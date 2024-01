La madre de Alves rompe su silencio tras desvelar la identidad de la víctima de su hijo: "No me callarán"

El 'caso Dani Alves' sigue estando de actualidad. En las últimas horas, la madre del futbolista, Lucía Alves, sorprendió a todos al revelar datos personales de la presunta víctima de su hijo. La joven acusó al futbolista brasileño de haber abusado de ella en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022.

Pocos días después, la joven decidió interponer una denuncia contra el jugador, quien más tarde sería detenido. Desde entonces, su situación no ha cambiado y ya va camino de cumplir su primer año en prisión mientras todos esperan la celebración del juicio. Por su parte, la presunta víctima decidió mantener su anonimato para no ser objeto de titulares ni de noticias.

Una cuestión que se ha mantenido hasta ahora, cuando Lucía Alves ha decidido publicar un vídeo en sus redes sociales donde se podía ver la identidad de la joven. Por si esto fuera poco, además de romper su anonimato, la madre del defensor mostraba imágenes del día a día de la joven y cuestionaba su inocencia. Ahora, directamente ha pasado al ataque y rompiendo su silencio ha asegurado que no se va a detener.

Lucía Alves asegura que "no podrán callarla"

La madre de Dani Alves ha pasado a la acción cargando contra la supuesta víctima de su hijo. Además de publicar datos personales de la joven, ha declarado que su única intención con todo el proceso de su denuncia era sacar "dinero y fama".

La publicación de Lucía Alves estaba acompañada de una voz en off de una abogada brasileña en la que se podía escuchar un discurso en favor del jugador: "Quien confía en Dios ya no pierde la batalla". Esta publicación ha generado una enorme controversia en todo el mundo, empezando por la propia víctima.

[El inédito testimonio sobre la presunta víctima de Alves: la Fiscalía habla de "angustia y terror"]

La joven, a través de su abogada Ester García, ha emitido un comunicado donde explica que demandará a todo aquel que se haya hecho eco del vídeo o que haya contribuido a desvelar su identidad. "Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar". Las críticas contra Lucía Alves han sido tan feroces que hasta la antigua ministra de igualdad, Irene Montero, ha defendido a la supuesta víctima.

Lejos de borrar el vídeo, Lucía Alves ha subido más imágenes a sus redes sociales donde celebraba haber desvelado la identidad de quien podría haber sido víctima de una agresión hace ya más de un año. Por si esto fuera poco, ha vuelto a declarar que seguirá en su guerra contra la chica que intenta poner en duda el futuro de su hijo:"No tiene sentido que me molesten con mensajes porque no podrán detenerme ni callarme".

[La presunta víctima de Alves rectifica y asegura que no quiere renunciar a la indemnización]

De momento, la Fiscalía de Barcelona pide para el futbolista nueve años de prisión además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.00 euros para la víctima. Mientras tanto, la acusación particular eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal español por un delito de este tipo. El juicio se celebrará el 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

Sigue los temas que te interesan