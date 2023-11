Laporta pierde los nervios: "Si el penalti a Raphinha se lo hacen al Madrid, se habla toda la semana"

En la jornada de su 124 aniversario, el FC Barcelona inició los preparativos a un año vista para conmemorar los 125. El club realizó un acto en el que estuvieron presentes rostros como Deco o Rafa Márquez, no así Xavi Hernández que tenía entrenamiento con el primer equipo. Joan Laporta presidió la ceremonia.

Cuando le tocó hablar, el presidente del Barça dirigió su discurso hacia las críticas que ha recibido el primer equipo en los últimos días. Este martes, aunque sin convencer, los de Xavi lograron obtener el billete a los octavos de final de Champions League por primera vez en las últimas tres temporadas.

Laporta sacó pecho y lanzó un discurso cargado de ataques: "Muchos estaban esperando que perdiéramos contra el Oporto. No es fácil ser del Barça. Debemos luchar contra muchas cosas. Esta misma semana solo se ha hablado de 'chorradas' cuando se debía haber hablado del penalti de Raphinha o el que le hicieron a Lewandowski -en el campo del Rayo-. Si le hubiera pasado esto al Madrid, seguro que se habla toda la semana".

"No es victimismo", añadió. "Nosotros para ganar debemos ser mucho mejor que los rivales y nos ponen las cosas difíciles. Ahora hemos ganado ante el Oporto y tenemos una moral de hierro para ganar al Atlético y al Girona", apuntó.

"Fue una victoria importante porque estamos ya clasificados para los octavos de la Champions. Me alegré por los culers y por Xavi, porque se lo merece. Xavi ha pasado momentos difíciles y lo ha superado. Cancelo hizo un partidazo como Joao Félix. Pedri corrió muchísimo y con Frenkie ahora vamos a tener el balón. Somos imbatibles", concluyó.

Las palabras de Xavi

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ausente en el acto, afirmó el martes que tiene la sensación de que "el proyecto progresa", tras vencer al Oporto (2-1) en Montjuïc y sentenciar el pase a octavos de final de la Champions League por primera vez en tres temporadas.

"La clasificación significa mucho, cumplimos el primer objetivo de la temporada", aseguró el técnico catalán, que puso en valor "estar clasificado en la quinta jornada".

Xavi apuntó en que la victoria "no libera de nada", e insistió que "el pase a octavos solo es un vale de tranquilidad hasta el domingo", en alusión al partido frente al Atlético de Madrid en Liga.

"Volver a encontrarme al Oporto no me gustaría, son rivales muy duros. No tenemos miedo, sino respeto a todos los equipos", destacó el catalán en referencia al sorteo de octavos de final de la Champions.

