¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2023? Nominados, hora y dónde ver la gala de premios

France Football celebra una nueva edición de su gala del Balón de Oro. El mundo del fútbol se paraliza para conocer quiénes son los rostros elegidos como los mejores del 2023, tanto en la versión masculina como femenina del galardón. Además, se entregarán otros premios como el Trofeo Kopa, al mejor sub21, o el Trofeo Yashin, al mejor portero del mundo.

El gran favorito a ganar el Balón de Oro masculino es Leo Messi. El delantero del Inter de Miami se convirtió en el candidato número uno a partir de su victoria con Argentina en el Mundial de Qatar. Si bien su año con el PSG no fue destacado, el éxito de la Albiceleste le coloca con ventaja sobre los otros candidatos.

Hay que recordar que el Balón de Oro, a diferencia del The Best de la FIFA, contabilizó el Mundial de cara a su premio de 2023. El The Best, que se entrega en enero, lo hizo al revés y ya premio a Messi en su pasada edición en base a la conquista del tercer Mundial de la historia de Argentina.

Erling Haaland era el otro aspirante al Balón de Oro. Campeón de la Champions League y de la Premier League y Bota de Oro en su primera temporada con el Manchester City, no ha habido otro jugador con su regularidad durante la temporada. Sin embargo, el calado del Mundial en estas votaciones habría pesado en contra del noruego.

Otros nombres que pueden quedar por arriba en la votación son Kylian Mbappé y un Jude Bellingham que está siendo el mejor jugador del inicio del presente curso. El inglés es el favorito a ganar el Trofeo Kopa y ha empezado a presentar su firme candidatura de cara al gran galardón en 2024.

El Balón de Oro femenino tendrá protagonismo español. No se valora otra ganadora que no sea Aitana Bonmatí. La centrocampista recogerá el testigo de su compañera Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones, siendo la cara que representa los éxitos del FC Barcelona (campeón de Champions League) y de España (del Mundial) en un año glorioso para nuestro fútbol femenino.

Alexia tendrá sucesora, igual que Karim Benzema. El francés fue el último ganador del galardón y todo apunta que Messi volverá a levantarlo. Sería la octava vez que lo consigue el argentino tras haberlo hecho en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021 por última ocasión hasta ahora.

¿Dónde es la gala del Balón de Oro?

La gala del Balón de Oro del 2023 del 30 de octubre tendrá lugar en Théâtre du Châtelet de París (Francia).

¿Cuándo y a qué hora es la gala del Balón de Oro?

La ceremonia tendrá lugar este lunes 30 de octubre. En cuanto al horario, se celebrará en España a las 20:00h. En México serán las 13:00h y en Argentina las 15:00h.

¿En qué canal de televisión se puede ver la gala del Balón de Oro ?

En España podrá verse en televisión a través Teledeporte y de MEGA. También se podrá seguir online por las plataformas de DAZN (DAZN 1) y GOL Play y el canal de Twitch de Ibai Llanos. Se emitirá del mismo modo por la web RTVE Play y en Cataluña a través del canal de televisión Esport 3.

También se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL hará de la gala del Balón de Oro 2023.

