Nadie se fía de Mbappé, el mayor peligro para España: la pizarra de Francia, infranqueable y oportunista

Una Francia rácana es la última piedra que se cruza en el camino de España hacia la final de la Eurocopa. No por ello deja de ser peligrosa. La campeona del mundo en 2018, además de finalista de la Euro 2016 y del Mundial 2022, es la gran potencia a nivel de selecciones y la lidera el que para muchos es el mejor futbolista del mundo, Mbappé. El reto, por mucho que se diga lo contrario, es mayúsculo para los de Luis de la Fuente.

Les Bleus llegan a las semifinales valiéndose de lo justo. En grupos fueron segundos, tras solo ganar uno de sus tres partidos, y en las eliminatorias se ha valido de un gol en propia y la tanda de penaltis para eliminar a Bélgica y Portugal, respectivamente. De los tres tantos que lleva Francia, uno ha sido de pena máxima (obra de Mbappé) y el resto autogoles.

Del mismo modo, únicamente Polonia ha sabido anotar contra Francia y fue mediante un penalti, de Lewandowski, que se tuvo que repetir. A la primera se lo pararon al jugador del Barça. La resistencia gala, sin un gran despliegue de juego, no es casualidad. A base de físico parece que le da para desactivar a sus rivales, aunque luego no esté siendo efectivo en el área contraria. Un estilo oportunista que, hasta ahora, le ha funcionado.

El plantel de Francia está cargado de estrellas que pueden poner repentinamente en un apuro a España. Si De la Fuente cuenta con Lamine Yamal y Nico Williams para dar chispazos, Deschamps tiene a Dembélé o Barcola en un banquillo del que perfectamente podría salir otro once titular.

La Selección ha demostrado que sabe jugar mejor, pero estas semifinales van más allá. Van de ver quién es más sólido, quién muerde más, quién lo quiere más. Además, muchos futbolistas del vestuario francés llegan 'liberados' tras haber sido activos en el proceso de las elecciones legislativas de su país y haber derrotado a la ultraderecha. Tienen más ganas de seguir celebrando este martes.

El muro francés

Sin una propuesta vistosa, Francia ha ido avanzando rondas a base de controlar el juego y, sobre todo, no conceder ocasones a sus rivales. Ni Bélgica ni Portugal le hicieron gol en dos cruces de octavos y cuartos que, en ambos casos, se fueron hasta los 120 minutos. Solo ha encajado un gol, de penalti, a pesar de haber recibido 44 remates, 15 de ellos a puerta, en lo que va de Eurocopa.

Al primero que hay que responsabilizar de lo poco que le anotan a Francia es a su portero, Mike Maignan. El guardameta del Milan está cuajando un excelente torneo, habiendo realizado 15 paradas, además del penalti que le detuvo a Lewandowski y que se tuvo que repetir. Los datos dicen que debía haber encajado, al menos, tres goles más y él se ha encargado de que no fuera así.

No todo es mérito del portero. Deschamps ha encontrado solidez defensiva en una pareja de centrales que se podría definir como inesperada. Por un lado, Dayot Upamecano. Criticado en el Bayern Múnich, lo está jugando todo en la Euro y a un gran nivel. Por el otro, un William Saliba al que no se esperaba como titular (apuntaba Konaté) y que está dando un recital defensivo (atento al cruce, buena anticipación...) y de salida del balón.

El muro francés lo completa Jules Koundé que, como en el Barça se ha acostumbrado a jugar en el lateral derecho. También está siendo decisivo en la retaguardia. En el otro lado, el carril izquierdo, está un Theo Hernández que queda más liberado para colgarse en ataque. N'Golo Kanté y, sobre todo, Tchouaméni completan la propuesta defensiva de Deschamps.

Deschamps recupera a Rabiot

Adrien Rabiot será la novedad en el once de Francia contra España. Tras cumplir sanción ante Portugal, regresará al equipo como la pieza clave que es para Deschamps. Se puede esperar más de él, un constante en su carrera, pero ante Polonia se vio al equipo desplomarse cuando fue sustituido.

Los dos interiores franceses tienen roles muy marcados, dado que Kanté es la pieza omnipresente, recuperador de 20 balones en el torneo y también efectivo en la proyección del juego hacia delante. Porque esta Francia si algo hace bien son las transiciones rápidas, dado que cuenta con jugadores físicos y veloces para ella. Una España muy volcada en ataque podría sufrir en este sentido.

Pero si hay una figura que lo puede cambiar todo en la creación de juego de Francia es la de Antoine Griezmann. Su torneo no está siendo bueno, y es que solo ha sido goleador en dos de los últimos 32 partidos de su selección. Vital para Deschamps, ha jugado de delantero, en la derecha, en el medio y en la mediapunta. Habrá que ver cuál es el rol que le da su seleccionador para medirse a España.

El retrato del sentimiento que hay en torno a Antoine fue dibujado por Rabiot en rueda de prensa: "Si Griezmann estuviera a tope sería más fácil, pero no es el caso y esperamos mucho más de él" Sin goles en 12 remates ni asistencias en sus 147 pases completados, Francia quiere recuperar a tiempo a la mejor versión de Griezmann.

El despertar de Mbappé

Pero hablando de recuperar, no hay pieza a la que más esté echando de menos el equipo galo que a su estrella, su mejor jugador, su líder y su capitán. Hablamos de Mbappé. Mermado físicamente (con problemas en la rodilla y la espalda) e incómodo por la máscara que lleva tras fracturarse la nariz en el primer partido, no está en su mejor momento.

Mbappé pidió el cambio en el descanso de la prórroga ante Portugal porque no podía más. Antes se llevó un cabezazo de Bernardo Silva en la cara que hizo temer lo peor. Deschamps reconocía después que no tiene a Kylian "en sus mejores condiciones". El drama es tal que algunas voces en Francia se han atrevido a pedir su suplencia contra España. De la Fuente, que no hará inventos pese a la baja de Carvajal, futuro compañero de Mbappé en el Real Madrid, pondrá a Jesús Navas a sus 38 años a defender al crack de Bondy.

Relajarse por la versión que está ofreciendo Mbappé en la Eurocopa sería pegarse un tiro en el pie. Menos mal que De la Fuente lo ve: "El 50% de Mbappé es el 100% de cualquier otro", dijo en rueda de prensa el seleccionador español. Sólo lleva un gol, y de penalti, pero ha rematado 20 veces (8 a puerta) y los datos dicen que debería haber marcado casi dos tantos más (2,738 xG).

Un dato: pese a sus problemas, es el jugador que más rápido ha corrido en la Euro con un esprint registrado de 36,5 kilómetros por hora. La bestia puede despertar en cualquier instante y España tendrá que jugar con ese miedo este martes porque si le toca, habrá que estar preparados. La duda es si le acompañará arriba Marcus Thuram o Dembélé. El mayor peligro galo se llama Kylian Mbappé y en unas semifinales de la Eurocopa puede estampar su mejor carta de presentación para el fútbol español.