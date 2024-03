Muere un futbolista de 13 años tras ser alcanzado por una bala perdida

É com tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento, no último sábado (16), de Derick Sampaio, atleta do futsal rubro-negro, aos 13 anos.



O Sport lamenta o falecimento precoce e deseja forças aos amigos e familiares neste momento tão triste. pic.twitter.com/io9Yeuji0x