Xavi, antes del Nápoles: "Es el partido más importante del año, es una oportunidad única"

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa de la vuelta de la Champions League frente al Nápoles. El técnico del FC Barcelona se mostró convencido de poder sellar el pase a los cuartos de final de la competición europea, a donde no llegan desde hace cuatro años.

El técnico culé insistió en que la afición debe de ir a animar a Montjuïc para que el estadio "se convierta en una olla a presión". Además, recalcó que ve el partido contra el Nápoles como una "oportunidad única".

Por otro lado, indicó que lo importante es el FC Barcelona y no él. "Yo tengo fecha de caducidad", respondió Xavi. Acerca del Nápoles, reivindicó a Lobotka como uno de los futbolistas más importantes del conjunto italiano.

[La Masía, el sostén de un proyecto en crisis: Lamine y Cubarsí, al rescate de un Barça de entreguerras]

Mensaje a los culés

Creo que es el partido más importante de la temporada, esto es la Champions. Estamos preparados y las palabras es ilusión. Llegamos con ganas de hacerlo bien, de competir. Enfrente tendremos un rival muy bueno, aunque no están en el mejor momento. Esperemos que sea una noche mágica para el Barça".

Cómo se ve

"Veo dos casos parecidos. Han mejorado, son más sólidos y dinámicos. Nosotros tenemos bajas sensibles, muy importantes: Gavi, Pedri, Frenkie, Balde... Pero hay que competir y demostrar lo que hemos trabajado. Jugamos en casa. Fuimos mejores allí y hay que ser mejores aquí".

Arreglar la temporada

"Lo veo como una oportunidad. Hace cuatro temporadas que no estamos en los cuartos de final de la Champions. Es un partido delante de nuestra afición. Si es verdad que tenemos bajas, pero eso no es excusa. Tenemos la necesidad de que podemos competir en esta competición después de cuatro años".

Xavi Hernández, durante un partido del FC Barcelona Reuters

Sentimiento de importancia

"Yo no soy el importante mañana, lo es el club. Yo tengo fecha de caducidad. Lo importante es que podamos competir mañana. Repito, lo veo como una oportunidad. Tenemos que estar todos mañana unidos".

Emociones

"Cuando digo competir es el control de las emociones, que no haya desconexiones. Tenemos que competir bien, tenemos grandes futbolistas. Los pequeños detalles son claves y hay que estar muy atentos a ellos".

Nápoles

"Espero un Nápoles valiente, que se atreve a jugar desde atrás y que nos va a presionar alto. Va a ser un partido abierto, donde ellos no especulan. Tienen mucho nivel individual, especialmente los de arriba. Es un partido grande, estamos ante el campeón de Italia".

𝐗𝐚𝐯𝐢: "La afición tiene que animar para que Montjuïc sea una olla a presión. Nosotros nos dejaremos la piel" pic.twitter.com/dYv7mmPJZa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 11, 2024

Favoritos

"Diría que no hay favoritos. Está al cincuenta por ciento. El peso de la afición nos da algo más de favoritismo. Nos dejaremos la piel para estar en cuartos. Debe ser una olla a presión".

Jóvenes

"Hay que decirles que es una oportunidad, que hay que disfrutarla. Que con 16-17 estén ahí es espectacular. Positivos, y a competir".

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, con el Barça EFE

Los penaltis

"Hemos trabajado lo que puede pasar en cualquier escenario y competir de la mejor manera posible".

Competir

"Veo a otros con diferentes potenciales. Hemos tenido una situación que no nos ha permitido hacer algunos refuerzos, pero se ha hecho un esfuerzo extraordinario desde que yo estoy. Podemos competir con cualquiera".

Jugador más destacado

"Lobotka es el jugador que me gusta, a nivel de construcción, no pierde balón y me gustaría verlo en un equipo como el Barcelona. Marca la diferencia para el Nápoles".

Laporta

"No ha bajado. Viene en cada partido. Está motivado, con ilusión. Nada cambia. Pensamos que estamos preparados y ojalá sea una noche mágica".

Filosofía

"No hay idea de cambiar el sistema ni la filosofía. Creo que sobre todo en la Champions hay que mostrar nuestra identidad"