La pesadilla de Pedri: un calvario de lesiones que condiciona a la España de Luis de la Fuente

Pedri (Tenerife, 25/11/2002) llegó a la élite de una manera asombrosa. Un futbolista sin experiencia en Primera División y ni mucho menos en competiciones europeas de repente se coló en el primer plano de uno de los clubes más importantes del mundo. Marcado por las circunstancias de un momento complicado, el Fútbol Club Barcelona tuvo que recurrir a la juventud como medida de emergencia y en esas dio con uno de los mayores descubrimientos del fútbol español en los últimos años.

Un 27 de septiembre de 2020 Pedri debutó con el primer equipo del Barça. Ronald Koeman, tan denostado en otros aspectos, tendrá para siempre el honor de ser el primero que apostó por este increíble centrocampista. El neerlandés vio en un crío de apenas 17 años unas cualidades innatas para el fútbol y no le dolieron prendas en soltarle a jugar con un grupo de hombres hechos y derechos.

Sucedió en un encuentro de la tercera jornada de La Liga entre el Barcelona y el Villarreal. Al descanso los culés mandaban 4-0 y en la segunda mitad Koeman se permitió el lujo de rotar a sus futbolistas. Pedri contó entonces con 20 minutos para demostrar su valía en el terreno de juego y aquello fue el inicio de una nueva etapa.

Desde entonces, el joven canario no hizo más que ganar peso en el equipo y poco después se veía jugando con la camiseta de la Selección Absoluta. Un crecimiento vertiginoso, un cuento de hadas para él que no hubiera imaginado ni en el mejor de sus sueños.

Aquella temporada 2020/2021 fue frenética. Jugó más que nadie con el Barcelona y con España, disputó infinidad de competiciones y hasta hizo doblete con la Selección al jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos. Hasta ganó el Golden Boy. Todo aquello pasó factura y en el curso siguiente comenzaron las lesiones, un calvario que le ha traído hasta nuestros días, en el que ha vuelto a caer víctima de los problemas musculares.

Su última lesión en San Mamés es la gota que colma el vaso y que evidencia que hay muchas cosas que no funcionan con su preparación física porque Pedri pasa más tiempo fuera que dentro de un césped. Su carrera, tan meteórica y prometedora, va camino de verse frenada por los problemas físicos, y eso puede llevarse por delante una de las carreras más ilusionantes del fútbol español.

Un calvario

La primera temporada de Pedri con el Barça le pasó factura unos meses después. La exigencia a la que sometió a su cuerpo tanto con el equipo culé como con la Selección después durante el verano, hizo que su organismo llegara al límite. 73 partidos en un año es una auténtica salvajada que refleja el esfuerzo que tuvo que hacer el centrocampista, que a sus 17 años parecía incombustible.

A principios de agosto de 2021 estaba jugando la final de los Juegos Olímpicos ante Brasil y a medidados ya se encontraba debutando en la nueva temporada con el Barça ante la Real Sociedad. No tuvo vacaciones, no paró, no descansó y su cuerpo lo notó.

Desde ahí hasta la actualidad, ocho lesiones y la gran mayoría de ellas musculares han lastrado el rendimiento y el crecimiento de un centrocampista de talla mundial. El 14 de septiembre de 2021 cayó lesionado ante el Bayern de Múnich y poco después volvió a romperse el cuádriceps izquierdo.

Tres meses estuvo apartado de los terrenos de juego con este descanso forzado, pero todavía faltaba una tercera lesión en esta temporada. Se produjo ya a finales, cuando en el mes de abril su rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda le dejó fuera de juego durante dos meses.

Las lesiones le dieron un pequeño respiro al canario en el arranque de la campaña 2022/2023, pero en febrero de 2022 el recto anterior de su pierna derecha dijo basta en el encuentro ante el Manchester United. Doloroso para el centrocampista, que de nuevo tuvo que parar dos meses. Y otros 30 días estuvo fuera entre mayo y junio, ya en el tramo final del curso.

En esta 2023/2024 la situación no ha mejorado ni mucho menos. Después de disputar las dos primeras jornadas de Liga, el recto anterior de su muslo derecho volvió a la carga y le tuvo parado otros dos meses. Este gran contratiempo para un Barça en crisis llegó a su fin en noviembre, cuando el centrocampista volvió a entrar en una convocatoria.

En diciembre tuvo que parar otras tres semanas (se perdió cuatro partidos más) y ya reapareció en enero de este 2024. Desde entonces, había jugado ininterrumpidamente aunque siempre con la precaución que quería tener Xavi con él hasta que el pasado domingo se volvió a romper en San Mamés.

"Sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", comentó el Barça en el parte médico. Otra vez el recto, de nuevo el enésimo contratiempo muscular que obligará a Pedri a estar fuera del césped durante varias semanas.

Sin debutar con De la Fuente

Los problemas físicos se están llevando por delante gran parte de los inicios de la carrera deportiva de Pedri. Desde que debutó con el Barça hasta la actualidad, en estas tres temporadas el centrocampista ha estado prácticamente un año entero alejado de los terrenos de juego por sus molestias.

Los doctores tratan de cuidarle y mimarle al máximo, pero parece que siguen sin dar con la tecla para evitar estos contratiempos. El Barça lo sufre habitualmente y la Selección lo hace de forma puntual, aunque no menos grave.

Tan límite es la situación que Pedri todavía no ha llegado a debutar con Luis de la Fuente en la Absoluta desde que el seleccionador se hizo con las riendas después del Mundial de Qatar. La derrota ante Marruecos en los octavos de final fue su último encuentro con España, y ya ha pasado demasiado tiempo desde aquello.

Luis de la Fuente es un enamorado de Pedri. De hecho, ya le ha tenido en las categorías inferiores y se lo llevó a los Juegos Olímpicos, donde fue parte fundamental. Sin embargo, las lesiones aún no le han permitido convocarlo, y eso que lleva ya varios meses en el cargo.

Por el camino ha habido partidos de la clasificación para la Eurocopa y hasta España se ha proclamado campeona de la Nations League. Siempre sin Pedri. Seguro que llegará el momento en el que las lesiones le permitan regresar a lo grande, pero por el momento amenazan el futuro de uno de los grandes talentos. Mientras tanto, la Selección cruza los dedos para poder contar con él en la Eurocopa de 2024.