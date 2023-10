El 'Papu' Gómez se defiende: "Nunca he tenido la intención de recurrir a una práctica prohibida"

El futbolista argentino Alejandro 'Papu' Gómez ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la sanción de dos años que le han impuesto por dopaje. El jugador del Monza aseguró que "nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida".

El 'Papu' Gómez fue sancionado tras dar positivo en un control antidopaje el pasado mes de noviembre de 2022, justo en el momento en el que formaba parte de la plantilla del Sevilla. Sin embargo, la notificación de su sanción ha tardado casi un año en llegar.

El internacional argentino sacó un comunicado de cinco puntos en los que dio su versión de los hechos. "Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje", apuntó el exsevillista.

Comunicado del 'Papu' Gómez

Además, informó de cuál había sido la sustancia por la que dio positivo, a su juicio "permitido para los deportistas": "La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. En ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol", dijo.

Por último, anunció que "he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa".

Se da la curiosidad de que el 'Papu' Gómez formó parte de la selección campeona del mundo en el pasado Mundial de Qatar. El centrocampista ofensivo disputó varios encuentros durante el Mundial, pero nunca llegó a hacerse un hueco fijo en la rotación de Scaloni.

Fue titular dos veces, primero en la única derrota de Argentina en el torneo frente a Arabia Saudí. Además, solo jugó otro partido más y fue en los octavos de final frente a Australia. Contra los oceánicos también partido desde el once inicial, pero fue sustituido nada más arrancar la segunda parte cuando su equipo ganaba 1-0. En total, 109 minutos y poco protagonismo.

