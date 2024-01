El polémico penalti de la victoria del Barça: un empujón leve y la rajada del capitán de Las Palmas

El FC Barcelona logró vencer a la UD Las Palmas gracias a un polémico penalti provocado por İlkay Gündoğan en el descuento. Una pena máxima que desató la indignación de los jugadores del cuadro insular por la levedad del empujón, pero que González Fuertes no tuvo reparos en señalar. Una vez más, los de Xavi se mantienen en el tren de LaLiga gracias a una controvertida acción que les permite lograr los tres puntos sobre la bocina, algo que ya ocurrió frente al Alavés u Osasuna.

La polémica acción sucedió en el descuento del encuentro. El FC Barcelona se encontraba asediando la meta de Álvaro Vallés a la desesperada para intentar ganar el partido. Joao Félix recibió en el área y el portugués se sacó un potente disparo que el guardameta rival acertó a despejar.

La mala fortuna para el equipo que dirige García Pimienta ocurrió cuando el rechace cayó en el segundo palo. Ahí apareció Gündogan para ganarle la partida a su marcador. Cuando el centrocampista alemán intentó rematar de cabeza, recibió un leve toque de Sinkgraven y cayó de forma poco natural al terreno de juego.

El colegiado del partido, González Fuertes, no dudó en señalar penalti. Además, decidió expulsar al jugador de Las Palmas por dicha acción. Mientras tanto, sus compañeros protestaron fervientemente su decisión al considerar que únicamente era un lance del juego y que no era suficiente para tal castigo. A su vez, el VAR dio la razón al árbitro y no entró a valorar su decisión. Y el futbolista culé no falló para culminar la remontada de su equipo.

Lo cierto, es que las imágenes, más allá de un leve empujón, dejan ciertas dudas sobre la acción. Pese a que Gündogan tenía la posición ganada, parecía altamente complicado que el toque por detrás de Sinkgraven fuese suficiente para desplazarle por los aires, tal y como se aprecia en las imágenes de la acción. Es más, el jugador del Barça forzó el escorzó durante la caída, lo que acabó provocando que se señale la pena máxima.

Protestas en Las Palmas

Uno de los más críticos con la actuación de González Fuertes fue el capitán de Las Palmas, Kirian Rodríguez. El centrocampista se mostró indignado por cómo se desarrolló la polémica sobre el terreno de juego y dejó unas declaraciones muy contundentes.

El centrocampista tinerfeño, en declaraciones a LaLiga TV, señaló: "Me voy a callar, no voy a decir lo que pienso ni tampoco lo que nos responden, espero que salgan a partir de ahora todos los audios porque no es normal", y lamentó que el colegiado asturiano no quisiera hablar con él sobre las acciones polémicas.

Abonado a los penaltis

El Barça no es la primera vez que se ve favorecido por un penalti en los últimos minutos en esta liga. El conjunto de Xavi ya ha visto cómo le han señalado a su favor varios de ellos en el tramo decisivo, como ocurriese ante Alavés y Osasuna en jornadas anteriores.

Frente al cuadro rojillo, un leve empujón del central Alejandro Catena derribó a Lewandowski. El polaco no falló desde los once metros y el Barça logró una importante victoria en El Sadar. Contra el Alavés sucedió algo similar en la recta del partido. Abdar forcejeó con Ferran, lo que provocó la caída del jugador culé y el consecuente penalti. Nuevamente, 'Lewan' anotó la pena máxima y dio a su equipo un nuevo triunfo controvertido.

