Comienza el casting para sustituir a Xavi: de las opciones culés de Motta y Márquez al sueño de Klopp

La salida de Xavi Hernández del FC Barcelona el próximo 30 de junio pone al equipo que preside Joan Laporta en una situación realmente complicada. Tras el fracaso de temporada, el conjunto culé tendrá que encontrar un sustituto de garantías que sea capaz de revertir la crítica situación que se está viviendo.

En las últimas semanas uno de los grandes candidatos que ha sonado para sustituir a Xavi Hernández es un antiguo compañero suyo. Se trata de Rafa Márquez, entrenador del filial culé y que ha ganado muchas papeletas para ostentar el cargo en el futuro. Además, sería una opción de la casa y a un precio relativamente reducido, algo que siempre gusta en la casa.

No obstante, otros nombres de entrenadores contrastados han comenzado a sonar en las últimas horas. Uno de ellos es el de Jürgen Klopp, que justamente anunció hace unos días su salida del Liverpool a final de temporada. En las quinielas también comienzan a entrar nombres de la talla de Míchel, Thiago Motta o, incluso, Mikel Arteta.

Rafa Márquez

El técnico del filial del Barcelona es uno de los que más ha sonado con insistencia en los últimos meses. Conoce el ADN del club a la perfección y se está curtiendo en las categorías inferiores, por lo que sabe manejarse bien dentro de la estructura culé. También mantiene una notable relación con Laporta, que se ha dejado ver en el vestuario del mexicano alguna vez que otra.

Es más, Rafa Márquez también se pronunció al poco de confirmarse la salida de Xavi del club y dejó un claro guiño para opositar al puesto. "Es parte del proceso, llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. A una oportunidad así no le puedes decir que no", respondió a la pregunta de los periodistas el mexicano.

Sea como fuere, Márquez ha ganado muchas papeletas para ostentar el cargo de primer entrenador del FC Barcelona a partir del próximo verano, aunque falta por ver si Laporta y Deco terminan apostando por él.

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp será uno de los grandes entrenadores que quedan libres al término de la presente temporada. Al igual que Xavi Hernández, el técnico alemán decidió finalizar su contrato con el Liverpool antes de tiempo al asegurar que "se encontraba cansado".

A pesar de que Klopp ha explicado que su intención es la de tomarse un año sabático, el banquillo del Barça se presenta como una de esas oportunidades que solo pasan una vez en la vida. A su favor tiene que es uno de los mejores del mundo en lo suyo y que está acostumbrado a lidiar con la presión desde el primer minuto. Además, relanzó a un moribundo Liverpool hasta convertirlo de nuevo en uno de los clubes más potentes del mundo, situación similar a la que se encontraría en la Ciudad Condal.

Los únicos inconvenientes son el alto sueldo que tendría y que quiere tomarse un año de descanso tras muchas temporadas a un altísimo nivel. Aún así, Klopp aparece como uno de los grandes sueños de Laporta.

Jürgen Klopp, durante un partido con el Liverpool. REUTERS

Míchel

Míchel se ha convertido en uno de los entrenadores de moda. El técnico del Girona ha llevado a los suyos a cotas inimaginables esta temporada y ha engrasado a la perfección a su equipo hasta llevarles a pelear codo con codo con el Real Madrid por ganar la liga.

Su estilo es muy similar al que ha predominado en el Barça durante los últimos años y encajaría en la filosofía culé. Sin embargo, su poca experiencia en clubes de máximo nivel provoca cierta incertidumbre, puesto que desde el equipo que preside Joan Laporta no se pueden permitir otro fracaso.

Michel y Xavi se saludan en el encuentro de la temporada pasada EFE

Thiago Motta

En las quinielas para entrenar al FC Barcelona también ha aparecido un viejo conocido de la casa. Se trata de Thiago Motta, actual técnico del Bolonia. El portugués se ha consolidado en la Serie A tras realizar un grandísimo trabajo en las últimas temporadas, lo que ha provocado que ya le hayan empezado a echar el ojo alguno de los mejores clubes del mundo.

Motta, que jugó en el Barça entre 1999 y 2007, mantiene una buena relación con Deco, director deportivo de la entidad, y Joan Laporta. Esto hace que se puedan tender puentes fácilmente, además sería un técnico relativamente barato, lo que hace gane enteros en la carrera por entrenar al conjunto culé.

Thiago Motta, entrenador del Bolonia. REUTERS

Mikel Arteta

Mikel Arteta ya estuvo a punto de entrenar al FC Barcelona en el pasado. Cuando llegó Laporta por segunda vez a la presidencia del club, el vasco era una de las grandes opciones para sustituir a Ronald Koeman. Finalmente, el elegido fue Xavi Hernández y él emprendió un camino en la Premier League con el Arsenal.

Ahora podría tener esa nueva oportunidad. Arteta es un técnico que se ha caracterizado por apostar por jóvenes talentos, tener un juego vistoso y tiene experiencia en la élite. Eso sí, parece casi una misión imposible que el guipuzcoano salga del Arsenal a corto plazo.

Mikel Arteta, en un partido del Arsenal de la temporada 2022/2023 John Walton / Pa Wire / Dpa

Imanol Alguacil

Otro de los posibles que han sonado tras anunciarse el adiós de Xavi es Imanol. El entrenador de la Real Sociedad habría sido sondeado ya para conocer su disponibilidad a final de temporada, aunque tiene contrato en vigor hasta el verano de 2025.

El técnico vasco ha llevado a la Real Sociedad a los octavos de final de la Champions League, la ha clasificado para las semifinales de la Copa del Rey y está luchando por entrar en competiciones europeas la próxima temporada. Por dichos motivos, el Barça se ha fijado en él, aunque tendrán que negociar con la entidad txurri-urdin si quieren llevárselo.

