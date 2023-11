El discurso de Rubiales a las jugadoras antes de la semi del Mundial: "¿Quién tiene más ovarios?"

Luis Rubiales ha presentado un vídeo como prueba en su recurso ante la propuesta de tres años de inhabilitación por parte del instructor de su expediente en el Tribunal Administrativo del Deporte. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol pide que su caso sea archivado o que el castigo sea sólo un apercibimiento.

EL ESPAÑOL publica en exclusiva el vídeo que ha enviado Rubiales al TAD en su recurso. El exdirigente ha adjuntado la charla que dio a las jugadoras de la Selección antes de la semifinal ante Suecia en el Mundial. Unas imágenes inéditas hasta ahora y a las que este periódico ha tenido acceso.

Durante su charla a la Selección, Rubiales afirma estar "emocionado" y dice que se ha formado "una familia". El expresidente de la RFEF asegura que "ha creado un vínculo" con las jugadoras y da muestra de la buena relación que mantenía con las futbolistas durante el torneo.

Veo una familia, creo que he creado un vínculo con vosotras

En los cinco minutos que dura la charla, Rubiales hasta bromea con Jenni Hermoso, sentada en primera fila, al indicarle que él "estuvo cuatro días con Jesi", refiriéndose al carácter del jefe de protocolo de la RFEF. Además, pregunta a Esther quién tenía "más ovarios" si las suecas o "nosotras" (tal y como se refiere al equipo español cuando lo nombra).

Este momento ha sido destacado por Rubiales en su recurso al TAD para expresar que el gesto que realizó a Vilda desde el palco no puede ser merecedor de un año y medio de sanción y que debe quedar en un mero "tirón de orejas".

Rubiales explica en el escrito que las frases "olé tus huevos" u "olé tus ovarios" se utilizan de forma habitual en el mundo del fútbol y que es común en los vestuarios tanto de los equipos masculinos como femeninos.

El vídeo comienza con la intervención de Jorge Vilda. El exseleccionador explica a las futbolistas que ha pedido a Rubiales dar un discurso motivador. "Hoy quería que acabara la charla una persona que respeta mucho los sitios del equipo". "Ha hecho mucho por nosotros y ha demostrado que es capaz de sacar su mejor versión en los importantes de su vida", afirma Vilda.

El entrenador se refiere a Rubiales como Luis "y no como presidente", destacando el vínculo que había creado el exdirigente entonces con la Selección femenina. Esta fue la primera charla que dio el expresidente de la RFEF y que, debido al buen resultado que dio, repetiría después en la previa de la final contra Inglaterra.

En aquella ocasión, dio, además, una sorpresa a las jugadoras. Ya que las futbolistas no esperaban que estuvieran sus familias presentes y Rubiales organizó todo para que sus seres queridos fueran parte del grupo en la arenga antes del partido más importante de su vida.

El entonces presidente de la RFEF aseguró estar "emocionado" y reconoció que era "la primera vez" que aceptaba hacer este tipo de cosas. Después bromea con Jenni Hermoso al contar una anécdota de un viaje junto al jefe de protocolo de la Federación.

Hablo delante de 23 mujeres, de las 23 mejores futbolistas del mundo

"Hablo delante de 23 mujeres, de las 23 mejores futbolistas del mundo", afirma. "Empezasteis hace muchos años siendo niñas, habéis pasado por todo tipo de sufrimiento... y estáis aquí ante la mayor oportunidad de vuestra vida".

Rubiales prosiguió afirmando que iba a haber "un antes y un después" del encuentro ante Suecia. "Lo vamos a celebrar con vuestras familias", añadió. "Lo dije el día de Japón, no veo un equipo como vosotras", aseveró con contundencia.

Después, empieza a realizar preguntas a determinadas jugadoras. "Olga, ¿quién tiene más alma? ¿Ellas o nosotras?". Rubiales pide a las futbolistas que respondan más alto y con más fuerza: "No te oigo".

