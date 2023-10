Aston Martin contradice a Alonso: "Podéis tener la impresión de que estamos perdidos, pero no es así"

Aston Martin parece afrontar el último tramo del Mundial de Fórmula 1 como una auténtica penitencia. La falta de resultados y el escaso rendimiento de las mejoras han provocado que se hayan hundido completamente en la recta final del campeonato. Esto ha desatado una desazón total dentro de la escudería.

Si Fernando Alonso se mostraba completamente resignado tras su abandono en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México, la situación no parece ser distinta dentro del entramado del equipo. De hecho, su compañero Lance Stroll tampoco pudo acabar la carrera, completando una actuación de 0 puntos en el trazado mexicano para los dos pilotos.

Aún así, hay voces autorizadas dentro de Aston Martin que aseguran que no está todo perdido en esta temporada. Una de ellas es Mike Krack. El jefe de equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll ha salido al paso de las informaciones dadas en los últimos días y ha confesado que continúan evolucionando el coche, apuntando que no se rinden en su búsqueda de resultados.

"Sí, podéis tener esa impresión de que estamos perdidos. Pero creo que cuando estás perdido, directamente no haces caso a los datos y entonces intentas cosas que no son razonables. Y no es así", comenzaba indicando Mike Krack. Unas palabras que dejan claro que hay una sensación extraña, pero que reflejan que continúan trabajando duramente.

Lo cierto es que todo parece perdido para Aston Martin en las últimas carreras. La ausencia de resultados ha complicado los objetivos de la escudería británica. De hecho, la lucha por el tercer puesto del Mundial de Constructores y el individual se ha convertido en una tarea altamente difícil, especialmente tras los dos últimos abandonos de Fernando Alonso.

Fernando Alonso, en el GP de México 2023

Siguen trabajando

Aún así, Mike Krack quiso incidir en que todavía hay tiempo para remontar el vuelo a pesar de que solo queden tres carreras del Mundial. La siguiente parada será en Brasil y el directivo asegura que están buscando distintas opciones para afrontar buscar esas esperanzas a las que aferrarse.

"Es decir, tenemos discusiones de ingeniería bastante centradas y estudiamos las opciones que tenemos. Y aunque queremos competir y no nos gusta salir desde el pit lane, es muy importante que entendamos los hallazgos de los datos", explicó Mike Krack.

También explicó la dificultad que hay para que poner en común una decisión de carrera, algo que consensúan hasta el final. Un arduo trabajo de análisis que muchas veces no tiene su recompensa.

"Y luego tenemos que tomar decisiones que son muy pragmáticas también a veces, como dije, no es fácil, pero creo que es la forma correcta de avanzar. Los coches son complejos y tratas de mejorarlos todo el tiempo"

