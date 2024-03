"Tarjeta roja a la tarjeta azul": Infantino y la FIFA se oponen a la expulsión temporal en el fútbol

La International Board (IFAB), responsable de definir las reglas del fútbol, decide este sábado sobre posibles cambios dirigidos a mejorar el comportamiento y el respeto en el campo hacia los árbitros, de forma que estos lleven una cámara corporal y que solo los capitanes puedan dirigirse a ellos.

Ambos puntos figuran en el orden del día de la 138 Reunión Anual General de la IFAB en Glasgow, junto a una aplicación más estricta de las normas contra los jugadores y entrenadores que tengan una conducta irrespetuosa y que permitan una mejor gestión de los enfrentamientos multitudinarios.

También estará sobre la mesa la necesidad de seguir desarrollando la tecnología semiautomática del fuera de juego, para agilizar las decisiones de los árbitros en estas situaciones, y la opción de expulsiones temporales con la introducción de la llamada tarjeta azul.

La FIFA se opone a esta controvertida medida de las tarjetas azules. Así lo ha dejado claro su presidente, Gianni Infantino, en la previa de la Asamblea de la IFAB:

"Ese es un tema que para nosotros no existe. De ninguna manera. Seamos claros: es una tarjeta roja a la idea de la tarjeta azul. No se utilizarán tarjetas azules en el nivel de élite. Para nosotros es un tema inexistente y la FIFA está totalmente en contra de las tarjetas azules. No es posible de ninguna manera. Cada propuesta y cada idea tiene que ser tratada con respeto; por supuesto. Pero una vez que la miras...", dijo.

El fútbol incorpora la tarjeta azul

Aunque los paneles consultivos técnico y de fútbol de la IFAB se mostraron a favor de su prueba en categorías superiores, después de haberla utilizado en el fútbol base, la FIFA tiene una opinión distinta.

Para la FIFA, cualquier ensayo para utilizar la tarjeta azul debería estar limitado a su prueba de forma responsable en los niveles más bajos y este sábado reiterará esta posición cuando el punto sea debatido, según anunció el organismo el pasado 8 de febrero.

Las conmociones cerebrales

Infantino también habló de otra posible medida, que tiene que ver con introducir sustituciones temporales ante posibles conmociones cerebrales: "La conmoción cerebral es un tema importante para nosotros: hemos invertido mucho dinero, por eso tenemos experiencia en esta área que no teníamos antes. Los médicos dicen que es simplemente imposible en unos minutos determinar si hubo una conmoción cerebral y si la conmoción cerebral es grave o no. Por eso, en caso de sospecha de conmoción cerebral, el jugador debe ser reemplazado. Si quieres preocuparte por la salud del jugador, entonces el jugador debe salir y otro jugador debe entrar. Fin de la historia".