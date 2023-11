Una España de dos caras gana a medio gas a Chipre y se afianza como primera de grupo

Con los deberes de la clasificación para la Eurocopa de Alemania ya hechos, España viajaba a Chipre con la ambición de encarrilar la primera plaza del grupo. Volvió con ese nuevo objetivo cumplido, pero no todo fueron buenas noticias porque después de una gran primera parte en la que todo quedó visto para sentencia, en la segunda mitad las sensaciones fueron muy diferentes. [Así vivimos la victoria de España ante Chipre]

Fueron dos versiones de la Selección demasiado diferenciadas. La primera, ilusionante. La segunda, incluso desesperante. Yamal, Oyarzabal y Joselu pusieron el picante del gol en el primer acto, pero a partir de ahí el equipo desapareció en ataque y Chipre incluso encontró el camino para crecerse y llegar a la portería de Raya según avanzaba el partido.

La peor noticia llegó con la lesión de Mikel Oyarzabal. Ahora que el jugador de la Real Sociedad volvía a estar a su mejor nivel, tendrá que parar una vez más como consecuencia de unas molestias musculares que le obligaron a retirarse antes del descanso.

⚽️LAMINE YAMAL PARA ESPAÑA



👶Tiene 16 años

😎Tú verás, sin ponerse nervioso

2⃣ Gol de Yamal con España



🇨🇾Chipre 0 - 1 España🇪🇸#VamosEspaña #EURO2024



📺https://t.co/xzhdpWi4HG pic.twitter.com/7iHnDB56Uy — Teledeporte (@teledeporte) November 16, 2023

El gol de Pileas en la segunda mitad fue un serio toque de atención para una Selección que no se puede relajar ni un solo momento si no quiere vivir más sorpresas como esta. Al final, la reacción chipriota quedó en nada, pero por momentos el combinado nacional llegó a jugar con fuego.

Finiquitado muy pronto

No hubo más que un solo equipo sobre el terreno de juego en la primera mitad. Chipre hizo lo que pudo, pero su nivel no le dio para más que para aguantar unos 5 minutos con el marcador igualado, los mismos que tardó Lamine Yamal en seguir erigiéndose como el niño prodigio del equipo de Luis de la Fuente y del fútbol español.

En una bonita jugada colectiva que llegó desde el costado izquierdo, Joselu no acertó a rematar en el corazón del área, pero el balón se fue directamente hacia el segundo palo donde se encontraba libre de marca Yamal. El del Barça no lo hizo fácil, pero no se puso nervioso, y firmó una definición espectacular. Con dos recortes tumbó a dos defensores de Chipre, al portero y definió con la zurda.

Yamal, durante el partido de España en Chipre. REUTERS

Si ya se presuponía una gran desigualdad entre ambos conjuntos antes de que arrancara el choque, los primeros instantes de juego no hicieron sino confirmar la brecha entre ambas selecciones. Más todavía cuando Mikel Merino a los 7 minutos de juego estuvo muy cerca de hacer el segundo con un disparo desde la frontal.

Ante tanta superioridad, por momentos España cayó en el error de relajarse en exceso, de firmar posesiones demasiado largas y sin colmillo, pero este equipo de Luis de la Fuente tiene hambre y sabe mirar hacia la portería rival. Joselu despertó a la Selección y después Oyarzabal hizo el segundo gol.

Grimaldo, uno de los que se estrenaba en este partido, filtró un pase precioso desde la banda izquierda al que llegó forzado Mikel Oyarzabal. El de la Real metió la puntera y batió por bajo al guardameta Mall. 2-0 y un partido visto para sentencia antes de la media hora.

Oyarzabal, atendido por sus compañeros en el momento de su lesión. REUTERS

Pero desde luego que ante tantas facilidades España no se iba a quedar ahí, y todavía hubo más antes del descanso. Zubimendi se encontró con el poste y después Joselu aprovechó un error garrafal de la defensa chipriota para hacer el tercero tras el centro de Oyarzabal.

Precisamente el de la Real Sociedad dejó la única noticia negativa de la primera parte en forma de lesión. En una acción en la que pudo marcar el cuarto, se estiró en posición acrobática y ahí sintió algo a nivel muscular. Se tuvo que marchar antes de tiempo para dejar su lugar a Riquelme, otro debutante en este encuentro.

La segunda parte

Si la primera mitad fue una cascada de llegadas por parte de España que pudo terminar con un resultado mucho más grande, el segundo acto no se pareció absolutamente en nada. Luis de la Fuente quiso meter sangre nueva tras el descanso con la entrada de Aleix García, otro debutante, y de David García, pero la fórmula no fraguó.

España, que ya tenía todo a favor, se relajó en exceso. El balón fue suyo igualmente, pero desde luego que a cada acción le faltó velocidad, verticalidad y maldad. No hubo brillo y faltó ambición, algo que seguro que no le gustó al seleccionador, que siempre trata de ir a por más.

Riquelme fue el único que amenazó con poner algo de picante con un lanzamiento lejano, pero lo que llegó fue la sorpresa con el gol de Chipre. Con la Selección totalmente relajada y ya pensando en otras cosas, un gran pase filtrado de Charalampous encontró el desmarque de Pileas, que se plantó mano a mano ante Raya y definió a la perfección.

La selección de Chipre celebra su gol ante España. EFE

Fue un gol con intriga porque el VAR llamó al colegiado para que revisara la acción por una posible falta sobre Gavi en el arranque de la jugada. Demasiado liviano ese contacto, así que el árbitro dio validez a la acción.

El partido no dio para más y dejó una sensación agridulce. Por un lado, la superioridad de la primera mitad y la ilusión de los debutantes, y por otro la dejadez de la segunda mitad que ante otro cualquier equipo podría haber costado caro.

Sigue los temas que te interesan