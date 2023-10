Alfonso Pedraza viaja con la Selección para jugar contra Noruega: Nico Williams y Balde, bajas

La selección española tendrá una nueva cara en el partido frente a Noruega del próximo domingo. Luis de la Fuente ha decidido llamar a Alfonso Pedraza, futbolista del Villarreal, para completar la convocatoria ante las bajas de Alejandro Balde y Nico Williams. Los dos jugadores, aquejados de problemas físicos, no viajarán a Oslo para el siguiente compromiso internacional.

Alejandro Balde fue titular frente a Escocia y tuvo que ser sustituido al descanso por Fran García. El lateral del FC Barcelona jugó mermado, debido a unos problemas en los aductores, y no podrá continuar viajando con la Selección para disputar el próximo encuentro. El técnico señaló que tiene "unas molestias en el pubis y no va a ir a Noruega" en la rueda de prensa posterior al partido.

Sobre Nico Williams, a quien unas molestias en la espalda le obligaron a retirarse del entrenamiento del miércoles en Sevilla y no estuvo presente en el duelo ante Escocia, el técnico español confirmó que el extremo vasco "no va a viajar a Noruega" porque, aunque no tiene "nada importante", piensan que "ante todo esta la salud de los futbolistas y con la más mínima duda" no corren "riesgos". Además, también incidió en que "todos necesitamos estar en perfectas condiciones" para enfrentarse a Noruega.

Estos no han sido los únicos problemas con las lesiones en esta última convocatoria. Previamente, Lamine Yamal y Yeremy Pino sufrieron sendos problemas físicos y no pudieron estar disponibles para Luis de la Fuente contra Escocia, por lo que el técnico se vio obligado a llamar de urgencia a Bryan Zaragoza, que hizo su debut internacional, y a Ansu Fati.

Pedraza, otro debutante

Las últimas llamadas de Luis de la Fuente se han caracterizado por su apuesta por nuevos jugadores. De hecho, frente a Escocia tanto Bryan Zaragoza, Fran García como Oihan Sancet, con gol incluido, se estrenaron con la Selección y sumaron sus primeros minutos como internacionales con España.

Alfonso Pedraza y Lamine Yamal pelean por un balón EFE

En esa lista también están Joselu Mato, David García, Robin Le Normand y Lamine Yamal, que ya se vistieron de corto en partidos previos. Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo Alfonso Pedraza, que se convirtió en un habitual de la Sub21 y que recibe la oportunidad de estrenarse con la Absoluta.

