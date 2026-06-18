El Mundial de los récords: la carrera Messi - Mbappé contra Klose y otros 17 registros históricos que pueden batirse

Goles, edades, partidos, porterías a cero... El Mundial es puro fútbol y también son números, muchos números. Los amantes de las estadísticas están de enhorabuena porque en la Copa del Mundo más amplia de todos los tiempos también se pueden batir más récord que nunca.

Son varios logros los que pueden alcanzarse durante el próximo mes que todavía queda de competición. La presencia de los dos mitos que se apagan, Messi y Cristiano, tiene mucho que ver en ello, pero por supuesto no serán los únicos protagonistas. Los Mundiales son de todos.

Los primeros días de fútbol ya nos han regalado algunos hitos nunca vistos. Las selecciones debutantes y las menos se han llevado la palma en este sentido. Hemos acudido al entreno goleador de Congo, Jordania o Curazao. Otros, como Qatar o Cabo Verde han visto incluso cómo eran capaces de sumar su primer punto en la gran cita.

Cristiano Ronaldo aplaude tras su partido ante Congo. REUTERS

Pero hay más, hay mucho más. De este Mundial puede salir el máximo goleador de la historia de la competición, y eso es mucho decir. También saldrán Messi y Cristiano como los jugadores con más participaciones que unos ojos jamás hayan visto.

Mbappé también cuenta con varias oportunidades para entrar al Olimpo, y Deschamps o Courtois podrían conseguir otros curiosos récords si consiguen avanzar y las cosas les van bien en las próximas semanas.

Más Mundiales marcando

Si hay dos nombres propios en este Mundial esos son los de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Al menos a priori, después la competición encumbrará a quien considere.

Entre el portugués y el luso se van a repartir varios registros históricos en esta Copa del Mundo y, de hecho, algunos de ellos ya han llegado tan pronto como en la primera jornada.

Leo Messi se convirtió, con sus goles ante Jordania, en el segundo jugador de la historia en marcar goles en cinco Mundiales diferentes. Este hito tan sólo lo había alcanzado Cristiano Ronaldo. De hecho, el portugués podrá dar un paso más en esta carrera si marca un gol en esta edición, porque entonces habría sido capaz de ver puerta en seis Copas del Mundo distintas.

Más participaciones que nadie

Leo y Cristiano ya son los jugadores con más participaciones en los Mundiales. De hecho, así llevan una leyenda en la camiseta que los distingue. "Legacy", legado, es el parche del que pueden presumir tras haber jugado ininterrumpidamente desde 2006 hasta ahora. También Ochoa, el guardameta de México, ha sido convocado para seis Mundiales, pero no ha jugado en todos ellos.

El mayor goleador de siempre

El 'hat-trick' que Leo Messi firmó ante Algeria le abrió de par en par las puertas a terminar este Mundial como el máximo goleador de todos los tiempos en esta reputada cita. Con los tres de esta primera jornada, Leo alcanzó los 16 goles que había conseguido Miroslav Klose a lo largo de su carrera, así que ya está igualado en la cumbre.

Le basta con anotar un solo gol más al 10 de la Albiceleste para quedarse en solitario al frente de esta tabla. Eso sí, con el permiso de Kylian Mbappé, que viene también pisando fuerte. El francés anotó un doblete ante Senegal y ya acumula 14 dianas. La pelea está preciosa.

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles en el primer partido. REUTERS

El récord de victorias

Leo Messi también es el hombre que tiene más cerca convertirse en el jugador con más victorias en la historia de los Mundiales. Esta marca la ostenta todavía el germano Miroslav Klose con 17 triunfos, pero no con demasiada holgura con respecto al argentino.

El '10' de la Albiceleste suma ya 15 victorias en la Copa del Mundo, así que dos triunfos más le permitirían igualar este registro. Puede igualar el récord, por lo tanto, incluso en esta fase de grupos.

Cristiano, el más veterano

Cristiano Ronaldo se fue con un récord bajo el brazo después de jugar ante Congo este pasado miércoles. El delantero se convirtió, con 41 años y 132 días, en el jugador más veterano en ser titular en una Copa del Mundo. CR7 no firmó su mejor partido, pero sigue en plena forma superada ya la cuarentena.

Cristiano Ronaldo vs Congo Reuters

El gol del más 'viejo'

Esta es una marca que resulta inverosímil de batir en este Mundial, pero en el fútbol nada es imposible. Actualmente el jugador más viejo en marcar un gol en un Mundial es el camerunés Roger Milla. Lo hizo con 42 años y 39 días.

