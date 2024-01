Martínez Munuera admitió que el hijo de Negreira llevaba a los árbitros al Camp Nou en un Mercedes

De Benidorm, Juan y Miguel Martínez Munuera eligieron del arbitraje su forma de vida. Llevan 29 y 24 años, respectivamente, dedicados a su profesión. Este domingo vivirán uno de los días más importantes de sus carreras, arbitrando la final de la Supercopa de España, a la par que incómodo por el 'caso Negreira' que atormenta al fútbol español.

Juan será el árbitro principal de la final entre FC Barcelona y Real Madrid, mientras que tendrá a su hermano Miguel como uno de sus asistentes en el campo. Llevan formando dupla desde hace mucho tiempo, siendo ambos internacionales desde hace 9 años. Su padre, Juan Ramón, fue también colegiado y ellos siguieron sus pasos.

Pero la final coincide con el reciente levantamiento del secreto de sumario del 'caso Negreira'. Y el apellido Martínez Munuera está presente en sus más de 600 páginas. Miguel figura como uno de los colegiados que testificaron ante la Guardia Civil: desveló que su hermano Juan fue uno de los árbitros que contrataron a Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, para que este le ofreciera sus servicios de 'coaching'.

Miguel Martínez Munuera testificó el pasado 25 de julio de 2023. Además de confirmar que era José María Enríquez Negreira quien informaba a los árbitros, "a modo orientativo", sobre la clasificación de cada uno (repartidos en el grupo 1, 2 y 3), el asistente de Primera dio detalles sobre la figura del hijo del exnúmero dos del CTA.

Sobre Javier Enríquez, que impartió charlas técnicas en el CTA entre 2010 y 2013, dijo que supo que era el hijo de Negreira en conversaciones con otros compañeros. También recalcaba en su testificación que a él le ayudaban las charlas que impartía, aunque nunca llegó a contratar sus servicios individualmente. Sí lo hizo su hermano Juan.

Javier Enriquez, durante una de sus charlas técnicas en el CTA

La explicación de Miguel es que, según le explicó su hermano, buscaba "mejorar la concentración en su arbitraje" y acudió a Javier Enríquez. Las sesiones eran telemáticas y, aunque esto no lo confirma el pequeño de los Martínez Munuera, otros de los que testifican aseguran que tenían un precio de entre 100-125 euros la hora.

Si bien la mayoría de colegiados que hablaron ante la Guardia Civil señalan que los pagos se realizaban mediante transferencia -como sería el caso de Juan Martínez Munuera, según su hermano-, el árbitro Jaime Latre relató ante las autoridades que, según Negreira hijo, algunos clientes "pagaban en efectivo".

Los trayectos hasta el Camp Nou

De tal modo, el árbitro principal de la final de la Supercopa de España está en la lista de árbitros que pagaron al hijo de Negreira. Aunque, según la declaración de Miguel, su hermano le dijo que coincidieron "con los peores seis meses de su carrera deportiva".

Además de estos servicios, Javier Enríquez también les recogió en el hotel en alguna ocasión, cuando les tocó arbitrar en el Camp Nou o en el RCD Stadium -campo del Espanyol-. Solía hacerlo, como contó Miguel Martínez Munuera, en un Mercedes y les acompañaba hasta el interior del estadio. Fue en la época entre los años 2015 y 2023, cuando el pequeño de los hermanos empezó a ser asistente de, entre otros, Juan.

Siendo el árbitro de la final de la Supercopa, Juan Martínez Munuera compareció este sábado junto al encargado del VAR para el partido, César Soto Grado, en una rueda de prensa atípica por tener a dos colegiados como protagonistas. Como no podía ser de otra manera, el 'caso Negreira' estuvo muy presente en la comparecencia ante los medios.

Juan, sobre el sumario, declaró que a él no le habían citado, pero sí se lo pidieron a su hermano. No quiso entrar a valorar su testificación. Lo que sí quiso defender a capa y espada es su inocencia ante cualquier acusación de corrupción: "No he hecho nada ilegal en mi vida", dijo. "Es el momento más complicado porque se cuestiona la honestidad", aseguró para luego decir que solo tuvo contacto con Negreira padre "tres veces".

Revelaciones del 'caso Negreira'

Parece imposible no mirar al actual arbitraje español, y a todos sus actores, bajo el prisma del 'caso Negreira'. Se trata de un escándalo que mancha directamente al CTA y al FC Barcelona, más todavía con las revelaciones que siguen surgiendo con el paso del tiempo.

El levantamiento del secreto de sumario, ocurrido el pasado 10 de enero, vuelve a agitar al avispero. Se suceden los titulares sobre graves comportamientos y sospechas ocurridas en la etapa de Enríquez Negreira como vicepresidente de los árbitros: Sánchez Arminio obligó a los colegiados a votar a Villar, Javier Enríquez pudo usar a su padre para beneficiar a sus clientes, los pagos del Barcelona -según un árbitro de LaLiga- "buscaban algún beneficio deportivo"... Un goteo de preocupantes informaciones que no tiene pinta de cesar pronto mientras se trata de averiguar qué había debajo de la alfombra del arbitraje y del fútbol español.