¿Quién tiene más ovarios? ¿Ellas o nosotras?

Tras Olga Carmona, el turno es para Alexia Putellas. "¿Quién tiene más pelea?", le pregunta. Después a su "paisana" Esther González le hace un gesto, parecido al que repitió en el palco tras ganar el Mundial y por el que piden sancionarle por un año y medio, para preguntarle "¿quién tiene más ovarios?".

También pregunta a Aita (Aitana Bonmatí): "¿Quién tiene más inteligencia? Venga a la primera". Finalmente, pidió un grito alto y claro a las jugadoras: "Todas juntas, ¿quién tiene mejor Selección? ¿Ellas o nosotras?".

Después, el exdirigente refleja la unión del grupo: "Vamos a dejar un lado los sentimientos. Los que no crean en nosotros, fuera. Indiferencia". "Si yo soy capaz de haceros llegar sólo el 1% de lo que el fútbol español me ha hecho llegar [...]de lo que España me ha hecho llegar... Voláis", afirma.

Vamos a ganar este partido por las niñas que están empezando

"Vamos a ganar este partido y lo vamos a hacer cada una por su parte. Lo vamos a hacer por Jorge y por el staff. Por los fisios, por el médico, por Poki, por Isa, por la delegación... que cómo os cuida. Qué suerte tenéis. Por las rivales que tenéis que os admiran. Por las niñas que están empezando".

Rubiales, emocionado, mostró después su cara más cercana y fue dirigiéndose a las jugadoras para recordarle a sus hijos, a sus familiares e incluso a sus seres queridos fallecidos. "Ivana vamos a ganar este partida por Jara. Irene lo vamos a ganar por Mateo. Pero también lo vamos a ganar por Juan Carlos y lo vamos a ganar por Jesús Guerrero. Y Mariona, lo vamos a ganar por Miguel Ángel".

"Y lo vamos a ganar por el hambre. Y lo vamos a ganar por los que han estado con nosotros siempre", aseguró para mostrar lo unido que estaba el grupo y el buen momento que atravesaban entonces las relaciones entre las jugadoras y la Federación.

Después sacó su versión de capitán y futbolista: "Cuando no tengáis el balón, sed 23 más. Os vais a tener que ayudar porque vais a tener momentos muy malos seguro. Pero vais a ser mejores".

"Vamos a ganar porque el fútbol va a hacer justicia y porque sois mejores. Por un tributo al fútbol. Vamos a ganar porque somos la mejor selección de este Mundial", animó.

Gracias, gracias y gracias. Ya hemos dado ejemplo

"Gracias, gracias y gracias", afirmó un Rubiales con la voz entrecortada y emocionado ante las jugadoras. Según miembros del staff presentes en esa charla, el discurso del entonces presidente emocionó a la Selección y todas se lo agradecieron cuando lograron vencer 2-1 a Suecia y clasificarse para la final.

"Hemos dado ejemplo, hemos hablado de sobreponernos, hemos hablado de calidad... Chicas, de verdad, es que es vuestro sueño. No os levantéis mañana pensando que podíais haber hecho más", exigió pidiendo el máximo esfuerzo para le encuentro.

La charla terminó con el grito de guerra la Selección. Para ello, Rubiales pidió a las jugadoras que dejaran las sillas y situó a Ivana Andrés a su lado como capitana. Al su izquierda se situó Jorge Vilda y junto a este Jenni Hermoso.

"A reventar a las suecas", concluyó Rubiales antes de que todo el grupo unido gritara: "Ganar, ganar y ganar. España".

Con este vídeo Rubiales quiere demostrar ante el TAD que no existió ningún comportamiento machista en sus actos y que todo fue fruto de la alegría que conlleva ganar un Mundial de fútbol. Además, incide en la buena relación que existía en ese momento entre las futbolistas y la Federación.

