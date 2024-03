Bayern Múnich - Lazio, Champions League; horario y dónde ver en TV el partido de fútbol

El Bayern de Múnich quiere evitar la gran sorpresa de los octavos de final en esta Champions League. El equipo alemán se mide a la Lazio este martes (21:00 horas, Allianz Arena) en el encuentro de vuelta de la eliminatoria donde está obligado a remontar el resultado desfavorable de la ida.

Ya en Italia la Lazio advirtió de que está dispuesta a dar la campanada pese a partir con el claro papel de víctima en este emparejamiento. Los transalpinos se hicieron con el triunfo gracias a un gol de Immobile desde el punto de penalti, por lo que asombraron a Europa al tomar ventaja en la eliminatoria.

Es cierto que los germanos siguen siendo favoritos al disputar el encuentro de vuelta en casa y ante su afición, donde han demostrado ser capaces de pasar por encima de cualquiera, pero la empresa se ha complicado. Además, no podrán contar con Upamecano, que fue expulsado en el choque de la ida en Italia.

Alphonso Davies, con el Bayern Múnich Europa Press

El Bayern no está ante su mejor temporada y además Tomas Tuchel ya ha anunciado que no seguirá en el banquillo al final de este curso. A diez puntos del liderato en la Bundesliga, la mejor bala que le queda al equipo bávaro es la de la Champions League y no quieren decir adiós a la competición antes de tiempo.

¿Cuándo se juega el partido entre el Bayern de Múnich y la Lazio?

Este encuentro que corresponde al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y la Lazio se disputa este martes 5 de marzo a partir de las 21:00 horas. En México serán las 14:00 horas, mientras que en Argentina serán las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el partido entre el Bayern de Múnich y la Lazio?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre los bávaros y los italianos se disputa en el Allianz Arena. El estadio tiene una capacidad para cerca de 75.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido entre el Bayern de Múnich y la Lazio?

Este choque de la vuelta de los octavos de final entre el Bayern de Múnich y la Lazio se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones. Además, se podrá seguir en los diferentes operadores que tengan el paquete de fútbol.

También se podrá seguir este encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL hará del partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final entre el Bayern y la Lazio de la temporada 2023/2024.