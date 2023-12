Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de 2023: supera a Mbappé, Kane y Haaland

Cristiano Ronaldo sigue añadiendo registros increíbles a su carrera deportiva. El delantero portugués volvió a demostrar que su apetito goleador es insaciable y que no hay rival que se le resista. Su último doblete frente al Al Ittihad de Karim Benzema le ha vuelto a colocar en el centro de la diana.

El luso se ha convertido en el máximo goleador del 2023 gracias a esos dos goles conseguidos en su último. A sus 38 años, Cristiano Ronaldo ha cerrado el año con una marca estratosférica, logrando alcanzar los 53 tantos. Un registro al que ningún delantero ha conseguido llegar a falta de cuatro días para que se cierre el curso.

El primero de sus goles frente al Al Ittihad llegó desde los once metros antes de cumplirse el minuto 20 de partido. El portugués, acostumbrado a lanzarlos, no falló ante el guardameta rival. Ya en la segunda, una nueva pena máxima le dio la oportunidad de superar a Mbappé y Kane y no perdonó para redondear el triunfo de su equipo.

Cristiano Ronaldo ha sido capaz de dejar atrás en esa lista a jugadores de la talla de Harry Kane, Kylian Mbappé o Erling Haaland. De hecho, con su doblete en el Al Nassr, el atacante consiguió superar al inglés y al francés, que solamente pudieron alcanzar los 52 tantos.

Únicamente emerge la figura de Erling Haaland como la del único jugador capaz de amenazar ese récord de Cristiano Ronaldo, ya que ha marcado 50. El noruego todavía puede disputar dos partidos más antes de que termine el año y sumar los goles suficientes para lograr tal mérito. Aún así, parece una tarea complicada, pues el delantero del Manchester City se ha perdido los últimos encuentros por lesión. Además, el portugués tendrá otro encuentro más para sumar en su cuenta particular.

Cristiano Ronaldo volverá a vestirse de corto el próximo 30 de diciembre. El Al Nassr se enfrentará al Al Tawoon para despedir el año, ese que parece predestinado a que el portugués se corone como el máximo goleador del 2023.

Su conversación con Benzema

Cristiano Ronaldo consiguió convertirse en el máximo goleador de 2023 en un partido muy especial. El delantero portugués tuvo enfrente en el terreno de juego a un futbolista con el que compartió muchos años equipo como es Karim Benzema. Ambos no se veían las caras en el campo desde hace un par de años, en un encuentro de selecciones entre Francia y Portugal en 2021.

Ambos saltaron al campo como capitanes y tuvieron un pequeño cruce de palabras. "¿Cómo estás?¿Te está gustando la experiencia? Diferente, ¿a que sí?", le espetó Cristiano Ronaldo a su excompañero. Benzema asintió con la cabeza y le lanzó otra pregunta: "Y tú, ¿qué tal estás?". El portugués le respondió con un "Bien, muy tranquilo". Antes de despedirse, ambos jugadores se fundieron en un sentido abrazo y el resto es historia.

