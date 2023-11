Arabia Saudí lo vuelve a hacer: acogerá el último duelo entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi

No será lo que era hace unos años, pero los aficionados del fútbol podrán disfrutar el año que viene el que parece que será el último enfrentamiento profesional de todos los tiempos entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Al menos, así lo ha bautizado Arabia Saudí, anfitrión de este evento que pretende concentrar los ojos de gran parte de mundo, con el lema 'The last dance'.

La 'Riyahd Season Cup', un torneo de exhibición que se disputará en la ciudad saudí de Riad, concentrará al Inter Miami, el equipo de Leo Messi, al Al-Nassr, el conjunto de Cristiano Ronaldo, y al Al-Hilal en una competición que venderá el gran atractivo del último duelo entre el astro portugués y la leyenda argentina.

El anuncio lo notificó Turki Al-Sheikh, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí y también actual presidente de la UD Almería en España. El evento está previsto que se celebre en el mes de febrero de 2024, un momento del año que servirá para hacer una suerte de pretemporada a todos los equipos.

[Leo Messi puede superar a Michael Jordan en la subasta más cara de la historia del deporte]

La liga árabe para durante enero y la primera mitad del mes de febrero, por lo que el Al-Nassr y el Al-Hilal podrán recuperar la forma con este torneo. El Inter Miami, por su parte, estará en plena pretemporada y la cita servirá al equipo de Leo Messi para ultimar su puesta a punto de cara al arranque de la MLS.

Los detalles

Se espera que el torneo se dispute en el mes de febrero de 2024 en la localidad de Riad, la ciudad más grande de Arabia Saudí. El Al-Nassr y el Al-Hilal, los dos equipos de Riad, actuarán como anfitriones en esta cita de exhibición, mientras que el invitado será en esta ocasión el Inter Miami con el atractivo de tener a Leo Messi en sus filas.

El formato elegido para esta 'Riyadh Season Cup' es el de una liguilla, al estilo de una fase de grupos, así que habrá al menos tres partidos garantizados. El escenario en el que se disputará esta competición será el Kingdom Arena, una instalación que fue inaugurada recientemente y que cuenta con todo tipo de lujos.

Jordi Alba y Leo Messi celebran un gol en el Inter Miami. REUTERS

La organización tenía un plan muy ambicioso para este torneo porque quería juntar en el mismo escenario a Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Neymar, pero con la lesión de gravedad del brasileño sus planes se vieron trastocados.

Habrá, no obstante, grandes estrellas sobre el terreno de juego. Por parte del Al-Hilal, sin Neymar son Mitrovic, Malcom, Ruben Neves, Milinkovic-Savic o Bono los nombres más destacados. En el Al-Nassr, acompañando a Cristiano están jugadores de la talla de Laporte, Alex Telles, Brozovic o Sadio Mané.

Por si todo esto fuera poco, con la llegada del Inter Miami aparte de Leo Messi los espectadores disfrutarán de la presencia de Jordi Alba o Sergio Busquets para completar un gran cartel.

Sigue los temas que te interesan