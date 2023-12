La Superliga contesta a la UEFA: "No escucha a la Justicia y no entiende que el monopolio ha acabado"

La UEFA y LaLiga han enviado en las últimas horas una carta presionando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que cambie la nota de prensa emitida tras el fallo de hace apenas unos días. La Gran Sala dio luz verde al nuevo proyecto y decretó que FIFA y UEFA mantienen "un abuso de posición dominante" a la hora de organizar las competiciones, así que ahora podrá haber otros torneos fuera de su paraguas.

Los abogados del máximo organismo del fútbol europeo enviaron una misiva directamente al TJUE para pedir una rectificación de esta nota de prensa, ya que, a su juicio, entienden que insta a la confusión.

Para la UEFA, la nota de prensa "es inexacta y contradice la sentencia", y dice que el comunicado del Tribunal no estaba redactado con precisión. Sin embargo, esta posición ha encontrado la rápida respuesta de la Superliga, que asevera que "la UEFA no escucha a la Justicia".

"La UEFA no entiende que su monopolio ha acabado y sus privilegios no tienen cabida en la Europa de las libertades. La Justicia se lo ha dicho muy claro y no ofrece dudas: ya no puede amenazar ni sancionar a los clubes que quieran promover competiciones alternativas. Y ahora siguen presionando a los clubes y sorprendentemente al propio TJUE", asevera la Superliga al respecto.

De esta forma, desde el nuevo proyecto se muestran muy sorprendidos de que la UEFA no acate una sentencia de la Justicia europea y que trate de darle la vuelta a un fallo que ya es firme. Ahora la Superliga tiene luz verde para poder crear sin represalias su competición, y son otros retos los que se abren ante su horizonte.

De esta manera, tal y como publicó EL ESPAÑOL, el objetivo de la Superliga es el de comenzar una etapa de diálogo con los diferentes clubes para poder lanzar la competición lo antes posible. Es cierto que muchos de estos equipos se mostraron contrarios tras el fallo del TJUE, pero eso no es óbice para que las conversaciones puedan fructificar en el futuro próximo.

El proyecto cuenta con unos fondos de 15.000 millones de euros para arrancar la competición, una cifra que sería suficiente para poder cubrir los tres primeros años. Varios fondos europeos y estadounidenses aseguran unos 5.000 millones de euros anuales que se destinarían a los premios y al pago de solidaridad para el fútbol formativo, amateur y los clubes no participantes.

Además, la Superliga ya presentó su formato de competición que se basaba en tres divisiones donde se podrían producir ascensos y descensos por méritos deportivos. Un total de 64 equipos tendrían cabida con 16 escuadras en la Star League, otros 16 en la Gold League y 32 más en la Blue League. Además, habría una competición femenina.

