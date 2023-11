Javier Clemente critica el VAR: "Lo han creado para deteriorar lo que ocurre en el terreno de juego"

A Javier Clemente jamás se le podrá reprochar que no se moja cuando le preguntan y lo ha vuelto a demostrar en la sexta edición del Congreso Costa Cálida Región de Murcia - Sport Business. El exseleccionador nacional ha sido contundente en su intervención en este prestigioso foro sobre economía, turismo y deporte, cuando ha sido preguntado por los cambios que ha vivido el planeta fútbol durante los últimos años y ha criticado el desarrollo que ha tenido el VAR (Video Assistant Referee) en la liga española.

"Lo del bar, de tomar una cerveza: bien", tal y como ha bromeado Javier Clemente, con la ironía que la caracteriza, antes de dar una de cal y de otra de arena con el VAR: "Ha sido muy buena la idea, pero muy mala la ejecución. Un sistema donde al árbitro le dicen lo que es, cuando él no lo ha visto, es muy bueno, pero se ha desarrollado muy mal y se ha convertido en algo doblemente negativo: es negativo que el árbitro se equivoque, y mucho más negativo, que el que está fuera no le avise".

El técnico vasco (Baracaldo, 1950) no ha dejado indiferente al respetable congregado en el espectacular Teatro Circo de Murcia, con sus reflexiones sobre el VAR: un sistema que casi siempre está vinculado a alguna de las polémicas de cada jornada liguera. "Hay días que se interpreta y otras no. Me da que lo han creado para deteriorar lo que ocurre en el terreno de juego. Para confundir y decir que este árbitro es casero o que este no lo es", tal y como ha lamentado Clemente. "El gran problema de todo es que el árbitro no es futbolista y no ha vivido el interpretar el juego".

El que fue doble campeón de Liga y se alzó con la Copa del Rey entrenando al equipo de sus amores, el Athletic Club de Bilbao, tampoco ha dudado a la hora de entrar al trapo a las preguntas que le ha realizado el presentador del congreso, Fran Sáez, sobre los casos Negreira y Rubiales que han capitalizado los últimos grandes titulares del mundo del balompié. El primero, por la investigación judicial que tiene en la diana al FC Barcelona, por la supuesta compra de árbitros para ganar partidos, y el segundo, por el beso que el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a Jenni Hermoso en la victoria de la selección en el Mundial femenino.

Fran Sáez, periodista de 7RM, durante la entrevista a Javier Clemente.

"El caso Negreira es muy extraño, no sabemos lo que hay por dentro, pero pensamos mal", según ha reconocido Javier Clemente. Mucho más extenso ha sido con Luis Rubiales, al que el juez de la Audiencia Nacional le ha impuesto la prohibición de acercarse a 200 metros a la jugadora Jennifer Hermoso. "No me ha sorprendido", tal y como ha asegurado. "Es una ley de vida: si eliges a un tío muy dudoso de comportamiento para que mande, lo primero que puedes pensar es: 'Ay madre, a ver qué pasa'. Y al final pasa. Hay que saber a quién se elige".

"Según a quién pongas a dirigir cambiará la cosa", tal y como ha advertido sobre el futuro inquilino de la presidencia de la Federación Española de Fútbol. "Si tú para ganar has estado gastando un dinero que no era tuyo y al final has comprado un montón de votos, ves por dónde va la cosa. Él al primero que se cargó fue al expresidente, fue él el que montó la moción de censura, y era solo para quitarle el puesto".

Durante su intervención en este foro, Javier Clemente también ha repasado su carrera como futbolista y su dilatada experiencia como entrenador que ha dirigido a equipos ilustres -como el Real Murcia-. Todo ello, le ha llevado a realizar varios apuntes de interés sobre la "transformación" que ha vivido el fútbol. "Desde que vino el euro la cosa ha cambiado. Los chavales tienen tanto poder económico que su vida se ha transformado. Antes eras profesional, pero ganabas 10.000 pesetas al mes y seguías estudiando. Eso te da una cultura y un comportamiento".

Para el exseleccionador nacional, los sueldos millonarios que cobran los futbolistas en la actualidad han elevado a "otro lujo" su nivel de vida fuera del terreno de juego y eso a veces lastra su proyección deportiva. "El deporte de antes es un deporte mucho más barato, gente más sencilla porque su sueldo es menor, y de por sí los futbolistas son más sencillos. Me hice entrenador y he tenido de todo. He tenido jugadores que se han ido de farra por la tarde. Luego están los golfos que ni entrenan ni juegan, duran un año en un club y luego se van fuera. Nosotros decimos que es tonto porque tiene muchas posibilidades, pero le gusta la vida demasiado".

La consejera de Turismo de la Región de Murcia, Carmen Conesa, y Antonio Ruiz, director Sport Business World.

La sexta edición del Congreso Costa Cálida Región de Murcia - Sport Business ha reunido en la capital del Segura, a otras leyendas deportivas, como Lydia Valentín, campeona de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Londres, Pekín y Río de Janeiro; el exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española, Felipe Reyes, con 24 títulos a sus espaldas; o el extenista Álex Corretja, en cuya ponencia ha alabado al murciano Carlos Alcaraz: "Es una bendición para el tenis español. Tiene unos valores de familia que son increíbles y es impresionante lo que está consiguiendo para España con su frescura, talento y juventud".

Después de clausurar este evento, la consejera de Turismo, Carmen Conesa, ha resaltado su importancia porque establece "una sinergia entre empresa y deporte" con el objetivo de "seguir reforzando el posicionamiento de nuestra comunidad autónoma, como destino deportivo y turístico durante todo el año". Conesa ha resaltado que la sexta edición de este congreso ha vuelto a poner de manifiesto "su capacidad de favorecer los encuentros, los contactos profesionales y generar nuevas ideas de negocio para la Región de Murcia".

