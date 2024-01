Griezmann, el asistente de lujo del Atleti que mira de tú a tú a Bellingham por ser la estrella de La Liga

Hablar de Antoine Griezmann son palabras mayores. El futbolista francés, que hace unas semanas se convirtió en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, no cesa en sus continuos recitales sobre el terreno de juego. El 'principito' es uno de los mejores de La Liga y está empezando a mirar de tú a tú a Jude Bellingham por ser el MVP de la competición.

Griezmann es un jugador total. Igual que Jude. Realmente tienen muchas cosas en común. Ambos participan en la creación de su equipo, aportan energía en la presión, asisten a sus compañeros y son eficaces a la hora de finalizar jugadas. Dos jugadores claves dentro de un sistema que gira en torno a sus figuras.

Ante el Valencia, Antoine volvió a demostrar que es imprescindible en el Atlético de Madrid. Se fue sin marcar gol, pero fue el hilo conector de todas las jugadas de los de Simeone. Aparecía por el carril central, por la derecha, por la izquierda... Fue indetectable para la zaga valencianista.

No marcó, pero tampoco se fue de vacío del Metropolitano. De sus botas nació el primer tanto del partido. Puso un gran pase a Samu Lino, demostrando una gran visión de juego, y su compañero definió bien ante Mamardashvili. Minutos antes, 'Grizzi' tuvo en sus botas el tanto, pero su disparo desde el área pequeña fue repelido por el guardameta georgiano del Valencia.

Números similares

La asistencia frente al equipo de Baraja sirvió para sumar un nuevo gol generado en la temporada. Únicamente en el campeonato liguero Griezmann ha provocado 16 goles. Ha marcado once y ha repartido cinco asistencias.

Estos números son muy parecidos a los de Jude Bellingham. El todocampista inglés del Real Madrid es el pichichi de La Liga con 14 tantos y ha repartido tres pases de gol. Suma 17 generados, uno más que Griezmann.

No cabe duda que el éxito del Real Madrid y el Atlético dependerá mucho de lo que hagan Jude y Antoine. Griezmann deberá liderar a los de Simeone en la Copa del Rey y hacer todo lo posible en el sueño de levantar por primera vez la Champions. Bellingham es la estrella del Madrid. No jugó ante la UD Las Palmas por sanción y su equipo lo notó.

Ambos jugadores se verán las caras por cuarta vez esta temporada el próximo domingo en el derbi liguero de la segunda vuelta. Hasta ahora, en los duelos directos, es Griezmann quien se lleva el gato al agua. El francés ha marcado en los tres enfrentamientos contra el Madrid en este curso y ha repartido también una asistencia. Por su parte, Jude Bellingham ha dado un pase de gol (fue en el último derbi de la Copa del Rey).

Ídolo rojiblanco

Griezmann es el ídolo del Atlético de Madrid. Ya no queda duda de ello. Se lo ha tenido que ganar a base de juego, goles y actitud porque no lo ha tenido nada fácil. Su marcha al Barcelona hizo mucho daño al aficionado colchonero que no mostró en pitar a su jugador cuando retornó unos años después.

El '7' del Atleti ha logrado lo más difícil. Ha sabido reconducir la situación y ha cambiado esos silbidos por unos aplausos atronadores cada vez que juega sobre el césped del Metropolitano.

Griezmann es leyenda del Atlético de Madrid. Es el máximo goleador histórico del club y ahora mismo es la figura sobre la que se sustenta cualquier opción de éxito del equipo rojiblanco. Con el francés a su máximo nivel el aficionado del Atleti puede soñar y respirar tranquilo.

