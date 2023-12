La Real Sociedad resiste en la casa del Inter y se cuela en los octavos de final como primera de grupo

Inter

R. Sociedad

En el año de su regreso a la Champions League, la Real Sociedad se ha ganado un hueco entre los grandes de Europa. Lo ha hecho por méritos propios, siendo fiel al estilo que marca Imanol Alguacil y también maniatando a otros rivales con un prestigio internacional reconocido como el Inter de Milán. [Así vivimos el empate de la Real Sociedad ante el Inter]

Los donostiarras empataron en el Giuseppe Meazza sin pasar ningún apuro y certificaron de esta manera el primer puesto del grupo, ese que a priori da licencia para soñar más allá porque evita por el camino a los rivales más potentes de la competición. No fue el mejor partido de la Real, es cierto, pero sí fue más que suficiente como para plantar cara a un contrincante que nunca se vio con opciones de victoria.

En realidad, hubo muy pocas cosas que contar durante los 90 minutos que servían para cerrar la fase de grupos. Las áreas se convirtieron en terrenos inexplorados para los dos equipos y el registro de lanzamientos a puerta terminó siendo pírrico, pero a la Real no le hacía falta mucho más.

Remate acrobático de Thuram. EFE

Tan sólo un penalti sobre Kubo sobresaltó a los aficionados de sus asientos, pero todo quedó en un simple susto porque el colegiado anuló esta pena máxima al ver en el VAR que no había habido contacto en esta acción. Un empate de oro, un primer puesto en el bolsillo y la Real que ya espera al sorteo para conocer su suerte en los octavos de final para seguir pensando en grande.

Primera parte

Plano, muy plano. Así fue el partido en la primera parte entre dos equipos que, si se ponen a jugar al máximo de sus posibilidades, lo normal es que ofrezcan un espectáculo de primera categoría. Sin embargo, ambos jugaron por debajo de sus revoluciones, como si quisieran guardarse para lo que está por venir, así que lo que resultó de este cóctel fue un primer acto más insípido de lo esperado.

El Inter trató de intimidar a la Real Sociedad en el inicio. Quiso jugar con el apoyo de su público y con lo que impone un escenario como el Giuseppe Meazza, pero eso le duró poco más de cinco minutos a los italianos. Un par de acercamientos sirvieron como mensaje de advertencia, aunque todo se quedó en eso.

Sadiq se pelea por un balón aéreo ante dos rivales del Inter. REUTERS

Poco a poco, los de Imanol Alguacil se fueron sacudiendo el dominio. Demostraron personalidad y que no tienen ningún complejo, no les pesa a los donostiarras ni el lugar, ni el momento, ni la situación, así que paulatinamente empezaron a someter al Inter de Milán a través de la posesión.

Se hicieron con el balón los de San Sebastián, aunque es cierto que les faltó mordiente, mucha mordiente. El Inter estaba a gusto sin el balón, defendiendo junto y sin apenas pasar apuros, así que este contexto no era algo que disgustara a los de Simone Inzaghi lo más mínimo.

Alexis pide explicaciones al colegiado. REUTERS

Los italianos, de hecho, se permitieron el lujo también de dar un par de avisos por medio de Mkhitaryan, primero con un cabezazo que se marchó arriba y después con un disparo desde dentro del área después de una buena jugada de Alexis por la banda derecha.

Todavía tenía guardado un apretón más el Inter antes de marcharse al descanso. En una nueva contra, Dimarco se internó en el área por la banda izquierda y ejecutó un lanzamiento raso cruzado ante el que tuvo que responder Remiro. Nada más en una primera parte escasa que terminó sin goles.

Más de lo mismo

Se podía pensar que el paso por los vestuarios podía cambiar algo, sobre todo porque al Inter no le valía este resultado para asaltar el primer puesto del grupo. Sin embargo, hasta al más optimista se le fue torciendo el gesto con el paso de los minutos al ver que todo seguía exactamente igual.

La monotonía se apoderó por completo del partido, y las áreas se convirtieron en un terreno por explorar tanto para unos como para otros. El choque pasaba con mucha más pena que gloria, aunque la Real se animó a probarlo con un disparo muy tímido de Zakharyan y un posterior remate de Oyarzabal tras un córner.

Los dos equipos se habían sumido en una especie de letargo del que parecía imposible salir, pero entonces se abrió una pequeña ventana para la esperanza. Kubo cogió el balón en el costado derecho y se lanzó verticalmente a por la portería italiana. Comenzó a desbordar y a dejar rivales en el camino hasta que cayó dentro del área.

Los jugadores del Inter protestan el penalti pitado sobre Kubo. REUTERS

El árbitro lo vio claro y no tardó en pitar penalti. Aquella decisión no convenció a los jugadores del Inter, que se comieron al colegiado, y éste además fue llamado para revisar la acción en el VAR. Efectivamente, se vio claro que no había contacto alguno así que el penalti se fue al limbo y Kubo fue amonestado.

Era la tónica del partido, que todo fuera plano y sin sobresaltos, como fue hasta que sonó el silbido final. Y eso lo celebró la Real Sociedad, que sin pasar apuros firmó ante el Inter el primer puesto de grupo y cerró una primera fase de la Champions League para recordar en su historia.

