Alves rompe su silencio tras salir de prisión: lanza un contundente mensaje y deja un aviso a la prensa

Dani Alves continúa acaparando los focos tras su salida del centro penitenciario de Brians 2. El jugador consiguió reunir hace un par de semanas el millón de euros que se le requería para conseguir su libertad provisional y desde eso momento ha mantenido un perfil bajo, únicamente roto por sus visitas al juzgado.

Este sábado, el brasileño ha roto su silencio a través de un contundente mensaje en sus redes sociales. Dani Alves ha querido desmentir los rumores que habían aflorado en los últimos días y lo ha hecho a través de su Instragram, en el cuál no publicaba desde hacía el pasado 18 de enero de 2023.

El futbolista se ha encargado de asegurar que no ha tenido contacto alguno con los medios y ha explicado que no está dispuesto a mantener conversación con ellos hasta que el "proceso judicial no esté resuelto". Un claro y conciso mensaje para zanjar el asunto rápidamente.

"No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la voy a conceder mientras el proceso judicial no esté resuelto", han sido las categóricas palabras de Dani Alves para acallar los rumores crecientes de una conversación con un periodista de 'El Periódico'.

De este modo, Dani Alves se ha pronunciado por primera vez desde que saliese de Brians 2. Hasta el momento, únicamente se ha dejado ver en varias ocasiones cuando ha acudido a la Audiencia Provincial para firmar estas dos últimas semanas. El resto del tiempo, el ex del Barça o PSG se encuentra su domicilio de Barcelona.

Excepcionalmente, Alves ha acudido con su familia a algún reconocido restaurante para celebrar el cumpleaños cercano. Sí que se le ha visto en las fotografías compartidas por su madre en las redes sociales, en las que ha mostrado un rostro feliz junto a sus allegados.

Su última aparición

La última aparición pública de Dani Alves data del pasado jueves. El jugador acudió hasta el Palacio de la Justicia de Barcelona para cumplir con sus obligaciones desde que salió en libertad bajo fianza. Hasta allí le acompañó Inés Guardiola, su abogada. Ambos se presentaron ante la secretaría de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, y el brasileño estuvo en su interior cerca de 10 minutos.

Dani Alves hizo caso omiso a las preguntas de la prensa que esperaba su llegada. Sin embargo, el jugador protagonizó un gesto polémico que se ha convertido en objeto de debate, ya que se sonrió con uno de los Mossos d'Esquadra que allí se encontraban. Una acción que ha causado mucha controversia, pero que no ha causado mayores problemas.

Su abogada sí que habló brevemente ante los medios y dejó claro que se mantendrá al lado de Dani Alves mientras el proceso judicial siga abierto. "Sí, por supuesto", respondió Inés Guardiola tras ser abordada sobre este asunto.