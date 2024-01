Xavi Hernández anuncia que dejará el banquillo del Barça el 30 de junio

Xavi Hernández anunció que no seguirá como entrenador del FC Barcelona a partir del 30 de junio. Lo hizo después de la derrota ante el Villarreal en la jornada 22 de La Liga, por lo que una vez que termine la temporada dirá adiós a su corta etapa como entrenador culé.

"Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. Es una decisión que hemos estado hablando ahora con el presidente, con Rafa Yuste y con Deco y el staff. Creo que la situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación", anunció Xavi Hernández.

"Creo que ha llegado el momento de anunciarlo públicamente, creo que es el momento. Tal y como están las circunstancias, creo que el club necesita un cambio de dinámica, y sobre todo como culé, pensando en el club, en los jugadores, estarán más tranquilos, que jugarán con más atención. Pensando como culé y hombre del club creo que lo mejor es marcharme el 30 de junio, pero lo daré todo de mí en los cuatro meses que quedan", prosiguió.

"Creo que todavía podemos hacer una buena temporada, y creo que esto ayudará a que la dinámica cambie. Es el mensaje que me gustaría dar. Creo que es una situación de sentido común, de pensar en el club antes que en mí, así que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça", comentó.

Una decisión ya tomada

"Precisamente creo que esto destensa la situación general. Me siento el máximo responsable, creo que las cosas hasta día de hoy han funcionado bien. Se ha hecho un trabajo muy bueno pero creo que nuestro proyecto tiene que terminar el 30 de junio. Creo que destensionará un poco la situación general del club. Me siento bien, ya hace días que tenía tomada la decisión. No quiero ser una rémora para el club", dijo.

"Quiero agradecer al presidente la confianza, tenemos un presidente que es la hostia, una directiva que es muy válida", agregó además Xavi Hernández acerca de las capacidades de la junta.

Xavi, amonestado por Munuera Montero EFE

"Es el momento de un cambio de rumbo sobre todo para los jugadores que no se lo merecen. Hoy ha sido muy cruel ver cómo perdíamos un partido que teníamos ganado, que remontas, que son capaces de ser muy fuertes mentalmente. No recuerdo un partido tan cruel en mi carrera como el de hoy", también señaló el técnico sobre la forma de perder ante el Villarreal.

Cuándo toma la decisión

Xavi volvió a señalar una vez más el motivo de su decisión, algo que comunicó con total normalidad: "Normalmente soy así de tranquilo. Difícilmente hay cosas que me pongan nerviosos, pero en general creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo, también egoístamente para mí. Pero he pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores".

"Lo he ido meditando. Llevaba ya dos años y medio. Es momento de valorar el trabajo y de cambiar la dinámica. Creo que es el momento de anunciar que el 30 de junio no seguiré", comentó Xavi sobre el momento en el que tomó la decisión de irse.

"Sí, me siento liberado, tengo la sensación de que hago lo correcto. Tengo la sensación de actuar con sentido común. La dinámica es muy negativa y muchas veces no tengo explicación para ello. Para mí el club está muy por encima de las personas y estoy actuando así porque soy culé", dijo el entrenador sobre su sentir en este momento.

"La sensación de ser entrenador del Barcelona es desagradable y cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran al trabajo y es un desgaste terrible a nivel de salud mental y de estado de ánimo. Soy un tío muy positivo pero la energía va bajando hasta el punto de decir que no tiene sentido continuar", comentó analizando más a fondo los motivos de su marcha.

Por último, respondió a la pregunta de cómo le gustaría ser recordado como entrenador del Barça: "No hay duda de que he sido un hombre de club, he priorizado al club por encima de mí. Lo he dado todo y más, y lo voy a seguir dando los próximos cuatro meses para ganar títulos y para que la afición se sienta orgullosa. Hemos hecho un grupo humano espectacular y lo seguiremos siendo hasta el 30 de junio. La Champions me hace especial ilusión".

