Víctor Muñoz sufre un nuevo contratiempo muscular y se retrasa su puesta a punto para debutar en el Mundial

Víctor Muñoz junto a Nico Williams durante un entrenamiento de la Selección Reuters

La Selección recibió una noticia poco alentadora en plena preparación de su próximo compromiso mundialista frente a Arabia Saudí. Víctor Muñoz, una de las jóvenes promesas del combinado nacional, ha sufrido una nueva lesión cuando se encontraba en la recta final de su recuperación.

El futbolista ya estaba trabajando con el grupo cuando ha vuelto a sentir unas molestias. Así lo comunicó la RFEF en un escrito donde no daba plazos de recuperación.

La recaída del extremo supone un importante contratiempo tanto para el jugador como para el cuerpo técnico. El objetivo era que pudiera volver al césped antes de que acabase la fase de grupos, pero esta nueva lesión ha obligado a frenar el proceso.

Víctor ya arrastraba molestias que le habían impedido entrenarse con normalidad desde los primeros días de la concentración. Su situación parecía mejorar con el paso de las jornadas, aunque finalmente no ha podido completar la recuperación prevista.

La selección afronta ahora un escenario de incertidumbre. A falta de pocos días para el siguiente encuentro del torneo, la presencia del atacante queda seriamente comprometida y todo apunta a que debemos esperar su vuelta a los terrenos de juego.

Víctor Muñoz, en un entrenamiento de la Selección EFE

Para el jugador, el momento resulta especialmente frustrante. Víctor había llegado al Mundial con la ilusión de aprovechar una oportunidad única en su carrera y demostrar su potencial en el mayor escaparate del fútbol internacional.

Un fichaje de por medio

Pese a estas malas noticias, en el día de ayer salió a la luz el fichaje de Víctor Muñoz por el Liverpool, uno de los mejores clubes de Europa.

El club inglés abonó la clausula de recisión del jugador para hacer con sus servicios. Provocando que Víctor Muñoz se desligase del Real Madrid y del Osasuna por completo.

Víctor Muñoz, celebrando un gol con la Selección EFE

Esto supone un gran paso para el jugador, que se marcha a un equipo cuyo objetivo es competir por todos los títulos y además, podrá jugar la Champions, algo que no ha hecho la pasada campaña.

La realidad es que la baja del extremo supone un gran contratiempo para los planes de Luis de la Fuente. Con Lamine y Nico tocados, la incorporación de Víctor suponía una alternativa de garantías.

Más si se tiene en cuenta el empate en el debut de la Selección en el Mundial frente a Cabo Verde, un resultado inesperado que obliga a España a tener que ganar los dos partidos restantes frente a Arabia Saudí y Uruguay.