Ningún jugador de campo llega a esta edad, pero sí que hay un futbolista en el Mundial un poco más longevo. Se trata de Craig Gordon. Es uno de los porteros de Escocia y, aunque ni siquiera es titular, está en la cita con 43 años y 5 meses.

Deschamps busca la gloria

También en los banquillos se puede destrozar un nuevo registro en este Mundial. Didier Deschamps, el veterano seleccionador francés que se despedirá después de esta cita, puede marcharse por todo lo alto.

El galo suma ya a estas alturas 20 encuentros mundialistas al frente de Francia, y está a 5 partidos de los 25 del alemán Helmut Schön. Para alcanzar esta cifra, los bleus deberían llegar al menos a cuartos de final.

La pelea de los 'hat-tricks'

Hasta la fecha tan sólo hay un jugador que puede presumir de haber hecho un 'hat-trick' en más de un Mundial. Es Gabriel Batistuta.

El récord peligra para él. Harry Kane, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo o Leo Messi pueden igualar al argentino en este mismo Mundial.

Las porterías a cero

El francés Fabien Barthez y el inglés Peter Shilton ostentan el récord de 10 porterías a cero en la historia de los Mundiales.

Parece que su récord está a salvo, aunque hay un guardameta que puede acercarse a este reto. Se trata de Thibaut Courtois, que hasta el momento ha sido capaz de guardar su portería en 7 ocasiones.

El mayor revulsivo

Marcus Rashford está a un solo partido de alcanzar un curioso mérito en la historia de los Mundiales. En su partido de este miércoles con Inglaterra salió al campo en la segunda parte desde el banquillo, así que sumó su participación número 10 siendo suplente en el inicio.

Está tan sólo a una suplencia más de las 11 que ostenta Denilson, el mayor revulsivo todavía de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

Marcus Rashford se dispone a entrar al terreno de juego. REUTERS

Especialista en finales

Leo Messi y Kylian Mbappé tienen a tiro convertirse en los jugadores con más finales de Mundial jugadas en toda la historia. El argentino y el francés cuentan con dos en su palmarés, curiosamente, una ganada y una perdida para ambos.

Están, por lo tanto, a una final de las tres que llegó a jugar el brasileño Cafú a lo largo de su carrera deportiva.

El finalista más veterano

Siguiendo con las finales también se podría batir un nuevo récord en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se trata del finalista más veterano de todos los tiempos.

Modric, en el partido de Croacia contra Inglaterra. REUTERS

Hasta esta edición el jugador más longevo en jugar el partido decisivo es Dino Zhoff, que lo hizo con 40 años y 133 días. Si jugadores como Cristiano Ronaldo o Modric fueran capaces de llegar a la final destrozarían este registro.

Más títulos que nadie

Es de sobra conocido que Brasil es la selección más laureada de todos los tiempos. La pentacampeona sigue ostentando este mérito en solitario, pero Alemania acecha el récord.

Los germanos tienen cuatro estrellas sobre su escudo, y eso quiere decir que si en este Mundial se llevan la victoria igualarían a Brasil en el trono. Su último título fue en 2014.

El Mundial perfecto

Brasil firmó en 2002 el Mundial con más victorias de todos los tiempos. La Canarinha sumó entonces 7 victorias, es decir, ganó todos los encuentros que disputó, los tres de la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final.

Este Mundial, al ser el más amplio de todos los tiempos, ofrece una nueva posibilidad en ese sentido y si una selección lo gana todo llegaría a las ocho victorias.

El máximo goleador en un mismo Mundial

Este parece un registro imposible de alcanzar, pero el fútbol siempre tiene giros de guion reservados. Just Fontaine, con 13 goles en Suecia 1958, es el jugador que más goles ha conseguido marcar en un mismo Mundial. El dato es espectacular y obligaría a quien quiera batirlo a marcar varios goles en cada partido.

En un mismo partido

También parece un dato inamovible, pero en este Mundial en el que hay selecciones de tan bajo perfil quizás podría darse la circunstancia de superarlo. Oleg Salenko anotó cinco goles en un mismo partido en Estados Unidos 1994, y su récord sigue vigente más de 30 años después.

El Mundial con más goles

La pasada edición de Qatar 2022 se convirtió en la que registró más goles en toda la historia. 172 tantos hicieron disfrutar a los espectadores, pero esta cifra puede ser fácilmente superada.

Ahora hay más partidos que nunca y selecciones con más bajo nivel que pueden propiciar goleadas como la de Alemania a Curazao (7-1). Habrá que esperar al final para conocer el dato total.

El promedio de goles

También habrá que esperar hasta el final para conocer la media de goles por encuentro que arrojará este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Esta primera fase con selecciones menores puede influir considerablemente.