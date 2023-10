Fernando Alonso, otro de los afectados en Qatar por el sofocante calor: acabó con quemaduras

El Gran Premio de Qatar se convirtió en un auténtico calvario para la mayoría de los pilotos. Muchos de ellos se vieron afectados por las altísimas temperaturas que se alcanzaron en el circuito de Lusail durante la carrera y unos cuantos acabaron pasando por el centro médico de la Fórmula 1 para ser atendidos.

Especialmente los mareos y los vómitos fueron los síntomas más presentes en los pilotos tras la carrera. Esteban Ocon, Lance Stroll o Alex Albon fueron algunos de los afectados al bajarse de los monoplazas. El francés, por ejemplo, reconoció que había vomitado en dos ocasiones mientras se encontraba en su Alpine.

Otro de los pilotos que se vieron gravamente afectados por las durísimas condiciones y el sofocante calor fue Fernando Alonso. El piloto español ya lo dejó entrever en las primeras vueltas de la carrera durante una de sus paradas en boxes, ya que suplicó que se le echase agua para calmar el 'fuego' que emitía su asiento.

"El asiento está ardiendo, compañero. ¿No hay nada que podáis hacer en la parada en boxes? ¡Echadme agua o algo!", fueron las palabras de Fernando Alonso a sus ingenieros durante la carrera. Sin embargo, el staff de Aston Martin no pudo hacer nada por ayudarle, puesto que está completamente prohibido que se eche cualquier líquido sobre el monoplaza durante la carrera.

Poco después de que terminase el Gran Premio de Qatar, Fernando Alonso reconoció que había sufrido varias quemaduras en el costado derecho en unas declaraciones recogidas por Sky Sports. "No me pudieron ayudar en eso. A partir de la vuelta 15, el asiento estaba muy caliente, y tengo una ligera quemadura en el lado derecho.Las condiciones han sido muy extremas y eso no nos ha ayudado", espetó al citado medio el español.

Stroll, también afectado

Aston Martin fue una de las escuderías más afectadas. El equipo británico vio como sus dos pilotos acaban exhaustos el Gran Premio de Qatar. Las quemaduras de Fernando Alonso no fueron las únicas, pues Lance Stroll también sufrió en sus propias carnes los duros efectos de las altas temperaturas en el trazado asiático.

La cámara on board del Aston Martin captó cómo el piloto canadiense apenas pudo bajarse a duras penas del monoplaza. Con visible gestos de conmoción, Stroll se bajó con una enorme dificultad tras la carrera mientras buscaba apoyo en todo instante para evitar una caída ante los mareos que sufría después del Gran Premio de Qatar.

Una situación que llevó a Fernando Alonso a catalogar la carrera como una de las más exigentes que había disputado en su trayectoria en la Fórmula 1. "De las que yo he corrido, esta ha sido, sin duda, una de las carreras más duras; por las condiciones de mucho calor y por la humedad que había hoy, mucho mayor que en los anteriores días", sentenció.

