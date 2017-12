La FIFA ya amenazó con dejar a España fuera de la Eurocopa de 2008

Este viernes, la FIFA ha amenazado a España con dejarla fuera del Mundial de Rusia 2018 por las injerencias del Gobierno en el ‘caso Villar’. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre. Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, también atentó con apartar a la ‘Roja’ de la Eurocopa de 2008. Entonces, el ejecutivo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero cedió y el máximo organismo del fútbol europeo dejó participar a la selección en la cita continental.

Pero para entenderlo toca ir por partes. España, por aquel entonces, no se clasificó para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y una orden ministerial en vigor desde 2007 establecía que todas las federaciones que no se habían clasificado para dicha cita tenían que celebrar elecciones antes del mes de agosto. ¿Y qué ocurrió? Pues que los planes de Ángel María Villar eran otros. Él quería hacerlas en octubre o noviembre.

La FIFA, ante ese desajuste, amenazó a España con dejarla fuera de la Eurocopa de 2008 si no dejaba a Ángel María Villar celebrar las elecciones en octubre o noviembre, pues desde el máximo organismo del fútbol mundial establecen que las Federaciones son autónomas y los gobiernos no pueden intervenir en sus decisiones ni presionar. Así lo recoge el artículo 13: “Cada miembro debe administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en estos asuntos”.

En aquella ocasión, el Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero cedió a las exigencias de la FIFA y dejó a la Real Federación Española de Fútbol celebrar elecciones cuando lo estipulase su presidente Ángel María Villar. El problema quedó resuelto y no hubo sanción. La ‘Roja’, aquel verano, acabó ganando el trofeo continental, el primero de una época gloriosa que finalizó con la selección conquistando la triple corona (Eurocopa, Mundial, Eurocopa).

En esta ocasión, la injerencia del CSD (Consejo Superior de Deportes) y del TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) en el ‘caso Villar’ ha hecho que la FIFA vuelva a amenazar a España con dejarla fuera del Mundial. Ambos organismos han promovido la repetición de elecciones para apartar definitivamente a Ángel María Villar y José Luis Larrea. Ante esa presión de terceros, la FIFA ha presionado para que la Real Federación Española de Fútbol pueda decidir su futuro de forma autónoma.