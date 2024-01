Los árbitros de la final de la Supercopa se defienden del 'caso Negreira': "No he hecho nada ilegal"

Juan Martínez Munuera y César Soto Grado serán los 'otros' protagonistas de la final de la Supercopa de España de este domingo (20:00 horas). El árbitro principal y el encargado del VAR, por ese orden, del partido entre FC Barcelona y Real Madrid se expusieron a las preguntas de los medios en una rueda de prensa atípica por las pocas ocasiones en las que se da con estos protagonistas.

Saben en qué circunstancias llegan a este Clásico, tras 48 horas de constante movimiento en el 'caso Negreira' tras liberarse el sumario. Es más, Miguel Martínez Munuera, asistente en la final de Riad, es uno de los colegiados que testifican y, además, confiesa que su hermano Juan contrató los servicios como 'coach' de Javier Enríquez Romero.

Juan Martínez Munuera se defendió de las sospechas que se ciernen sobre su figura por esta relación con el hijo de Negreira: "A mí no me han citado. Sé que mi a hermano le pidieron declarar. Se nos solicitó que dijéramos nuestra relación con él y lo hice. Estoy supertranquilo. No he hecho nada ilegal en mi vida".

El árbitro principal de la final mostraba preocupación por la repercusión del 'caso Negreira' y cómo les afecta a ellos, a los colegiados: "No es cuestión de ser corrupto, ya es en nuestra vida. Eso nos preocupa, en el supermercado...". Más vehemente fue Soto Grado: "Esto me cabrea; estoy muy cansado...", dijo sobre el escándalo del exvicepresidente del CTA y el FC Barcelona.

"Es el momento más complicado porque se cuestiona la honestidad. Son once temporadas y quién me iba a decir que iba a disfrutar de partidos así, pero llegas y ves lo que está pasando. No me consta que Negreira tuviera incidencia. Hablé tres veces con él. No te puedo decir la influencia que tenía. Eran Sánchez Arminio o Díaz Vega", dijo Martínez Munuera en su valoración del caso.

❝El partido de mañana se afronta con una responsabilidad añadida. Un Clásico es muy mediático, pero no me coge por sorpresa porque tengo la surte de haber dirigido ya tres❞



Soto Grado dijo de Negreira que "es un personaje que se ha aprovechado de su posición". "Es la persona que más daño ha hecho al mundo del arbitraje. Por favor, al resto dejadnos tranquilos. Ojalá se dicte sentencia pronto [...] El estamento va a quedar muy limpio porque ha sido un caso muy particular. Es una vergüenza lo que está ocurriendo", declaró ante los medios.

Sobre la tensión con el estamento arbitral, Soto Grado fue muy claro al señalar a los medios: "La culpa la tenéis vosotros. A veces veo en las noticias aciertos que ustedes escriben como si fueran errores. Siento presión desde lo que se informa. Intentamos mejorar y hay años que no estamos lo bien que tenemos que estar. Todos los años bajan dos árbitros, imagínate lo que trabajamos. Intentamos mejorar fin de semana a fin de semana. En nuestro Comité, cada semana tenemos una reunión para aunar criterios e ir todos a una".

Los audios del VAR

La novedad desde esta Supercopa de España, y también en la jornada de Liga que se celebra este fin de semana, está en los audios del VAR que serán revelados tras los partidos: "No nos preocupa en absoluto. No hay nada que ocultar", dijo Martínez Munuera.

Soto Grado, preguntado sobre si es necesario que los árbitros hablen más en público, dijo: "Después de los partidos no sería bueno. Se nos nota tenso porque no estamos acostumbrados a las entrevistas, pero poco a poco. Somos personas normales, no extraterrestres. Se trata igual a todos los jugadores".

Por último, Martínez Munuera quiso lanzar un mensaje positivo para la 'cantera' del arbitraje español: "El arbitraje es una forma de vida. Yo llevo toda mi vida en el arbitraje. He sido muy responsable desde muy pequeño. Les animaría a que fueran árbitros".

