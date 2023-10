Continúa el drama de Luis Díaz: siguen sin encontrar a su padre y le piden que no viaje hasta Colombia

Las horas pasan y la tensión no para de aumentar para Luis Díaz y su familia. La noticia del secuestro de los padres del jugador conmocionaba al mundo del fútbol y a Colombia, lugar de origen del jugador. Una crítica situación que ha provocado que el deportista viva en vilo durante los últimos días.

El padre de Luis Díaz continúa secuestrado y pese al enorme despliegue policial apenas se han podido saber más datos. Por suerte para el jugador, su madre sí que fue rescatada el pasado domingo, a las pocas horas del que el terrible hecho sucediese. Sin embargo, las autoridades prosiguen en su búsqueda, aunque con escasos resultados.

Una de las principales hipótesis del secuestro del padre de Luis Díaz es que podría encontrarse fuera de las fronteras de Colombia. Muchos medios señalan que podría haber sido llevado a Venezuela y, por dicha razón, ya están rastreando la cordillera que les separa del país cafetero.

Además, Luis Díaz ha tomado la decisión de no viajar hasta Colombia en las próximas horas. Esto se debe al altísimo riesgo que correría el futbolista, ya que está puesto bajo los focos y muy expuesto. Pese a recibir el permiso del Liverpool para trasladarse hasta su país natal, el jugador ha decidido hacer caso a las autoridades y quedarse en Inglaterra. Eso sí, mantiene un constante seguimiento de la situación familiar en todo momento.

Todo ocurrió el pasado sábado en una gasolinera cercana a la localidad de Barrancas. Mientras se encontraban repostando, dos personas, a bordo de unas motocicletas, secuestraron a los padres de Luis Díaz. Poco después, la madre del jugador era liberada en la Alta Guajira, muy cerca de donde fue retenida.

Luis Diaz, durante un partido con el Liverpool. REUTERS

El Liverpool, volcado

El Liverpool ha querido brindar todo su apoyo a Luis Díaz en estos momentos tan difíciles. A través de su entrenador, Jürgen Klopp, el conjunto inglés ha querido darle todas las facilidades al futbolista para gestionar esta situación lo mejor posible. Incluso le proporcionó dos guardaespaldas para poder viajar hasta Colombia, algo que finalmente no ha ocurrido.

"Hemos jugado este partido en las circunstancias más difíciles que nunca he experimentado. Después de más de 1.000 partidos, crees que lo has vivido todo. Pero esto no va sobre nosotros. Todos rezamos para que estén bien. Lo único que podemos hacer es luchar por nuestro hermano y eso es lo que sus compañeros hicieron. Lucharon por él", explicó el técnico del Liverpool en la rueda de prensa previa al partido frente al Nottingham Forest.

Diogo Jota enseña la camiseta de Luis Díaz tras marcar gol. REUTERS

Por otro lado, Diego Jota explicó el motivo momento que se vio en el pasado partido del conjunto inglés. El futbolista portugués enseñó una camiseta en honor a su compañero y le dedicó el gol que marcó en la última jornada. "Luis estaba con nosotros en el hotel de concentración y después se tuvo que ir a casa. Iba a jugar y como se tuvo que ir, jugué yo, por eso enseñé su camiseta, para demostrar que estamos con él y que esperamos que todo se solucione", declaró.

