El Barça se 'olvida' de la Masía: ningún jugador nacido en Cataluña fue titular contra el Oporto

El FC Barcelona sufrió anoche frente al Oporto, pero se acabó llevando los tres puntos que significaron la clasificación del equipo azulgrana a los octavos de final de la Champions después dos temporadas consecutivas de ausencias.

Iñaki Peña, Araujo, Koundé, Íñigo Martínez, Cancelo; Pedri, Frenkie De Jong, Gündogan; Raphinha, Lewandowski y Joao Félix. Este fue el once titular del equipo que se impuso al cuadro portugués. A priori, no hay nada destacable, pero la realidad es otra. Y es que el conjunto azulgrana no contó con ningún jugador catalán en el once.

La última vez que eso sucedió en la Champions League fue hace 21 años y después de 216 partidos disputados en esta competición. Concretamente ocurrió el 23 de abril de 2002 en un Clásico de ida de semifinales de la Copa de Europa. En aquella ocasión el once titular fue: Bonano, Reiziger, Abelardo, Frank de Boer, Motta, Rochemback, Cocu, Luis Enrique, Overmars, Kluivert y Saviola.

La alineación de Xavi Hernández ante el Oporto estuvo a punto de batir otro registros. Y es que tan solo Iñaki Peña, guardameta culé, fue el único canterano del Barça presente en el once inicial. Sí que había chicos de La Masía en el banquillo, cinco concretamente: Sergi Roberto, Oriol Romeu, Lamine Yamal, Balde y Fermín.

Este hecho ya ocurrió hace no tanto, concretamente en 2018 con Ernesto Valverde al mando del equipo. Aquel día, el 'txingurri' sacó este equipo titular: Ter Stegen; Semedo, Yerry Mina, Vermaelen, Digne; Gomes, Paulinho, Coutinho, Denis; Alcácer y Dembélé.

Menos protagonismo

Lo que está claro es que desde hace unos años el FC Barcelona ha dejado de contar menos con la cantera. El último que más apostó por La Masía fue Ronald Koeman, que tiró de los jóvenes ante la imposibilidad de realizar fichajes.

Pero lejos queda la época de Guardiola y el sextete. En esa época se juntó una generación de futbolistas catalanes que se convirtieron en los mejores jugadores del mundo. Esto no es habitual y se ha visto con el paso del tiempo.

Este curso, Xavi sí ha dado protagonismo a los chicos de la cantera. Por ejemplo ha decidido apostar por Lamine Yamal o Fermín López. El año pasado dio galones a Alejandro Balde y también este mismo curso ha probado a jugadores como Marc Guiu.

