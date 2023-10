Xavi, indignado tras el gol anulado en el descuento frente al Granada: "¿A quién interfiere Ferran?

El FC Barcelona no pudo pasar del empate frente al Granada en un partido frenético. El conjunto culé se quedó muy cerca de remontar tras verse 2-0 y rozó la victoria. Un triunfo que llegó a ver muy de cerca en los minutos finales cuando Joao Félix marcó en el descuento. Sin embargo, el gol no acabó subiendo al marcador.

El gol no tuvo validez por la interferencia de Ferran Torres en la jugada. El jugador quiso disputar el balón en un centro lateral, aunque no acabase llegando a él, y se encontraba en posición antirreglamentaria. Por poco, pero el futbolista estaba adelantado y, por tanto, en fuera de juego.

Por dicho motivo, Del Cerro Grande tomó la decisión desde el VAR y Soto Grado la ratificó sobre el terreno de juego. Ferran Torres estaba adelantado e intervenía en la jugada buscando el balón. Según las normas, el gol no tenía que subir al marcador, al igual que ocurrió en el derbi del Metropolitano con el tanto de Camavinga.

Sin embargo, Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, se mostró enfadado e indignado con la decisión del colegiado y del VAR de anular el gol a Joao Félix. Fue en la entrevista postpartido donde el culé mostró su disconformidad por lo sucedido en el descuento del partido frente al Granada.

"Primero me dice que la toca, pero luego vemos que no. El árbitro interpreta que interviene en la jugada. ¿Pero a quién interfiere? Porque el balón va al segundo palo y no molesta a nadie. Igual que lo ha anulado, lo podía haber dado. Pero nos ha salido cruz otra vez", declaró el técnico nada más acabar y mostrando su indignación.

Fallos que cuestan goles

Xavi Hernández también quiso dejar claro que merecieron ganar el partido frente al Granada. El conjunto nazarí se adelantó en la primera parte nada más arrancar gracias a un gol de Bryan Zaragoza. El delantero fue un auténtico quebradero de cabeza para los culés y justo antes de la media hora marcó el segundo para poner contra las cuerdas a los de Xavi.

Solo el gol de Lamine Yamal en la primera parte y el postrero de Sergi Roberto a diez minutos del final, evitaron la debacle culé. Aún así, el técnico aseguró que se merecieron el triunfo. "Hemos merecido más, hemos tenido paciencia, hemos dominado. Nos llevamos un punto insuficiente", espetó a los micrófonos de DAZN.

