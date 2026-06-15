Vozinha, la gran sorpresa del Mundial que amargó el debut de España: desconocido con 40 años y un valor de 50.000 €

Siempre los Mundiales guardan historias que esperan pacientes al momento idóneo para hacerse públicas. La última la ha protagonizado Josimar José Évora Dias, aunque seguramente nadie le conozca por este nombre. Sí como Vozinha.

El portero de Cabo Verde ha emergido como una de las grandes sorpresas en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial. En las apuestas, España no solo iba a ganar al combinado africano, sino que además iba a golear. Nada más lejos de la realidad: 0-0.

La explicación a este resultado se encuentra en la figura de un futbolista de 40 años que ha disputado cuatro ediciones de la Copa África, ha pasado por once equipos, tiene un valor de mercado de 50.000 euros, su padre le quería poner de nombre Jorge Valdano y ha pasado de tener 40.000 seguidores a 1.800.000. Un cóctel perfecto.

🇨🇻 Cape Verde's 40 years old goalkeeper, VOZINHA against Spain.🔥👏🏻 pic.twitter.com/ruZO8Dx4J0 — Georgia✿ (@minwooshi8) June 15, 2026

Hasta siete intervenciones realizó en el Atlanta Stadium de Georgia. A tenor de las estadísticas, España debía haber marcado 2,28 goles -los llamados Expected Goals (xG)- y al final se fue de vacío. Lo evitó el bueno de Vozinha, quien se ha convertido ya en un héroe nacional.

Debutaba Cabo Verde en un Mundial y el portero que ha alternado titularidades y suplencias con su equipo (el G.D. Chaves de la segunda división portuguesa), no pudo exhibir una mejor carta de presentación.

Desde 2012 lleva defendiendo la portería de Cabo Verde. Internacional en 82 partidos, dejó una imagen para el recuerdo en el que se ha convertido ya en el más importante de su carrera deportiva.

Con el pitido final de Adham Makhadmeh, Josimar José Évora Dias lloró desconsoladamente, teniendo que ser arropado por sus compañeros tras haber firmado una actuación histórica.

Esas lágrimas guardan muchos momentos. Al Mundial ha llegado sin equipo tras haber terminado su contrato con el equipo luso. Hasta ahora, aguardaba un futuro incierto aunque, sin duda, decida colgar los guantes o no, la guinda a su carrera la ha puesto ya en Atlanta.

Siete paradas, un despeje, un duelo aéreo ganado, 65 intervenciones, 42 pases y un 69 % de acierto. Unos datos que le valieron el MVP del partido. Unas estadísticas que solo se vieron empañadas por las trece pérdidas de balón.

"Muy orgulloso. Para mí, es un honor representar al país que amo. Nuestra clasificación fue muy difícil, hoy el sueño se ha hecho realidad al competir contra España. Estoy muy orgulloso de toda la gente involucrada en esto. Hemos trabajado para momentos como este. Tengo 40 años, no debuté como profesional hasta los 25. Esto es un premio", confesó Vozinha al término del partido.

Vozinha evita el gol de Ferran Torres. EFE

Esta actuación le mete en la corta lista de porteros de 40 o más años en realizar tal número de paradas. Una lista que, hasta hoy, solo tenía el nombre de Pat Jennings que, con 41 años, firmó una actuación similar con Irlanda del Norte ante Brasil en 1986.

Además, con 40 años y 12 días se gana el ‘título’ del veterano con más edad en debutar en un Mundial. Supera a Eloy Room que debutó con 37 años y 182 días con Curazao ante Alemania en esta edición de la Copa del Mundo. Únicamente Essam El Hadary, con 45 años y 161 días, les supera.

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha porque su padre le quería llamar Valdano (en honor al exjugador y exentrenador argentino del Real Madrid) y "las autoridades no lo permitieron", ha pasado a ser ya un ídolo de masas.

🤣 La reacción de Vozinha al descubrir que ha pasado de 50.000 seguidores en Instagram a más de 1.6000.000



🏆 Las historias del Mundial son increíbles



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Su actuación en el partido hizo también que explotaran sus redes sociales, pasando de 40.000 seguidores a 1,8 en Instagram. Ni él se lo podía creer cuando se lo comunicaron al término del partido.

Con el empate a cero, Cabo Verde mantiene intactas sus opciones de superar una fase de grupos que además de España, comparte también con Uruguay y Arabia Saudí. El próximo domingo, con Vozinha bajo palos, intentarán aguarle la fiesta también al combinado charrúa.