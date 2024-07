España y Francia, el mejor ataque contra el peor de las semis: los galos sólo marcan de propia puerta y de penalti

El fútbol, ese deporte tan complejo que siempre se acaba decidiendo de la forma más simple. Quien más goles marque gana, no hay más. De poco sirve tener más posesión, regatear más veces, disparar más a puerta... Todo radica en mandar el balón al fondo de la red.

Eso es lo que van a intentar España y Francia en su enfrentamiento en las semifinales de la Eurocopa. Un duelo de altos vuelos entre dos de las selecciones más poderosas del continente y en el que hasta el más mínimo detalle puede ser determinante para obtener o no el billete a la gran final del próximo 14 de julio en Berlín.

Ambos combinados han llegado al penúltimo paso, pero lo han hecho de formas muy diferentes. La selección española ha roto todos los pronósticos y ha sorprendido con su buen fútbol. Por su parte, el equipo dirigido por Didier Deschamps ha sabido sacar sus partidos adelante pero con una imagen que ha generado muchas más dudas que certezas.

Pero el resultado ha sido el mismo. Cada uno con su estilo, los galos mucho más conservadores que los españoles, y sacando adelante los momentos delicados se verán las caras en 90 minutos (120 a lo sumo) para volver a disputar una final europea. España no lo hace desde 2012 y Francia desde 2016. Ambos tienen muchas ganas de volver a sentir esas emociones.

Máquina de anotar

Poco queda ya de la España del 'tiki-taka' que maravilló al mundo hace algo más de una década. Con Luis de la Fuente la selección española ha adoptado un fútbol más vertical y vertiginoso. Un intercambio de golpes constante en el que los jugadores parecen sentirse cómodos.

Han marcado 11 goles en el torneo, más que nadie. Además, son con diferencia la Selección que más veces ha disparado. Los de De la Fuente han sabido cargar el área rival en los partidos y han sido capaces de crear muchas acciones claras para anotar. Muestra de ellos es que sus goles y sus goles esperados son prácticamente los mismos.

El estreno ante Croacia ya sirvió como aperitivo para lo que se iba a ver de la Selección en el resto del torneo. Una contundente victoria frente a Croacia en el que dispararon hasta en 11 ocasiones. Croacia lo intentó más (16), pero fueron los españoles quienes perforaron la red rival.

Luis de la Fuente continuó perfeccionando su plan y en la segunda jornada ante Italia llegó una de las grandes exhibiciones del torneo. El resultado fue tan solo de 1-0, pero las sensaciones y el volumen de oportunidades generadas (20) fueron suficientes para ver una goleada mucho más abultada. Contra Albania fueron 16, ante Georgia 35 y frente a Alemania 18.

La mayor parte de los disparos han llegado desde el interior del área. De hecho, todos los goles han llegado desde ahí. Dani Olmo y Fabián, que son los máximos goleadores del equipo con dos tantos cada uno, son también quienes más lo están intentando. El primero promedia 3,5 disparos por partido mientras que el andaluz tiene una media de 3,2.

Luces y sombras

Mientras tanto, Francia no ha logrado ser todavía un equipo temible. De hecho, tiene uno de los peores registros de todo el campeonato en lo que se refiere a la faceta ofensiva. Todavía no han marcado ningún gol excepto de penalti en todo el torneo (sus dos tantos han sido en propia). Y sí, está a un paso de la final de la Eurocopa.

El bajo nivel de acierto de los galos se debe principalmente al mal momento de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. El primero no está siendo capaz de ser diferencial y parece que le está pasando mucha factura su fractura de nariz en la primera jornada de la fase de grupos. Por su parte, Griezmann está totalmente desconocido. Apenas entra en juego, sus contactos no están siendo buenos y puede incluso que sea suplente contra España.

Además, al problema de las dos principales estrellas hay que sumarle que sus acompañantes tampoco están tirando del carro. Deschamps no da con la tecla y Dembélé, Kolo Muani y Thuram no logran imponerse y afianzarse en el once titular.

Sin embargo, esos malos datos en la parcela ofensiva se equilibran con un trabajo defensivo sobresaliente. Crearle una ocasión a Francia es muy difícil y marcarles un gol es casi imposible. Maignan, una de las noticias más positivas del equipo, ha dejado su portería a cero en todos los partidos excepto en el duelo de la fase de grupos ante Polonia donde encajó un tanto de penalti.

Sin duda, la solidez está siendo la mejor arma de Francia en este torneo. Ante la poca inspiración de sus hombres de ataque Deschamps ha priorizado ser un combinado enfocado en no encajar gol que en buscar con soltura la portería rival.

Lejos de España

Realmente, el volumen ofensivo de la selección española no está siendo algo habitual. Echando un vistazo a la otra semifinal, la que mide a Inglaterra y Países Bajos, vemos como ambas tienen unos números en ataque más similares a los de Francia.

Inglaterra está teniendo infinidad de problemas a la hora de generar peligro. Southgate no ha conseguido dar con la tecla en ningún momento y su equipo está pasando las rondas casi de forma rocambolesca. Las críticas al juegos de los 'Three Lions' son mucas, pero siguen dando pasos hacia el título.

A lo largo de toda la Eurocopa han disputado la mitad de veces que España y han marcado también la mitad de goles. Todos sus tantos han llegado prácticamente desde el área pequeña con remates de centros laterales. El único que ha llegado desde la frontal fue el de Bukayo Saka contra Suiza en cuartos.

Por su parte, Países Bajos ha llegado hasta las semifinales ofreciendo un nivel que ha ido de menos a más. Le costó en la fase de grupos dejando una mala actuación frente a Austria que le llevó hasta la tercera plaza y le dejó al borde de la eliminación.

En su caso, también han rematado menos que España, pero su acierto ha sido mayor. Han marcado nueve goles, tres de ellos de su estrella Gakpo, y han dejado muy buenas sensaciones en la fase final del torneo.

Los de Koeman se internan mucho en el área y podría llevar más tantos si Memphis hubiera sido más acertado. El neerlandés es quien más lo intenta del equipo con 3.4 tiros por partido, pero únicamente ha marcado un gol en todo el torneo. Deberá mejorar sus registros si quiere llevar a Países Bajos al título.