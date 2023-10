Messi, protagonista en el Argentina - Paraguay tras recibir un escupitajo de Sarabia: "No sé quién es"

Argentina sumó una nueva victoria en las Eliminatorias Sudamericanas tras derrotar a Paraguay (1-0) con un solitario gol de Nicolás Otamendi. El triunfo de la Albiceleste quedó en un segundo plano tras un encontronazo de Leo Messi con Antonio Sarabia que acabó con un feo gesto del jugador paraguayo.

El rifirrafe entre los dos futbolistas tuvo lugar en los últimos minutos del encuentro. Leo Messi, que había salido en el 52 de la segunda parte, tuvo una fuerte discusión con Antonio Sanabria en el 85 y todo acabó con un escupitajo del paraguayo, que pasó muy cerca del futbolista de la Albiceleste y que el colegiado del encuentro no vio.

La toma deja claro que Sanabria, una vez termina de hablar con Leo Messi, escupe en dirección a la de su rival en cuanto se gira. Por suerte, no impactó en el jugador argentino y se salvó de ser amonestado por el árbitro del partido. Aún así, el '10' no quiso darle mayor importancia a la jugada, aunque recalcó que no sabía quién era.

Tenes que ser la peor persona del mundo para escupir a Messi. Anti Fútbol y mala leche. pic.twitter.com/ce0fVoxGNm — Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) October 13, 2023

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor", explicó Leo Messi ante los medios de comunicación una vez finalizó el encuentro.

Curiosamente, Leo Messi y Antonio Sanabria coincidieron en el FC Barcelona. El paraguayo estuvo en la cantera del conjunto culé durante varias temporadas, entre 2009 y 2014, época en la que el argentino era el líder del primer equipo. Aún así, ambos nunca llegaron a coincidir sobre el terreno de juego, ya que el paraguayo puso rumbo a la Roma.

Sanabria lo niega

Antonio Sanabria quiso dar su versión de lo ocurrido una vez salió de los vestuarios. El actual jugador del Torino aseguró que no quiso escupir a Leo Messi y que las imágenes eran engañosas. El delantero se escudó en que parecía que estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba.

"Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente", insistió el futbolista paraguayo sobre lo ocurrido en el terreno de juego.

