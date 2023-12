Rubiales acusa a Sánchez de ocultar el pacto con Junts: "Se habló de lo mío para tapar otras cosas"

Luis Rubiales rompió su silencio por segunda vez desde que ocurrió el escándalo del beso a Jenni Hermoso en la celebración del pasado Mundial de Australia. El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, recientemente inhabilitado por la FIFA, cargó duramente contra el Gobierno por la gestión de su caso y también tuvo palabras para hablar de la propia Hermoso, a quien acusó una vez más de mentir.

El exmandatario de la RFEF consideró que, durante un tiempo, el tema de conversación de la sociedad se centró demasiado en lo que había pasado con el beso a Jenni Hermoso para tapar otros asuntos más importantes en el plano político: "En mi caso, durante dos o tres meses, se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes", comentó en una entrevista con Alvise Pérez.

Además, habló de otros aspectos más allá del fútbol como de la Ley de Amnistía: "A nivel social, no había necesidad de hacerlo. Como jurista no voy en contra de lo que dicen todos los jueces, pero es que además se está tratando de redactar una Ley de Amnistía con aquellos que han sido condenados. Es todo un sinsentido", aseveró.

[Hermoso dijo a FIFA estar en tratamiento psicológico al sentirse "humillada por la exposición mediática"]

En el plano político, Rubiales siguió manifestándose: "La demagogia ha ganado la partida, por ejemplo en el tema de la igualdad. ¿Tenemos que trabajar para que más mujeres accedan a puestos? Sí, pero no había ninguna vicepresidenta de la RFEF hasta que yo llegué. ¿Tenemos que trabajar para que aquellos que maltratan sean condenados? Sí, pero también para que las denuncias falsas no vuelvan a ocurrir. La igualdad no es que la voz de una mujer valga más que la de un hombre, ni al revés".

Sobre Jenni Hermoso

Como era de esperar, el expresidente de la RFEF también habló sobre lo sucedido con Jennifer Hermoso y todo lo que desencadenó su beso en la celebración del pasado Mundial de Australia. Acusó a la Fiscalía de filtrar ciertas informaciones a los medios de comunicación y se mostró muy enfadado con la manera de gestionar el caso.

También señaló a las jugadores de querer echar a Jorge Vilda del cargo: "Querían su cabeza, entonces como yo no se la di y con Jorge hemos sido campeones del mundo, creo que vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron que con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza".

[La FIFA razona su sanción a Rubiales: "Abusó de su posición en el contacto físico" y "dañó el fútbol"]

Además, tachó a Jennifer Hermoso de mentirosa por la versión de los hechos que ha mantenido desde que todo sucedió: "Jenni miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente".

Por otra parte, apuntó a un supuesto entorno que vive coartado por puro miedo: "Hay gente que apoya a Jenni porque estando dentro tienen miedo", sentenció el que fuera presidente de la RFEF.

