Federico Viñas (Darwin Núñez, m.69).

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte, m.71), Telmo Arcanjo (Deroy Duarte, m.46), Jamiro Monteiro (Yannick Semedo, m.80); Garry Rodrigues (Helio Varela, m.58), Ryan Mendes y Gilson Benmichol (Nuno da Costa, m.58).

Goles: 0-1, m.21: Kevin Pina; 1-1, m.44: Maxi Araújo; 2-1, m.45+6: Agustín Canobbio; 2-2, m.61: Helio Varela.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Sidny Cabral y a Diney Borges de Cabo Verde, y a Rodrigo Betancur Ugarte y Mathías Olivera, de Uruguay.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante 64.003 espectadores.